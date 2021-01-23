Дочь Волочковой перекрасилась в холодный блонд — и стала копией мамы-балерины

Дочка Анастасии Волочковой Ариадна перекрасилась в холодный блонд. Девушка сохранила привычное ей удлиненное каре. Смена имиджа сделала ее точной копией мамы-балерины. Впервые Ариадна показала новый цвет волос на праздновании дня рождения Анастасии. Семья сделала трогательное фото и опубликовало в Сети.

Под снимком Анастасия написала: «Моя поддержка и счастье — Ариша! Которая всегда рядом. А я — рядом с ней! @ariadna_volochkova. Ариша, Спасибо тебе за то, что ты есть. Спасибо моим родителям , за то, что я появилась на свет в этот прекрасный день 20.01. Я тебя очень люблю и дорожу тобой! Ты лучшая девочка на свете !».