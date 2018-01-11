Сергиев Посад — Переславль-Залесский — Ростов Великий — Ярославль — Кострома — Иваново — Суздаль — Владимир — все это города Золотого кольца. И каждый — особенный. Каждый город в этом списке хранит традиции русской культуры. А один из важных элементов культуры — это кухня. Путешествуя по Золотому кольцу, не упустите возможность попробовать местные блюда, а в качестве сувенира привезите с собой не только магнитик, но и рецепт.

Сергиев Посад

Троице-Сергиева лавра — сердце Сергиева Посада. Старинный мужской монастырь, место паломничества русских царей. Здесь крестили Ивана Грозного. Монастырь строили лучшие зодчие России XV-XIX вв. Вы, конечно, можете поесть в городе, в местном кафе, но лучше отведать настоящей монастырской кухни на территории лавры. Она строго регламентирована. К примеру, самой постной рыбой тут считается судак. Из него готовят множество полезных, вкусных и необычных блюд, например фаршируют эту рыбу.

Фаршированный судак по-монастырски

Вам понадобится:

  • Судак — 1 шт. (около 1,5 кг)
  • Филе любой рыбы — 500 г
  • Сладкий желтый и красный перец — по 1 шт.
  • Растительное масло
  • Укроп
  • Соль, молотый черный перец

Для украшения:

  • Сладкий желтый и красный перец — по 1 шт.
  • Лимоны — 3 шт.
  • Огурцы — 4 шт.
  • Помидоры — 4 шт.
  • Московский салат или лолло росса — 1 пучок
  • Петрушка и фиолетовый (красный) базилик — по небольшому пучку
  • Оливки или маслины без косточек — 1 банка (240 мл).

Приготовление:

Судака очистить от чешуи (это непросто — лучше использовать специальные аксессуары или стальную терку), удалить жабры, отрезать ножницами спинной гребень и плавники, не потрошить. Брюхо у судака должно остаться целым. Очень осторожно тонким острым ножом сделать продольные надрезы со спины вдоль хребта. Прорезать тушку вглубь до позвоночника. Аккуратно извлечь из судака позвоночник и все внутренности. Промыть рыбу внутри холодной водой. Положить тушку на бок и осторожно срезать внутри мясо, оставшееся на коже. Из получившегося «чехла» от судака удалить все оставшиеся большие и мелкие кости. Извлеченное из судака мясо очистить от костей, добавить к нему филе и дважды пропустить через мясорубку с мелкой решеткой. Фарш посолить и поперчить. Сладкий перец вымыть, удалить семена и перегородки, нарезать мелкими кубиками. Укроп вымыть и мелко порубить. Перец и укроп добавить в фарш и перемешать. Плотно набить тушку судака фаршем, спинку скрепить зубочистками, перевязать, чтобы края кожи на спинке не разошлись. Судака смазать растительным маслом, завернуть в фольгу и запекать в духовке 40 минут при 150 °С. Готового судака освободить от фольги, охладить, украсить овощами и зеленью.

Переславль-Залесский

Вторую часть в названии городу Переславлю дала территория под названием Залесье. Именно в этом старинном городе, основанном еще в XII веке, стоит попробовать сказочные блюда русской кухни. Например, тельное тяпаное. Тельное — традиционное русское блюдо из рыбы, у него две разновидности: целиковое и тяпаное. Тяпаное готовится из рыбы, которая предварительно превращается в фарш. Тяпаное оно потому, что рыба измельчается ножом, как бы «тяпается». Иными словами, это рыбные зразы. Готовить тельное надо из доступной и недорогой речной рыбы — окуня, щуки, судака.

Тельное из рыбы

Вам понадобится:

  • Филе рыбы без кожи — 1 кг
  • Грибы — 100 г (или 30 г сушеных),
  • Яйцо сырое — 1 шт.
  • Яйцо, сваренное вкрутую — 1 шт.
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Мука — 3 ст. ложки
  • Растительное масло
  • Соль, перец, сметана для подачи

Приготовление:

Сушеные грибы промойте и залейте крутым кипятком. Дайте настояться 20–30 минут, затем откиньте на дуршлаг и нарежьте небольшими кусочками. Свежие грибы варите в кипящей воде 10 минут. Также откиньте на дуршлаг и нарежьте. Лук очистите, измельчите, обжарьте на нем лук 2–3 минуты. Добавьте грибы и жарьте еще 5–7 минут. Смешайте начинку с рубленым крутым яйцом. Рыбу измельчите ножом, переложите в миску. Разбейте в фарш сырое яйцо, всыпьте 2 ст. л. муки, посолите, поперчите и промешайте фарш. Мокрыми руками сформируйте из него шарики размером с теннисный мяч. Раздавите их в лепешки. На одну половину лепешки положите 1 ст. л. начинки, накройте второй половиной и слепите края в форме полумесяца. Обваляйте каждый полумесяц в оставшейся муке и обжаривайте по 5–6 минут с каждой стороны. Подавайте тельное горячим, приправив сметаной с тертым хреном и зеленью.

Ростов Великий

В маленьком городе Ростове уже не первый год проходит Фестиваль лука — настоящего российского специалитета, который использовался в кулинарии несколько веков. Только там можно попробовать эксклюзивные яства из лука, приготовленные по древним и инновационным рецептам. Например, луковое варенье.

Луковое варенье

Вам понадобится:

  • Красный лук — 900 г
  • Сухое красное вино — 1 стакан
  • Растительное масло — 2 ст. ложки
  • Сахар — ½ стакана
  • Тимьян свежий — 1 ст. ложка
  • Бальзамический уксус — 2 ст. ложки
  • Соль, молотый черный перец по вкусу

Приготовление:

Разогрейте растительное масло в сковороде, тонко нарежьте лук, положите в сковороду. Помешивая, готовьте лук до прозрачности (8-10 минут). Добавьте вино, сахар, тимьян, уксус и соль. Доведите до кипения и затем убавьте огонь. Оставьте кипеть жидкость на маленьком огне, пока масса не загустеет и не станет сиропообразной — около часа. Переложите луковое варенье в миску и дайте остыть. Затем подавайте к столу или уберите в герметичный контейнер и храните в холодильнике (до двух недель).