Лолита Милявская рассекретила врожденный диагноз 22-летней дочери Евы
Лолита Милявская ведет на канале «Пятница» шоу, в которым рассказывает звездным гостям об их генах и возможных заболеваниях. Героиней одного из выпусков она станет сама. В эфире она поведает о том, носителями генов каких болезней является. Также артистка призналась, что ее 22-летней дочери Еве (девушка живет в Киеве с бабушкой) недавно диагностировали редкое врожденное заболевание.
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Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Лолита Милявская призналась, что в ее организме есть гены фенилкенотурии (это тяжелая умственная отсталость) и синдром Жакена (при нем поражаются внутренние органы).
Эти заболевания единственному ребенку артистки не передались. Но в шоу она рассказала, что у Евы есть синдром.
«Это не аутизм, это синдром Аспергера, — разоткровенничалась Милявская. Диагноз ей поставили недавно. Иногда у дочери бывает зацикленность на предмете, ей надо что-то крутить в руках. Но я и сама такая».
Синдром Аспергера проявляется также в трудной социализации человека, нарушением психического развития и повторяющимся характером каких-либо действий.
Также артистка добавила, что девочка в детстве была очень эмоциональной. Слушая грустные песни матери, она плакала и думала, что маме больно. Сейчас таких эмоциональных скачков больше нет.
Напомним, Лолита Милявская была замужем пять раз. Ее дочь появилась на свет, когда певица была в браке с Александром Цекало. Их отношения длились 12 лет. Сейчас они не общаются.
Фото и видео: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Instagram, Pravda Komsomolskaya/ Global Look press, кадры видео, Starface
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