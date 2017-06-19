Салат с клубникой и огурцами
от ресторана «Шинок»
Вам понадобится:
- огурец свежий — 70 г
- огурец малосольный — 30 г
- авокадо — 40 г
- тархун — 2 г
- клубника — 50 г
Соус «Апельсиновый»:
- свежевыжатый апельсиновый сок — 30 мл
- цедра апельсина — 2 г
- тархун — 4 г
- базилик зеленый — 4 г
- крем бальзамик — 15 г
- перец черный — 1 г
- соль — 2 г
- масло оливковое — 100 мл
Соус «Зеленый базилик»:
- базилик — 60 г
- тархун — 20 г
- свежевыжатый сок лимона — 15 мл
- сахар — 15 г
- соль морская крупная — 2 г
Для маринада:
- мята — 3 г
- тархун — 3 г
Приготовление:
Готовим соусы. Апельсиновый соус: смешиваем все ингредиенты (кроме оливкового масла) в блендере. После получения однородной массы аккуратно вливаем оливковое масло, не прекращая взбивать. Соус получается жидкий.
Соус зеленый: смешиваем все ингредиенты (кроме оливкового масла) в блендере. После получения однородной массы аккуратно вливаем оливковое масло, не прекращая взбивать. Соус получается густой.
На дно тарелки выливаем апельсиновый соус. Выкладываем свежий огурец и малосольный — режем кольцами, полукольцами (главное, сегменты должны быть не очень тонкими) + длинным слайсами. Выкладываем авокадо в виде ломтика. Рвем тархун, клубнику режем крупно (на четыре части).
Перед этим 20 г клубники маринуем в мяте и тархуне 15-20 минут. Декорируем соусом «Зеленый базилик», все выкладываем на тарелку.
Салат из овечьего сыра с черешней, молодой свеклой и авокадо
от ресторана «Честная кухня»
Вам понадобится:
- черешня — 5 ягод (без косточек)
- микс салатов — 30 г
- авокадо — 40 г
- овечий сыр — 40г
- зерна граната — 10 г
- молодая свекла — 40 г
Для заправки:
- чили — 5 г
- имбирь — 5 г
- сок лайма — 10 г
- масло оливковое — 30 мл
- пюре из манго — 10 г
- кинза — 2 г
Все ингредиенты смешиваем до однородной массы, масло предварительно взбив венчиком.
Приготовление:
Свеклу запекаем в течение трех часов при температуре 160 градусов. Даем остыть и нарезаем крупными кубиками. Сыр режем кусочками средней величины.
На тарелку выкладываем сначала имбирно-манговый соус, затем листья салата, предварительно заправленные соусом, затем добавляем сыр, свеклу, черешню и авокадо. Сверху посыпаем зернами граната.