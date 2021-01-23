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Дочь Волочковой перекрасилась в холодный блонд — и стала копией мамы-балерины

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Анастасия Волочкова с дочкой

Фото: @volochkova_art / Instagram

45-летняя балерина показала, как 15-летняя дочка сменила имидж.

Дочка Анастасии Волочковой Ариадна перекрасилась в холодный блонд. Девушка сохранила привычное ей удлиненное каре. Смена имиджа сделала ее точной копией мамы-балерины. Впервые Ариадна показала новый цвет волос на праздновании дня рождения Анастасии. Семья сделала трогательное фото и опубликовало в Сети.

Под снимком Анастасия написала: «Моя поддержка и счастье — Ариша! Которая всегда рядом. А я — рядом с ней! @ariadna_volochkova. Ариша, Спасибо тебе за то, что ты есть. Спасибо моим родителям , за то, что я появилась на свет в этот прекрасный день 20.01. Я тебя очень люблю и дорожу тобой! Ты лучшая девочка на свете !».

Напомним, что в сентябре единственной дочери Анастасии Волочковой Ариадне исполнилось 15 лет. Балерина первой поздравила именинницу, приехав к ней домой, и посвятила ей трогательный пост. Ариадна живет отдельно от матери — с отцом Игорем Вдовиным и его невестой, телеведущей Еленой Николаевой.

К слову, недавно мы писали, как Волочкова в день своих именин пошла на каток с детьми. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова показала, как сходила с девочками из города Чехова на каток на Красной площади, фотографии она опубликовала в Instagram.

Фото и видео: @volochkova_art / Instagram

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