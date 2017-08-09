С чем у вас ассоциируется Сицилия? Старшее поколение наверняка вспомнит мафию, гурманы подумают о еде. Кальмары на гриле, лингвини сицилиана, томатный суп с морепродуктами — наш эксперт приготовил для читательниц Passion.ru идеальный обед по-итальянски. Попробуйте!
Андрей Макаев,
шеф-повар рестопаба Terra Rome-Barcelona

Кальмары по-сицилийски не только аппетитное, нежное, обладающее своеобразным вкусом и ароматом блюдо, но и отличная закуска к праздничному столу. Кальмары прекрасно комбинируются с разнообразными соусами и овощами. Маленький секрет: кальмары можно подавать к столу не только с вином, но и с пивом.

Кальмар на гриле

Вам понадобится:

  • тушка кальмара — 200 г
  • пюре из манго — 50 г
  • сливки — 20 г
  • руккола — 20 г
  • мини-перчик маринованный — 20 г
  • масло оливковое — 50 г
  • соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Кальмара очистить от пленок с двух сторон, разрезать тушку на пять частей. В сотейнике растопить пюре манго, добавить сливки, соль, перец по вкусу и вскипятить. Кальмара посолить, поперчить, обжарить на гриле на оливковом масле с двух сторон по несколько секунд. Выложить на плато соус, рукколу, перчик, поверх соуса выложить филе кальмара.

Лингвини сицилиана

Сицилийская паста — это что-то! Как говорят итальянцы, пальчики оближешь. Конечно, заказать можно любую, но мы рекомендуем именно лингвини сицилиана.

Вам понадобится:

  • паста лингвини — 80 г
  • томаты пилати — 100 г
  • оливковое масло — 50 г
  • базилик свежий — 10 г
  • маслины без косточки — 15 г
  • оливки без косточки — 20 г
  • чеснок — 10 г
  • шпинат свежий — 10 г
  • пармезан — 10 г
  • помидоры черри — 30 г
  • соль, перец, сахар — по вкусу

Приготовление:

Пасту отварить в кипящей подсоленной воде в течение шести минут до состояния полуготовности (альденте). На сковороде на оливковом масле обжарить нарезанные маслины, оливки, чеснок с базиликом. Добавить помидоры, заранее пробитые в блендере, пасту, немного воды и томить три минуты в соусе, добавить соль, сахар и перец по вкусу. При подаче сверху выложить помидор черри, разрезанный пополам, и посыпать тертым пармезаном.

Суп с морепродуктами

Попробуйте сицилийский томатный суп с морепродуктами — это практически то же самое, что увидеть Палаццо Норманни, бывшую резиденцию сицилийских королей и вице-королей, расположенную на окраине исторической части Палермо.

Вам понадобится:

  • томаты пилати — 1,5 кг
  • репчатый лук — 200 г
  • свежий базилик — 20 г
  • масло оливковое — 100 г
  • мидии — 8 шт.
  • кальмар — 400 г
  • гребешки — 4 шт. по 20 г
  • креветки тигровые без головы — 8 шт.
  • белое вино — 20 г
  • соль, перец, сахар — по вкусу
  • чиабатта (для подачи)

Приготовление:

Чеснок, лук нарезать произвольно, обжарить на оливковом масле с базиликом, добавить томаты и тушить в течение часа, затем пробить блендером и процедить через крупное сито. Мидии отварить в кипящей воде, креветок и кальмара очистить от пленок и чешуи. На сковороде обжарить креветки с базиликом на оливковом масле, добавить вино, суп из томатов и томить пять минут на медленном огне. Добавить соль, сахар и перец по вкусу. Гребешки и кальмары посолить, поперчить и обжарить на гриле до полуготовности. Выложить суп в тарелку со всеми морепродуктами, украсить свежим базиликом, подавать с тостами из чиабатты.

Фото: shutterstock/vostok, архив ресторана