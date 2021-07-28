Звезды, ради славы всю жизнь сидящие на диетах — к чему ведут такие ограничения

В наше время диетой чаще всего называют не назначенную врачом-диетологом по показаниям систему питания, а метод снижения массы тела. Как правило, такие «диеты» не имеют научного обоснования, и большинство из них основаны на отказе от тех или иных продуктов, резком снижении калорийности и других жестких методиках.

Конечно, не рекомендуется постоянно «сидеть» на таких диетах, поскольку это чревато возникновением различных проблем со здоровьем. Выпадение волос, высыпания на коже, появление различных дефицитов витаминов и микро/макроэлементов и даже развитие серьезных заболеваний — такими могут быть нежелательные последствия диет.

Оптимальным вариантом является сбалансированный рацион. Он поможет поддерживать здоровый вес и получать необходимые питательные вещества, а также снизит риск развития хронических заболеваний и гиповитаминоза.