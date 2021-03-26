Ольга Орлова носит кожаный жакет из 90-х, и другие звезды тоже

Не так давно дочь Джонни Деппа Лили-Роуз возвращала тренд на «папины» кожанки «лихой» эпохи, дефилируя по улицам Лос-Анджелеса в брутальном бомбере. Кожа снова завоевывает ключевые позиции среди тенденций, и требует вашего пристального внимания. За вдохновением обращайтесь к образам Кети Топурии, которая стала мамой во второй раз в январе, но уже хвастается отличной формой. Певица знает наверняка, что такое стильный total black. А заодно — загляните к Анастасии Решетовой, которая мастерски миксует кожаные детали между собой, а также с бархатом и светлым денимом.

Звездные модницы уже выбрали список трендов-фаворитов, и в их числе, помимо кожи, насыщенные оттенки зеленого. В оттенки свежескошенной травы и изумрудов наряжается Светлана Бондарчук, Кайли Дженнер, Дуа Липа и другие звезды. Подробности с фото — на Passion.ru.