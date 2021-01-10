«Суперзвезда!» Екатерина Андреева восхитила честным селфи из проруби
Фото: @ekaterinaandreeva_official / Instagram
Екатерина Андреева опубликовала необычную фотографию на своей странице в Instagram. На ней телеведущая позирует в шапке-ушанке и спортивном купальнике. Екатерина восхитила поклонников честным селфи — в кадре на звезде нет и грамма макияжа. Напомним, что новогодние праздники звезда решила провести в путешествии по Алтаю вместе с подругами. Екатерина уже успела поделиться красочными снимками горного пейзажа и даже показать, как купается в прорубе при минусовой температуре.
Под фото Екатерина написала: «Холод,синева,тишина,я и Алтай! И слабо-урановый источник в кедровой тайге под шапкой синего снега! Медведь в берлоге-я в воде. Сила Природы в действии! Уже скучаю и вернусь ! А скоро -история самой таинственной принцессы Укока ,и ее татуировки ,одна из которых -как знак спецназа ,но 2.500 лет назад. Так близко к ней ещё никто не подходил... кроме когда - то , кто-то, тысячи лет назад ...продолжение следует..».
Пользователи Сети остались в восторге от нового фото и написали в комментариях: «Суперзвезда!», «Обалденная. Я вами восхищаюсь. Умница, красавица, труженица», «Какая же вы очень красивая женщина», «Катя ,фото просто зашкаливает вашей красатой одно восхищение,и как всегда жду продолжения», «Вы, просто прелесть! Ну, как можно быть красивой такой!», «Катя! Огонь!!! А смех у вас потрясающий», «Какая Вы красавица!!!».
К слову, недавно мы писали, как Екатерина Андреева посадила сову на голову и искупалась в проруби: «Самая крутая!». 58-летняя популярная телеведущая опубликовала эффектные фото, сделанные во время путешествия.
А вам понравилось фото Екатерины Андреевой? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото: @ekaterinaandreeva_official / Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!