Рецепты вкусных и согревающих блюд с карри
Есть легенда, что слово «карри» произошло от тамильского kari — «соус». И первое, с чем оно у нас ассоциируется, это Индия, правда? Но это не так. Даже блюда под таким названием в Индии не существует. Мировую славу карри подарили... британцы. Они же изобрели то, что сегодня в разных странах называется приправой карри. Первая стала продаваться в Лондоне. Правда, европейский соус достаточно прост, в нем гораздо меньше специй. А вот в Индии, например, для соуса могут использовать до 30 специй! Итак, мы выяснили, что такого блюда, как карри, нет, существует соус с различным составом специй, в зависимости от страны. Да, что там от страны — от повара. Хотя 5 ингредиентов в нем, о которых мы писали выше, остаются неизменны. А вот поливать им можно практически все, что угодно, от круп до рыбы.
Карри с тыквой
Вам понадобится:
(на 1 порцию)
- Паста карри — 15 г
- Кокосовое молоко — 200 мл
- Овощной бульон — 100 мл
- Растительное масло — 15 мл
- Тыква — 35 г
- Томаты черри — 45 г
- Зеленый горошек — 10 г
- Лист лайма — 1 г
- Рамбутан в сиропе — 40 г
- Рыбный соус — 10 мл
- Базилик — 1 г
- Кинза — 3 г
Приготовление:
Пасту карри обжарить в сотейнике на растительном масле. Влить в сотейник кокосовое молоко и овощной бульон. Уварить на 1/3. Добавить нарезанную кубиком тыкву и варить до ее готовности. Влить рыбный соус и сахар, проварить. В самом конце добавить рамбутан (большие ягоды разрезать), разрезанные пополам томаты черри, лист лайма и базилик. Украсить блюдо кинзой.
Желтое карри с тайскими баклажанами, мини-кукурузой и капустой бок чой
Вам понадобится:
- Основа для желтого карри — 130 г
- Тайские баклажаны — 25 г
- Кукуруза мини — 2 г
- Фасоль стручковая — 2 г
- Салат бок чой мини – 15 г
- Помидоры черри красные — 2 г
- Молоко кокосовое — 5 г
- Перец чили — 3 г
- Базилик зеленый — 3 г
Основа для желтого карри:
- Паста Желтое карри — 10 г
- Молоко кокосовое — 120 г
- Овощной бульон — 10 г
- Сахар пальмовый — 2 г
- Перец чили молотый — 0,05 г
Способ приготовления:
Основа для карри: пасту карри соединить с кокосовым молоком, тщательно перемешать, добавить пальмовый сахар, овощной бульон и довести до кипения, постоянно помешивая. Под конец добавить перец чили молотый. В сотейнике бланшировать все овощи: мини-баклажаны, мини-кукурузу, стручковую фасоль, салат бок чой. Добавить бланшированные овощи в подготовленную основу для карри и довести до кипения. Отдельно во фритюре обжарить томаты черри и следом добавить в карри. Готовое блюдо выложить на тарелку, украсить перцем чили и листочком базилика. В качестве гарнира отдельно подать отварной рис.
Зеленое карри с цыпленком
Вам понадобится:
- Фасоль кенийская (бланшированная) — 15 г
- Зеленая паста карри — 12 г
- Сахар пальмовый — 2 г
- Молоко кокосовое — 190 г
- Базилик зеленый — 3 г
- Соус рыбный — 3 г
- Баклажаны мини — 30 г
- Перец чили — 3 г
- Рис жасмин — 150 г
- Лист лайма — 1 шт.
- Помидоры черри — 30 г
- Базилик тайский — 1 г
- Куриное филе — 40 г
- Куриный бульон — 150 г
Приготовление:
Пасту карри смешать с кокосовым молоком и куриным бульоном. Поставить на медленный огонь. Затем добавить сахар пальмовый и рыбный соус. Перемешать до растворения сахара. Добавить перец чили. Затем добавить куриное филе отварное, нарезанный тайский баклажан, кенийскую фасоль. Не доводя блюдо до кипения, снять с огня. Перед подачей добавить базилик. Украсить кинзой и обжаренными во фритюре помидорами черри. Подавать с рисом жасмин, приготовленным на пару.
Карри с семгой и тайскими баклажанами
Вам понадобится:
- Молоко кокосовое — 130 г
- Паста карри желтая — 10 г
- Сахар пальмовый — 2 г
- Соус рыбный — 1 г
- Перец кайенский — 1 г
- Сёмга — 80 г
- Кукурузный крахмал — 10 г
- Баклажаны мини — 33 г
- Фасоль кенийская — 19 г
- Тайский базилик — 2 г
- Кокосовое молоко — 2 г
- Кинза — 2 г
- Тайский базилик — 2 листочка
- Перец чили мини — 1шт.
Приготовление:
Тщательно смешиваем молоко и пасту, затем добавляем сахар пальмовый и соус рыбный. Перемешиваем до растворения сахара. Кладем перец. Очищаем семгу, нарезаем кубиками, обваливаем в кукурузном крахмале. Обжариваем слегка во фритюре. Баклажаны отвариваем и нарезаем на 4 части. В приготовленную смесь добавляем баклажаны. Далее добавляем фасоль. Ставим на огонь, как закипит, выкладываем семгу , даем недолго покипеть, потом добавляем тайский базилик и подаем. Украшаем кинзой, базиликом и мини-перцем чили. Подавать с отварным рисом.
Массаман карри
Это карри представляет собой тайскую разновидность индийского соуса. В нем много специй, но на вкус оно довольно мягкое и даже сладковатое. Такой густой вкусный суп на кокосовом молоке с пастой карри готовили много веков назад в Малайзии. Затем, немного видоизменившись, блюдо пришло в Таиланд.
Вам понадобится:
- Паста массаман карри — 1,5 ст.л.
- Кокосовое молоко — 0,5 литра
- Курица/говядина — 1 небольшая грудка/кусок
- Орешки сои или кешью — горсть
- Лук — 1 большой или 2-3 маленьких (лук-севок)
- Картофель — 3 шт.
- Паста тамаринда — 1 ч.л.
- Рыбный соус — 2 ст.л.
- Пальмовый сахар — 1 ст.л.
- Зира
- Кардамон
Приготовление:
На 0,5 литра кокосового молока понадобится примерно 1,5 столовых ложки пасты. Чем ее больше, тем блюдо острее. Паста обжаривается на сильном огне со специями — зирой и кардамоном, пастой тамаринда и пальмовым сахаром. Во время обжарки (для получения красивого цвета и аромата достаточно 5 минут) добавьте 2 ложки рыбного соуса. Он придаст блюду неповторимый вкус и сделает его соленым — обычную соль в этом блюде не используют. Картошку для массаман карри нужно сварить отдельно. Дело в том, что в кокосовом молоке она готовится слишком долго. Отварите клубни почти до готовности в обычной воде. Для двух порций массаман карри (а именно столько готового блюда выходит из 0,5 литра кокосового молока) понадобится 3 крупных картофелины. Пока варится картофель, готовьте массаман карри. Для этого возьмите 0,5 литра кокосового молока, бросьте туда горсть орешков, нарезанное очень тонкими кусочками мясо и заправьте пастой. Доведите до кипения. Положите картофель и варите 7-10 минут до готовности мяса.
Фото: архив ресторанов