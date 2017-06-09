С каждым новым летним днем солнечное воздействие становится все ощутимее. Конечно, для защиты кожи у нас есть специальные кремы и лосьоны, а для глаз — стильные солнцезащитные очки, но мы часто забываем о том, что волосы тоже страдают от чрезмерного пребывания под прямыми солнечными лучами. Рассказываем, как сохранить здоровье волос, предотвратить сухость и ломкость, а также сохранить их натуральный цвет.

Алексей Нагорский Стилист L’Oréal Professionnel, победитель Style&Colour Trophy 2017

Солнце — это естественный осветлитель, действует так же, как салонный продукт осветления, только в разы мягче. Солнце окисляет, разъедает натуральный пигмент, мы в результате получаем естественное осветление за счет окислительных процессов внутри волос.

Защита от ультрафиолета нужна и коже, и волосам. Если девушка понимает, что окрашивание повреждает волосы, и им нужна защита, то она должна знать, что и от солнца тоже нужна защита. Солнцезащитные средства для волос сводят к минимуму процесс окисления.

На средствах для волос обычно не указывают уровень защиты, но он меньше, чем для тела и лица, и равен примерно 10-20.

Солнцезащитные средства создают пленочный барьер, например, маски и спреи, которые предотвращают попадание лучей внутрь волос во время пребывания на солнце. Они также увлажняют и питают волосы, ведь, как правило, содержат витамин Е.

Большинство шампуней не защищают от солнца. Они очищают волосы после пребывания на солнце, а именно смывают лучше обычных средств морскую соль, хлор, который остается на волосах после посещения бассейна. Эти шампуни гораздо мягче, так как после пребывания на солнце питание и восстановление волос должно быть сильнее. Но есть ряд шампуней, которые все таки блокируют вред ультрафиолета, например, гамма Solar Sublime от L’Oréal Professionnel. Компоненты его формулы не смываются и препятствуют проникновению УФ-лучей внутрь волоса.

Must have после отпуска – средства для увлажнения волос, еще более интенсивные, чем привычные средства для окрашенных волос. Но если вы поехали зимой в жаркие страны (или наоборот), по возвращению надо быть аккуратными со средствами для увлажнения, лучше использовать средства для питания и восстановления волос.

В холодное время пользоваться только увлажнением нельзя, так как увлажняющие компоненты при перепадах температур негативно влияют на волосы – они становятся более ломкими. А вот от питания волосы становятся эластичными, поэтому тут, как и с кожей, в зимнее время года необходимо подобрать не увлажняющие средства, а питательные.

И безусловно, защита должна быть комплексной, а это значит, что защитить волосы нужно не только снаружи, но и изнутри, правильно питаясь. Стоит отказаться от жирной и острой пищи, чаще баловать себя свежими овощами и фруктами, а если это возможно, то вместе с кожурой и косточками, это предотвратит еще и выпадение волос, а также ускорит рост.

Летом стоит даже отказаться от некоторых причесок, например, вредно носить «пучок», реже заплетайте косички и собирайте в хвост.

И самое важное – вспомните о шляпках, банданах, панамках. Это лучший способ защитить ваши волосы от солнца.

Фото: shutterstock, pixabay, архивы пресс-служб

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