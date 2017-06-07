Летом хочется поменять не только гардероб и макияж, но и, конечно, парфюм. Какие легкие композиции предлагают ведущие бренды в этом сезоне, что сейчас в тренде?

Листочек базилика от Kenzo

Туалетная вода Le Monde Est Beau, Kenzo, 4850 руб.

Базилик и смородина всегда ассоциируются с летом и отдыхом, вот почему вы будете полны сил и энергии с этой композицией. В аромат еще входит и мандарин, который известен своей способностью бодрить. Кедр и сандал в базе тоже угадываются, но лишь спустя какое-то время. В течение дня туалетная вода будет раскрываться более утонченно!

Цветы в морской воде от Giorgio Armani

Парфюмерная вода Sky Di Gioia, Giorgio Armani, 4710 руб.

Флакон этого аромата уже говорит о содержимом: композиция получилась по-настоящему розовой и очень свежей. К розе присоединяется такой же душистый пион, личи и хрустящая зеленая груша. В итоге получается аромат для улыбчивой и милой девушки, которая умеет радоваться жизни!

Сладости от Mugler

Туалетная вода Angel Eau Sucree Editoin 2017, Mugler, 6050 руб.

Аромат семейства Angel существует с 1992 года — и до сих пор востребован! Вот почему Дом Mugler принял решение издать новую версию, еще более чувственную и дерзкую. Внутри таится свежий аромат красных ягод, аппетитное карамельное безе и беспроигрышные пачули и ваниль. Поторопитесь, ведь выпуск лимитирован!