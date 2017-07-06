Казахстан, с его неповторимыми природными богатствами, ежегодно посещают тысячи восторженных туристов. И пока мы планируем новое путешествие, давайте ненадолго перенесемся в Алма-Ату и устроим настоящий казахский обед!

Казахская национальная кухня традиционно была основана на мясных и молочных продуктах. Здесь множество интересных блюд и напитков, которые тесно связаны с историей и культурой страны и ее народа. И сегодня мы подготовили для вас меню из горячего блюда, десерта и айрана.

Идрис Cулеев, путешественник, член Ассоциации Иностранных языков и Казахской культуры при КИМЭП, основатель ресурса для путешествующих по Казахстану

Айран Айран по праву считается одним из самых известных кисломолочных напитков у казахов. Отлично освежает, утоляет жажду, понижает холестерин в крови и вообще обладает массой полезных свойств. Готовят айран из коровьего, козьего, овечьего и кобыльего молока. Но если вы предпочитаете низкокалорийные напитки, можно использовать обезжиренное молоко. Первооткрывателями айрана считаются кочевые народы. Настоящий айран был очень густым, его было удобно и пить, и есть. Кроме того, напиток не только сытный и питательный, но и считается прекрасным источником кальция и фосфора. В наше время айран легко купить в магазине, но если вы предпочитаете все делать самостоятельно, поделюсь легким рецептом его приготовления. Самое главное, дома вы сами выбираете, какое молоко хотите использовать. Не забывайте о том, что айран необходимо пить свежим. Ведь иначе он потеряет все полезные свойства. Вот рецепт. Бешбармак

Бешбармак по праву считается символом национальной кухни казахского народа. Традиционно блюдо из отварного мяса, лапши в виде крупных прямоугольников и крепкого бульона готовят на семейные праздники и торжественные мероприятия. Происхождение названия довольно интересно, ведь блюдо стало национальным для многих тюркоязычных народов. Именно отсюда разница в произношении — бесбармак или бешбармак. А перевод простой — «пять пальцев/пятерня» («беш» — «пять», «бармак» — «палец»). В самом названии заложена древняя культура приема пищи. У кочевых племен было принято брать мясо руками, используя все пять пальцев. Небольшой совет! Готовьте это вкуснейшее блюдо только в отличном настроении. Бешбармак требует внимания и терпения, настройтесь на положительный результат — и тогда у вас непременно все получится! Рецептов нашего главного национального блюда великое множество, и практически у каждой семьи есть свои особенности приготовления. Поделюсь с вами своим любимым рецептом, надеюсь, вам понравится. Он здесь. Баурсак

Баурсак — традиционное мучное блюдо казахской кухни. Это кусочки пресного или дрожжевого теста, жареные во фритюре. По форме могут быть абсолютно разными: круглыми, квадратными, треугольными. Очень часто баурсаки используют вместо обычного хлеба, подают к чаепитию или угощают гостей в конце трапезы. С древних времен баурсак считается не просто выпечкой, а настоящим символом счастья и солнца. Блюдо до сих пор пользуется особой популярностью у местного населения. Кроме того, с этим аппетитным лакомством связана еще одна интересная казахская традиция. Во время свадебной церемонии баурсаки вместе со сладостями и монетами разбрасывались над головами жениха и невесты. Сегодня я поделюсь с вами рецептом, который понравится не только взрослым, но и детям. Ловите рецепт.