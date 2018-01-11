Сергиев Посад — Переславль-Залесский — Ростов Великий — Ярославль — Кострома — Иваново — Суздаль — Владимир — все это города Золотого кольца. И каждый — особенный. Каждый город в этом списке хранит традиции русской культуры. А один из важных элементов культуры — это кухня. Путешествуя по Золотому кольцу, не упустите возможность попробовать местные блюда, а в качестве сувенира привезите с собой не только магнитик, но и рецепт.

Сергиев Посад Троице-Сергиева лавра — сердце Сергиева Посада. Старинный мужской монастырь, место паломничества русских царей. Здесь крестили Ивана Грозного. Монастырь строили лучшие зодчие России XV-XIX вв. Вы, конечно, можете поесть в городе, в местном кафе, но лучше отведать настоящей монастырской кухни на территории лавры. Она строго регламентирована. К примеру, самой постной рыбой тут считается судак. Из него готовят множество полезных, вкусных и необычных блюд, например фаршируют эту рыбу. Фаршированный судак по-монастырски

Вам понадобится: Судак — 1 шт. (около 1,5 кг)

Филе любой рыбы — 500 г

Сладкий желтый и красный перец — по 1 шт.

Растительное масло

Укроп

Соль, молотый черный перец Для украшения: Сладкий желтый и красный перец — по 1 шт.

Лимоны — 3 шт.

Огурцы — 4 шт.

Помидоры — 4 шт.

Московский салат или лолло росса — 1 пучок

Петрушка и фиолетовый (красный) базилик — по небольшому пучку

Оливки или маслины без косточек — 1 банка (240 мл). Приготовление: Судака очистить от чешуи (это непросто — лучше использовать специальные аксессуары или стальную терку), удалить жабры, отрезать ножницами спинной гребень и плавники, не потрошить. Брюхо у судака должно остаться целым. Очень осторожно тонким острым ножом сделать продольные надрезы со спины вдоль хребта. Прорезать тушку вглубь до позвоночника. Аккуратно извлечь из судака позвоночник и все внутренности. Промыть рыбу внутри холодной водой. Положить тушку на бок и осторожно срезать внутри мясо, оставшееся на коже. Из получившегося «чехла» от судака удалить все оставшиеся большие и мелкие кости. Извлеченное из судака мясо очистить от костей, добавить к нему филе и дважды пропустить через мясорубку с мелкой решеткой. Фарш посолить и поперчить. Сладкий перец вымыть, удалить семена и перегородки, нарезать мелкими кубиками. Укроп вымыть и мелко порубить. Перец и укроп добавить в фарш и перемешать. Плотно набить тушку судака фаршем, спинку скрепить зубочистками, перевязать, чтобы края кожи на спинке не разошлись. Судака смазать растительным маслом, завернуть в фольгу и запекать в духовке 40 минут при 150 °С. Готового судака освободить от фольги, охладить, украсить овощами и зеленью. Переславль-Залесский Вторую часть в названии городу Переславлю дала территория под названием Залесье. Именно в этом старинном городе, основанном еще в XII веке, стоит попробовать сказочные блюда русской кухни. Например, тельное тяпаное. Тельное — традиционное русское блюдо из рыбы, у него две разновидности: целиковое и тяпаное. Тяпаное готовится из рыбы, которая предварительно превращается в фарш. Тяпаное оно потому, что рыба измельчается ножом, как бы «тяпается». Иными словами, это рыбные зразы. Готовить тельное надо из доступной и недорогой речной рыбы — окуня, щуки, судака. Тельное из рыбы

Вам понадобится: Филе рыбы без кожи — 1 кг

Грибы — 100 г (или 30 г сушеных),

Яйцо сырое — 1 шт.

Яйцо, сваренное вкрутую — 1 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Мука — 3 ст. ложки

Растительное масло

Соль, перец, сметана для подачи Приготовление: Сушеные грибы промойте и залейте крутым кипятком. Дайте настояться 20–30 минут, затем откиньте на дуршлаг и нарежьте небольшими кусочками. Свежие грибы варите в кипящей воде 10 минут. Также откиньте на дуршлаг и нарежьте. Лук очистите, измельчите, обжарьте на нем лук 2–3 минуты. Добавьте грибы и жарьте еще 5–7 минут. Смешайте начинку с рубленым крутым яйцом. Рыбу измельчите ножом, переложите в миску. Разбейте в фарш сырое яйцо, всыпьте 2 ст. л. муки, посолите, поперчите и промешайте фарш. Мокрыми руками сформируйте из него шарики размером с теннисный мяч. Раздавите их в лепешки. На одну половину лепешки положите 1 ст. л. начинки, накройте второй половиной и слепите края в форме полумесяца. Обваляйте каждый полумесяц в оставшейся муке и обжаривайте по 5–6 минут с каждой стороны. Подавайте тельное горячим, приправив сметаной с тертым хреном и зеленью. Ростов Великий В маленьком городе Ростове уже не первый год проходит Фестиваль лука — настоящего российского специалитета, который использовался в кулинарии несколько веков. Только там можно попробовать эксклюзивные яства из лука, приготовленные по древним и инновационным рецептам. Например, луковое варенье. Луковое варенье