Салат с клубникой и огурцами

от ресторана «Шинок»

Вам понадобится:

огурец свежий — 70 г

огурец малосольный — 30 г

авокадо — 40 г

тархун — 2 г

клубника — 50 г

Соус «Апельсиновый»:

свежевыжатый апельсиновый сок — 30 мл

цедра апельсина — 2 г

тархун — 4 г

базилик зеленый — 4 г

крем бальзамик — 15 г

перец черный — 1 г

соль — 2 г

масло оливковое — 100 мл

Соус «Зеленый базилик»:

базилик — 60 г

тархун — 20 г

свежевыжатый сок лимона — 15 мл

сахар — 15 г

соль морская крупная — 2 г

Для маринада:

мята — 3 г

тархун — 3 г

Приготовление:

Готовим соусы. Апельсиновый соус: смешиваем все ингредиенты (кроме оливкового масла) в блендере. После получения однородной массы аккуратно вливаем оливковое масло, не прекращая взбивать. Соус получается жидкий.

Соус зеленый: смешиваем все ингредиенты (кроме оливкового масла) в блендере. После получения однородной массы аккуратно вливаем оливковое масло, не прекращая взбивать. Соус получается густой.

На дно тарелки выливаем апельсиновый соус. Выкладываем свежий огурец и малосольный — режем кольцами, полукольцами (главное, сегменты должны быть не очень тонкими) + длинным слайсами. Выкладываем авокадо в виде ломтика. Рвем тархун, клубнику режем крупно (на четыре части).

Перед этим 20 г клубники маринуем в мяте и тархуне 15-20 минут. Декорируем соусом «Зеленый базилик», все выкладываем на тарелку.

Салат из овечьего сыра с черешней, молодой свеклой и авокадо

от ресторана «Честная кухня»

Вам понадобится:

черешня — 5 ягод (без косточек)

микс салатов — 30 г

авокадо — 40 г

овечий сыр — 40г

зерна граната — 10 г

молодая свекла — 40 г

Для заправки:

чили — 5 г

имбирь — 5 г

сок лайма — 10 г

масло оливковое — 30 мл

пюре из манго — 10 г

кинза — 2 г

Все ингредиенты смешиваем до однородной массы, масло предварительно взбив венчиком.

Приготовление:

Свеклу запекаем в течение трех часов при температуре 160 градусов. Даем остыть и нарезаем крупными кубиками. Сыр режем кусочками средней величины.

На тарелку выкладываем сначала имбирно-манговый соус, затем листья салата, предварительно заправленные соусом, затем добавляем сыр, свеклу, черешню и авокадо. Сверху посыпаем зернами граната.