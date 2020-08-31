Продукт недели: миндаль
5 интересных факто о миндале
Если быть точными и следовать букве ботаники, миндаль не совсем орех. По степени родства он ближе к сливе и персикам (неожиданно, правда?), чем к фундуку и фисташкам. Всего в мире существует около 30 разновидностей этого растения, однако некоторые из них в пищу непригодны. В то же время 10 сортов выращиваются в промышленных масштабах, однако лидер среди них – самый обыкновенный сладкий миндаль.
Людям миндаль известен с древних времен – это установленный факт. Однако доступным, как сейчас, тысячи лет назад он не был: полакомиться десертом из этого ореха могли лишь представители аристократии, очень богатые люди и фараоны Древнего Египта.
Миндаль – просто кладезь ценнейшего антиоксиданта витамина Е, а около половины его массы приходится на полезные жиры (этим обусловлена и его высокая калорийность). Считается, что регулярное употребление этого продукта в пищу помогает улучшить состояние кожи, волос и ногтей, а также нормализовать работу печени и селезенки, очистить кровь и вывести излишки желчи из организма. Кроме того, многочисленные исследования доказывают, что включение миндаля в свой рацион вдвое снижает риск развития инфаркта и других сердечно-сосудистых заболеваний.
Активно используют миндаль не только в кулинарии, но и в косметологии и ароматерапии. Масло из этого ореха весьма эффективно в борьбе с морщинами, потому его добавляют в кремы и эссенции. Ну и, конечно, его используют для изготовления мыла.
В Древнем Риме миндаль был неотъемлемой частью свадебной церемонии, так как считалось, что он будет залогом долгой и благополучной семейной жизни. В Великобритании и сегодня горстка из 5 этих орешков – символ счастья, богатства, здоровья и долголетия. А в Швейцарии традиционно кладут его в рождественский пирог, и кому он достанется, тому в наступающем году будет везти в финансовых делах.
Десерт «Семифредо с рафаэлло»
Рецепт от бренд-шефа Станислава Балаева, ресторан The Toy Moscow
Фото: архив ресторана
Что нужно:
Для карамелизированных орехов:
- 160 г слайсов миндаля
- 132 г сливочного масла
- 56 г глюкозы
- 168 г сахара
Для мусса:
- 300 г нугатина (карамелизованных орехов)
- 500 мл сливок 35%
- 130 г белка
- 100 г сахара
- 40 г воды
- 100 г меда
Для «Рафаэлло»:
- 140 г белого шоколада
- 70 г сливок 35%
- 130 г кокосовой стружки
Как приготовить:
Шаг 1. Сделайте нугатин: перемешайте все ингредиенты и выпекайте 10 минут в духовке при температуре 160 градусов.
Шаг 2. Сделайте мусс «Семифредо»: взбейте белок с 20 г сахара. Взбейте сливки до воздушной пены. Далее сделайте сироп из 80 г сахара, меда и воды, доведя все ингредиенты до кипения. После кипятите в течение 1 минуты и заварите взбитый белок. Постепенно введите взбитые сливки и добавьте рубленый нугатин.
Шаг 3. Сделайте «Рафаэлло»: сливки доведите до кипения, влейте в шоколад и добавьте кокосовую стружку. Из полученной массы сформируйте небольшие шарики по 20 г и обваляйте их в кокосовой стружке.
Фото: pexels
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