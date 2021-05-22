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Лариса Долина с молодежной прической и в джинсах пришла на съемки телешоу

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Лариса Долина

Фото: @larisa.dolina.official / Instagram

65-летняя Лариса Долина блеснула стройной фигурой и фейковыми дредами.

В последнее время Лариса Долина поражает поклонников стройной фигурой и яркими образами. Очередной модный выход легендарной эстрадной певицы наблюдала съемочная команда шоу «Двое на миллион» на ТНТ.

Желтый пиджак, рваные джинсы, серебристая обувь, напоминающая дреды молодежная прическа - яркий «лук» Ларисы Александровны бесспорно впечатлил присутствующих. Фотографиями с звездой поделился певец Александр Панайотов, назвав коллегу «потрясающей».

Подписчики артиста не оставили без внимания образ певицы. «Как классно Лариса Долина выглядит», «Лариса классная!!!!», «Очень красивые», «Космически выглядите», - восхищаются одни. «Ужасно все это выглядит. Особенно когда так косить под девочку. Не надо конечно паранжу, но этот прикид ее не по возрасту», - критикуют другие.

Не так давно Лариса Долина признавалась, что потратила немалую сумму на свое преображение, а с выбором одежды ей помогает дочь. «Она мне посылает фотографии той или иной вещи, и я выбираю то, что мне понравилось. У нее у самой очень хороший вкус, она какое-то время работала в индустрии моды, поэтому я ей доверяю», — говорила она.

Как вам новый образ певицы?

Фото: Instagram

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