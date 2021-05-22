Лариса Долина с молодежной прической и в джинсах пришла на съемки телешоу

Не так давно Лариса Долина признавалась, что потратила немалую сумму на свое преображение, а с выбором одежды ей помогает дочь. «Она мне посылает фотографии той или иной вещи, и я выбираю то, что мне понравилось. У нее у самой очень хороший вкус, она какое-то время работала в индустрии моды, поэтому я ей доверяю», — говорила она.

Как вам новый образ певицы?