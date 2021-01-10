«Суперзвезда!» Екатерина Андреева восхитила честным селфи из проруби

Пользователи Сети остались в восторге от нового фото и написали в комментариях: «Суперзвезда!», «Обалденная. Я вами восхищаюсь. Умница, красавица, труженица», «Какая же вы очень красивая женщина», «Катя ,фото просто зашкаливает вашей красатой одно восхищение,и как всегда жду продолжения», «Вы, просто прелесть! Ну, как можно быть красивой такой!», «Катя! Огонь!!! А смех у вас потрясающий», «Какая Вы красавица!!!».

К слову, недавно мы писали, как Екатерина Андреева посадила сову на голову и искупалась в проруби: «Самая крутая!». 58-летняя популярная телеведущая опубликовала эффектные фото, сделанные во время путешествия.

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