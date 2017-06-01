Лето наконец добралось до нас, а значит, что пришла пора активного солнца и жарких дней. Давайте еще в самом начале теплого сезона разберемся с главными предрассудками по поводу SPF-средств, чтобы в дальнейшем спокойно отдыхать на море и загорать, пусть даже и в городских условиях. Итак, рассказываем о шести главных мифах, которые преследуют средства с солнцезащитным фактором.

Средства с SPF суммируются

Сергей Чуб Пластический хирург, косметолог, врач клиники «Лазеро Концепт»

Многие полагают, что если нанести сначала крем с SPF 15, затем тональник с SPF 30 и все это закрепить еще и пудрой с небольшим фактором, например, SPF 8, то на выходе мы получим мощную защиту из SPF 53. Это, безусловно, совсем не так. Солнцезащитные факторы не суммируются. В таком многослойном случае при самом позитивном сценарии работать будет максимальный показатель. Напротив, снизить показатель очень даже просто. Если нанести средство с SPF 30 и SPF 10, есть вероятность, что защитная концентрация первого продукта разбавится.

В городе или в пасмурный день SPF не нужен

Защищающий крем SPF 30, Herbalife skin, цена по запросу; Защитный увлажняющий крем c эффектом матирования SPF 30, Ultraceuticals, 5400 руб.; Биозащитный крем SunScreen SPF 50+, Ceutic Mesolift Marin, 2500 руб.; Солнцезащитный крем для лица SPF 50 Blu Mediterraneo Italian Resort, Acqua Di Parma, 6560 руб.

Это только так кажется, что облака скрывают вредные солнечные лучи. На самом деле это правда лишь частично. В лучах присутствует два вида ультрафиолета: UV-A, который не зависит от погоды, и UV-B, который образует витамин D и действительно уменьшается во время облачной погоды. Чрезмерное влияние первого типа лучей на кожу провоцирует старение, когда как UV-B лучи проникают только в верхние слои кожи. Это и вызывает солнечные ожоги. Помните, что облака пропускают до 80% ультрафиолетового излучения, так что обгореть можно даже в пасмурную погоду. Не защищают в должной мере не только тучи, но и зонтики на пляже и любая другая тень.