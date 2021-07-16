Лолита Милявская рассекретила врожденный диагноз 22-летней дочери Евы

Эти заболевания единственному ребенку артистки не передались. Но в шоу она рассказала, что у Евы есть синдром.

«Это не аутизм, это синдром Аспергера, — разоткровенничалась Милявская. Диагноз ей поставили недавно. Иногда у дочери бывает зацикленность на предмете, ей надо что-то крутить в руках. Но я и сама такая».

Синдром Аспергера проявляется также в трудной социализации человека, нарушением психического развития и повторяющимся характером каких-либо действий.

Также артистка добавила, что девочка в детстве была очень эмоциональной. Слушая грустные песни матери, она плакала и думала, что маме больно. Сейчас таких эмоциональных скачков больше нет.

Напомним, Лолита Милявская была замужем пять раз. Ее дочь появилась на свет, когда певица была в браке с Александром Цекало. Их отношения длились 12 лет. Сейчас они не общаются.