5 табу в окрашивании волос для женщин после 40 лет: разбираем на примере звезд
Прежде чем начать давать советы, хочется напомнить, что у женщин нет возраста, ввиду этого стоит говорить об окрашивании, которое подчеркивает вашу индивидуальность и добавляет красоту волосам.
Табу №1. Окрашивание в грязные цвета
Фото: globallook
Что точно не подходит женщинам бальзаковского возраста, так это окрашивание волос в «грязные цвета». Их главное отличие — когда тон смотрится нечистым, не видно основного направления цвета, точнее, его приглушает дополнительный оттенок. Чаще всего это происходит в том случае, когда парикмахер использует больше двух-трех тонов для окрашивания, либо когда самостоятельное окрашивание производится некорректно. Обратите внимание, насколько моложе и свежее выглядит Лариса Долина, сменив желтоватый блонд на чистый цвет.
Табу №2. Забывать о разнице температур цвета
Фото: instagram.com_olgaorlova1311
Бывших блондинок не бывает — это факт, но рано или поздно многие женщины отказываются от обесцвечивания и отдают предпочтение просто окрашиванию корней, так как волосы уже были повреждены и требуют постоянной поддержки цвета. Однако не стоит забывать о «прошлом блонде», иначе получается разная температура цвета: прикорневая зона теплее, а концы выглядят холоднее, а иногда даже зеленее. И не забывайте, что в любом случае настанет тот день, когда вам вновь захочется вернуть себе светлый оттенок, который будет омолаживать и привлекать взгляд — наглядный тому пример Ольга Орлова, которая время от времени вспоминает о своем темном от природы оттенке волос, но спустя время всегда тянется к блонду.
Табу №3. Нещадно экспериментировать с волосами
Фото: instagram.com_ larisa_guzeeva
Казалось бы, какая жизнь без капризов и внезапного желания перемен? Действительно, часто женщины хотят кардинально сменить образ: из черного перейти в белый, из рыжего — в пепельный, из натурального — в седой. Примеров таких желаний великое множество, однако стоит прежде прислушаться к советам и рекомендациям своего мастера-парикмахера, чтобы, по крайней мере, сохранить шевелюру и ее качество. И помните, что после 35 лет волосы начинают постепенно седеть, из-за чего их структура меняется. Потому от серьезных экспериментов после 40 лучше отказаться. А если уж совсем сильно хочется кардинально сменить образ, стоит начать с примерки париков, которые помогут уберечь вас от фатальной ошибки.
Табу №4. Выбирать «бумажный» блонд
Фото: globallook
Это одна из самых острых тем среди всех, кто хотя бы раз переходил на светлую сторону. Известно, что любая блондинка хочет стать еще белее. Подобный максимализм часто приводит к определенной небрежности в образе, к искусственности. Истинная женственность все-таки всегда ассоциируется с натуральностью, даже в светлом исполнении. В вопросе благородного блонда стоит обращаться к экспертам в области создания цвета блонд, плюс не надо забывать, что блонд — это всегда дорогое удовольствие, это вам подтвердят абсолютно все светловолосые дамы.
Табу №5. Черный идет не всем и не всегда
Фото: globallook
Черный цвет чаще играет не в минус к возрасту, а даже совсем наоборот. Для anti-age эффекта темный можно и нужно разбавить, добавив светлые пряди или вовсе сделав общий тон светлее — оттенок стоит выбрать, исходя из цветотипа человека. Яркий пример деликатного осветления темного — Екатерина Андреева, которая уж точно знает толк в том, как выглядеть сильно моложе своих лет.
я выбрал вместо рекламы.
«У красоты нет рамок и запретов. Красиво то, что нравится именно вам и с чем конформнее всего. Но есть единственный совет, который с возрастом становится все актуальнее. Окрашивание волос лучше делать в контексте своего цветотипа. Для грамотного подхода в этом вопросе вам лучше обратиться к двум специалистам. Первый — стилист. Он составит вашу цветовую палитру, в том числе и для волос. С ней вы пойдете ко второму мастеру своего дела — парикмахеру — в идеале к тому, который также разбирается в цветотипах и сможет прочитать вашу палитру.
Что вы получите в итоге? Цвет, который будет соответствовать вашему цвету кожи, глаз, имиджу. Отличной проверкой попадания по цвету считается ваш красивый внешний образ, даже если вы не нанесли макияж. В дальнейшем останется только уточнить у парикмахера, как часто нужно посещать салон, чтобы обновить тон. Обязательно прислушайтесь к этой рекомендации, чтобы образ был всегда свежим и аккуратным. И обязательно приобретите подходящий уход за окрашенными волосами, в этом вам также поможет мастер».
Фото: globallook,kinopoisk, eastnews
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