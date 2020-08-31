Продукт недели: миндаль

Что нужно:

Для карамелизированных орехов:

160 г слайсов миндаля

132 г сливочного масла

56 г глюкозы

168 г сахара

Для мусса:

300 г нугатина (карамелизованных орехов)

500 мл сливок 35%

130 г белка

100 г сахара

40 г воды

100 г меда

Для «Рафаэлло»:

140 г белого шоколада

70 г сливок 35%

130 г кокосовой стружки

Как приготовить:

Шаг 1. Сделайте нугатин: перемешайте все ингредиенты и выпекайте 10 минут в духовке при температуре 160 градусов.

Шаг 2. Сделайте мусс «Семифредо»: взбейте белок с 20 г сахара. Взбейте сливки до воздушной пены. Далее сделайте сироп из 80 г сахара, меда и воды, доведя все ингредиенты до кипения. После кипятите в течение 1 минуты и заварите взбитый белок. Постепенно введите взбитые сливки и добавьте рубленый нугатин.

Шаг 3. Сделайте «Рафаэлло»: сливки доведите до кипения, влейте в шоколад и добавьте кокосовую стружку. Из полученной массы сформируйте небольшие шарики по 20 г и обваляйте их в кокосовой стружке.