5 табу в окрашивании волос для женщин после 40 лет: разбираем на примере звезд

«У красоты нет рамок и запретов. Красиво то, что нравится именно вам и с чем конформнее всего. Но есть единственный совет, который с возрастом становится все актуальнее. Окрашивание волос лучше делать в контексте своего цветотипа. Для грамотного подхода в этом вопросе вам лучше обратиться к двум специалистам. Первый — стилист. Он составит вашу цветовую палитру, в том числе и для волос. С ней вы пойдете ко второму мастеру своего дела — парикмахеру — в идеале к тому, который также разбирается в цветотипах и сможет прочитать вашу палитру.

Что вы получите в итоге? Цвет, который будет соответствовать вашему цвету кожи, глаз, имиджу. Отличной проверкой попадания по цвету считается ваш красивый внешний образ, даже если вы не нанесли макияж. В дальнейшем останется только уточнить у парикмахера, как часто нужно посещать салон, чтобы обновить тон. Обязательно прислушайтесь к этой рекомендации, чтобы образ был всегда свежим и аккуратным. И обязательно приобретите подходящий уход за окрашенными волосами, в этом вам также поможет мастер».