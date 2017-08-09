Кулинарное путешествие: обед по-сицилийски
Кальмары по-сицилийски не только аппетитное, нежное, обладающее своеобразным вкусом и ароматом блюдо, но и отличная закуска к праздничному столу. Кальмары прекрасно комбинируются с разнообразными соусами и овощами. Маленький секрет: кальмары можно подавать к столу не только с вином, но и с пивом.
Кальмар на гриле
Вам понадобится:
- тушка кальмара — 200 г
- пюре из манго — 50 г
- сливки — 20 г
- руккола — 20 г
- мини-перчик маринованный — 20 г
- масло оливковое — 50 г
- соль, перец — по вкусу
Приготовление:
Кальмара очистить от пленок с двух сторон, разрезать тушку на пять частей. В сотейнике растопить пюре манго, добавить сливки, соль, перец по вкусу и вскипятить. Кальмара посолить, поперчить, обжарить на гриле на оливковом масле с двух сторон по несколько секунд. Выложить на плато соус, рукколу, перчик, поверх соуса выложить филе кальмара.
Лингвини сицилиана
Сицилийская паста — это что-то! Как говорят итальянцы, пальчики оближешь. Конечно, заказать можно любую, но мы рекомендуем именно лингвини сицилиана.
Вам понадобится:
- паста лингвини — 80 г
- томаты пилати — 100 г
- оливковое масло — 50 г
- базилик свежий — 10 г
- маслины без косточки — 15 г
- оливки без косточки — 20 г
- чеснок — 10 г
- шпинат свежий — 10 г
- пармезан — 10 г
- помидоры черри — 30 г
- соль, перец, сахар — по вкусу
Приготовление:
Пасту отварить в кипящей подсоленной воде в течение шести минут до состояния полуготовности (альденте). На сковороде на оливковом масле обжарить нарезанные маслины, оливки, чеснок с базиликом. Добавить помидоры, заранее пробитые в блендере, пасту, немного воды и томить три минуты в соусе, добавить соль, сахар и перец по вкусу. При подаче сверху выложить помидор черри, разрезанный пополам, и посыпать тертым пармезаном.
Суп с морепродуктами
Попробуйте сицилийский томатный суп с морепродуктами — это практически то же самое, что увидеть Палаццо Норманни, бывшую резиденцию сицилийских королей и вице-королей, расположенную на окраине исторической части Палермо.
Вам понадобится:
- томаты пилати — 1,5 кг
- репчатый лук — 200 г
- свежий базилик — 20 г
- масло оливковое — 100 г
- мидии — 8 шт.
- кальмар — 400 г
- гребешки — 4 шт. по 20 г
- креветки тигровые без головы — 8 шт.
- белое вино — 20 г
- соль, перец, сахар — по вкусу
- чиабатта (для подачи)
Приготовление:
Чеснок, лук нарезать произвольно, обжарить на оливковом масле с базиликом, добавить томаты и тушить в течение часа, затем пробить блендером и процедить через крупное сито. Мидии отварить в кипящей воде, креветок и кальмара очистить от пленок и чешуи. На сковороде обжарить креветки с базиликом на оливковом масле, добавить вино, суп из томатов и томить пять минут на медленном огне. Добавить соль, сахар и перец по вкусу. Гребешки и кальмары посолить, поперчить и обжарить на гриле до полуготовности. Выложить суп в тарелку со всеми морепродуктами, украсить свежим базиликом, подавать с тостами из чиабатты.
Фото: shutterstock/vostok, архив ресторана