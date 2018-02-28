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Промозглой зимой, а март сегодня принято считать ее четвертым месяцем, особо актуально карри-меню. Сочетание молотой куркумы, пажитника, тмина, кориандра и черного перца согреет куда надежнее теплых батарей. Заказываешь что-то с карри — и сразу же переносишься в жаркую Индию, Японию или Таиланд.

Есть легенда, что слово «карри» произошло от тамильского kari — «соус». И первое, с чем оно у нас ассоциируется, это Индия, правда? Но это не так. Даже блюда под таким названием в Индии не существует. Мировую славу карри подарили... британцы. Они же изобрели то, что сегодня в разных странах называется приправой карри. Первая стала продаваться в Лондоне. Правда, европейский соус достаточно прост, в нем гораздо меньше специй. А вот в Индии, например, для соуса могут использовать до 30 специй! Итак, мы выяснили, что такого блюда, как карри, нет, существует соус с различным составом специй, в зависимости от страны. Да, что там от страны — от повара. Хотя 5 ингредиентов в нем, о которых мы писали выше, остаются неизменны. А вот поливать им можно практически все, что угодно, от круп до рыбы.

Карри с тыквой

Шеф-повар ресторана Carne/Vino
Фото: Сергей Колпаков

Вам понадобится:

(на 1 порцию)

  • Паста карри — 15 г
  • Кокосовое молоко — 200 мл
  • Овощной бульон — 100 мл
  • Растительное масло — 15 мл
  • Тыква — 35 г
  • Томаты черри — 45 г
  • Зеленый горошек — 10 г
  • Лист лайма — 1 г
  • Рамбутан в сиропе — 40 г
  • Рыбный соус — 10 мл
  • Базилик — 1 г
  • Кинза — 3 г

Приготовление:

Пасту карри обжарить в сотейнике на растительном масле. Влить в сотейник кокосовое молоко и овощной бульон. Уварить на 1/3. Добавить нарезанную кубиком тыкву и варить до ее готовности. Влить рыбный соус и сахар, проварить. В самом конце добавить рамбутан (большие ягоды разрезать), разрезанные пополам томаты черри, лист лайма и базилик. Украсить блюдо кинзой.

Желтое карри с тайскими баклажанами, мини-кукурузой и капустой бок чой

Фото: Ресторан Black Thai

Вам понадобится:

  • Основа для желтого карри — 130 г
  • Тайские баклажаны — 25 г
  • Кукуруза мини — 2 г
  • Фасоль стручковая — 2 г
  • Салат бок чой мини – 15 г
  • Помидоры черри красные — 2 г
  • Молоко кокосовое — 5 г
  • Перец чили — 3 г
  • Базилик зеленый — 3 г

Основа для желтого карри:

  • Паста Желтое карри — 10 г
  • Молоко кокосовое — 120 г
  • Овощной бульон — 10 г
  • Сахар пальмовый — 2 г
  • Перец чили молотый — 0,05 г

Способ приготовления:

Основа для карри: пасту карри соединить с кокосовым молоком, тщательно перемешать, добавить пальмовый сахар, овощной бульон и довести до кипения, постоянно помешивая. Под конец добавить перец чили молотый. В сотейнике бланшировать все овощи: мини-баклажаны, мини-кукурузу, стручковую фасоль, салат бок чой. Добавить бланшированные овощи в подготовленную основу для карри и довести до кипения. Отдельно во фритюре обжарить томаты черри и следом добавить в карри. Готовое блюдо выложить на тарелку, украсить перцем чили и листочком базилика. В качестве гарнира отдельно подать отварной рис.

Зеленое карри с цыпленком

Фото: Ресторан Black Thai

Вам понадобится:

  • Фасоль кенийская (бланшированная) — 15 г
  • Зеленая паста карри — 12 г
  • Сахар пальмовый — 2 г
  • Молоко кокосовое — 190 г
  • Базилик зеленый — 3 г
  • Соус рыбный — 3 г
  • Баклажаны мини — 30 г
  • Перец чили — 3 г
  • Рис жасмин — 150 г
  • Лист лайма — 1 шт.
  • Помидоры черри — 30 г
  • Базилик тайский — 1 г
  • Куриное филе — 40 г
  • Куриный бульон — 150 г

Приготовление:

Пасту карри смешать с кокосовым молоком и куриным бульоном. Поставить на медленный огонь. Затем добавить сахар пальмовый и рыбный соус. Перемешать до растворения сахара. Добавить перец чили. Затем добавить куриное филе отварное, нарезанный тайский баклажан, кенийскую фасоль. Не доводя блюдо до кипения, снять с огня. Перед подачей добавить базилик. Украсить кинзой и обжаренными во фритюре помидорами черри. Подавать с рисом жасмин, приготовленным на пару.

Карри с семгой и тайскими баклажанами

Фото: Ресторан Black Thai

Вам понадобится:

  • Молоко кокосовое — 130 г
  • Паста карри желтая — 10 г
  • Сахар пальмовый — 2 г
  • Соус рыбный — 1 г
  • Перец кайенский — 1 г
  • Сёмга — 80 г
  • Кукурузный крахмал — 10 г
  • Баклажаны мини — 33 г
  • Фасоль кенийская — 19 г
  • Тайский базилик — 2 г
  • Кокосовое молоко — 2 г
  • Кинза — 2 г
  • Тайский базилик — 2 листочка
  • Перец чили мини — 1шт.

Приготовление:

Тщательно смешиваем молоко и пасту, затем добавляем сахар пальмовый и соус рыбный. Перемешиваем до растворения сахара. Кладем перец. Очищаем семгу, нарезаем кубиками, обваливаем в кукурузном крахмале. Обжариваем слегка во фритюре. Баклажаны отвариваем и нарезаем на 4 части. В приготовленную смесь добавляем баклажаны. Далее добавляем фасоль. Ставим на огонь, как закипит, выкладываем семгу , даем недолго покипеть, потом добавляем тайский базилик и подаем. Украшаем кинзой, базиликом и мини-перцем чили. Подавать с отварным рисом.

Массаман карри

Фото: Ресторан Black Thai

Это карри представляет собой тайскую разновидность индийского соуса. В нем много специй, но на вкус оно довольно мягкое и даже сладковатое. Такой густой вкусный суп на кокосовом молоке с пастой карри готовили много веков назад в Малайзии. Затем, немного видоизменившись, блюдо пришло в Таиланд.

Вам понадобится:

  • Паста массаман карри — 1,5 ст.л.
  • Кокосовое молоко — 0,5 литра
  • Курица/говядина — 1 небольшая грудка/кусок
  • Орешки сои или кешью — горсть
  • Лук — 1 большой или 2-3 маленьких (лук-севок)
  • Картофель — 3 шт.
  • Паста тамаринда — 1 ч.л.
  • Рыбный соус — 2 ст.л.
  • Пальмовый сахар — 1 ст.л.
  • Зира
  • Кардамон

Приготовление:

На 0,5 литра кокосового молока понадобится примерно 1,5 столовых ложки пасты. Чем ее больше, тем блюдо острее. Паста обжаривается на сильном огне со специями — зирой и кардамоном, пастой тамаринда и пальмовым сахаром. Во время обжарки (для получения красивого цвета и аромата достаточно 5 минут) добавьте 2 ложки рыбного соуса. Он придаст блюду неповторимый вкус и сделает его соленым — обычную соль в этом блюде не используют. Картошку для массаман карри нужно сварить отдельно. Дело в том, что в кокосовом молоке она готовится слишком долго. Отварите клубни почти до готовности в обычной воде. Для двух порций массаман карри (а именно столько готового блюда выходит из 0,5 литра кокосового молока) понадобится 3 крупных картофелины. Пока варится картофель, готовьте массаман карри. Для этого возьмите 0,5 литра кокосового молока, бросьте туда горсть орешков, нарезанное очень тонкими кусочками мясо и заправьте пастой. Доведите до кипения. Положите картофель и варите 7-10 минут до готовности мяса.

Фото: архив ресторанов

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