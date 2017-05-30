Где бы вы ни проводили лето — на даче, на пляже или в большом городе, — вам просто необходимо иметь пару головных уборов на все случаи жизни. Рассказываем, что выбрать и как носить этим летом панамы, шляпы и тюрбаны.

Бейсболка

Бейсболка — один из самых универсальных головных уборов. Она подходит как для прогулок в городе, так и для поездок на природу. В этом сезоне дизайнеры предлагают сочетать классические модели бейсболок с джинсами и футболкой или летним платьем прямого кроя. А более экстравагантные модели будут хорошо смотреться с сарафанами и легкими платьями с цветочным орнаментом.

Gucci

Соломенная шляпа

Модная в этом сезоне соломенная шляпа — любимый аксессуар элегантной Бриджит Бардо. Светлые волосы, приталенное хлопковое платье в клетку и широкополая шляпа из соломы — знаменитые символы иконы стиля Бриджит, которая показала всем девушкам мира, что такое французский шик. Этим летом дизайнеры советуют носить соломенную шляпу в сочетании с легкой одеждой простого кроя и классическими лодочками.

Stradivarius

Тюрбан

Этот достаточно непривычный головной убор может стать отличным аксессуаром, например, для званого ужина. Между прочим, тюрбан — любимый головной убор Ульяны Сергеенко. В этом сезоне дизайнеры советуют сочетать нарядное платье из шифона или шелка с тюрбаном, завязанным в виде банта, а варианты, выполненные из бархата или атласа — с элегантным брючным костюмом.

Zara

Козырек

Еще несколько лет назад козырек был всего лишь частью экипировки теннисистов. А теперь этот немного модернизированный аксессуар плавно перекочевал в наш гардероб. Дизайнеры меняют привычный вид головного убора: украшают его крупными камнями, цветами и пайетками. Кстати, материалы для его создания используют тоже необычные: замшу, сетку и даже металл. Для романтического ужина в ресторане выбираем козырек, выполненный из легких материалов, и приталенное вечернее платье. А для поездки на курорт отлично подойдут яркие и более дерзкие головные уборы, которые можно сочетать с летним брючным костюмом или туникой. Но будьте осторожны: от палящего солнца козырек вас не спасет, зато можно будет обойтись без солнцезащитных очков.

Фото: asos.com, zara, shutterstock, архивы пресс-служб