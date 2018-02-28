Это карри представляет собой тайскую разновидность индийского соуса. В нем много специй, но на вкус оно довольно мягкое и даже сладковатое. Такой густой вкусный суп на кокосовом молоке с пастой карри готовили много веков назад в Малайзии. Затем, немного видоизменившись, блюдо пришло в Таиланд.

Вам понадобится:

Паста массаман карри — 1,5 ст.л.

Кокосовое молоко — 0,5 литра

Курица/говядина — 1 небольшая грудка/кусок

Орешки сои или кешью — горсть

Лук — 1 большой или 2-3 маленьких (лук-севок)

Картофель — 3 шт.

Паста тамаринда — 1 ч.л.

Рыбный соус — 2 ст.л.

Пальмовый сахар — 1 ст.л.

Зира

Кардамон

Приготовление:

На 0,5 литра кокосового молока понадобится примерно 1,5 столовых ложки пасты. Чем ее больше, тем блюдо острее. Паста обжаривается на сильном огне со специями — зирой и кардамоном, пастой тамаринда и пальмовым сахаром. Во время обжарки (для получения красивого цвета и аромата достаточно 5 минут) добавьте 2 ложки рыбного соуса. Он придаст блюду неповторимый вкус и сделает его соленым — обычную соль в этом блюде не используют. Картошку для массаман карри нужно сварить отдельно. Дело в том, что в кокосовом молоке она готовится слишком долго. Отварите клубни почти до готовности в обычной воде. Для двух порций массаман карри (а именно столько готового блюда выходит из 0,5 литра кокосового молока) понадобится 3 крупных картофелины. Пока варится картофель, готовьте массаман карри. Для этого возьмите 0,5 литра кокосового молока, бросьте туда горсть орешков, нарезанное очень тонкими кусочками мясо и заправьте пастой. Доведите до кипения. Положите картофель и варите 7-10 минут до готовности мяса.

Фото: архив ресторанов