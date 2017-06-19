Салат с клубникой и огурцами

от ресторана «Шинок»

Вам понадобится:

  • огурец свежий — 70 г
  • огурец малосольный — 30 г
  • авокадо — 40 г
  • тархун — 2 г
  • клубника — 50 г

Соус «Апельсиновый»:

  • свежевыжатый апельсиновый сок — 30 мл
  • цедра апельсина — 2 г
  • тархун — 4 г
  • базилик зеленый — 4 г
  • крем бальзамик — 15 г
  • перец черный — 1 г
  • соль — 2 г
  • масло оливковое — 100 мл

Соус «Зеленый базилик»:

  • базилик — 60 г
  • тархун — 20 г
  • свежевыжатый сок лимона — 15 мл
  • сахар — 15 г
  • соль морская крупная — 2 г

Для маринада:

  • мята — 3 г
  • тархун — 3 г

Приготовление: 

Готовим соусы. Апельсиновый соус: смешиваем все ингредиенты (кроме оливкового масла) в блендере. После получения однородной массы аккуратно вливаем оливковое масло, не прекращая взбивать. Соус получается жидкий.

Соус зеленый: смешиваем все ингредиенты (кроме оливкового масла) в блендере. После получения однородной массы аккуратно вливаем оливковое масло, не прекращая взбивать. Соус получается густой.

На дно тарелки выливаем апельсиновый соус. Выкладываем свежий огурец и малосольный — режем кольцами, полукольцами (главное, сегменты должны быть не очень тонкими) + длинным слайсами. Выкладываем авокадо в виде ломтика. Рвем тархун, клубнику режем крупно (на четыре части).

Перед этим 20 г клубники маринуем в мяте и тархуне 15-20 минут. Декорируем соусом «Зеленый базилик», все выкладываем на тарелку.

Салат из овечьего сыра с черешней, молодой свеклой и авокадо 

от ресторана «Честная кухня»

Вам понадобится:

  • черешня — 5 ягод (без косточек)
  • микс салатов — 30 г
  • авокадо — 40 г
  • овечий сыр — 40г
  • зерна граната — 10 г
  • молодая свекла — 40 г

Для заправки:

  • чили — 5 г
  • имбирь — 5 г
  • сок лайма — 10 г
  • масло оливковое — 30 мл
  • пюре из манго — 10 г
  • кинза — 2 г

Все ингредиенты смешиваем до однородной массы, масло предварительно взбив венчиком.

Приготовление: 

Свеклу запекаем в течение трех часов при температуре 160 градусов. Даем остыть и нарезаем крупными кубиками. Сыр режем кусочками средней величины.

На тарелку выкладываем сначала имбирно-манговый соус, затем листья салата, предварительно заправленные соусом, затем добавляем сыр, свеклу, черешню и авокадо. Сверху посыпаем зернами граната.