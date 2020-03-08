Зависимость от фитнеса: в чем опасность и как можно этого избежать

Первый – это когда клиент фитнес-клуба начал ходить на занятия 2-3 раза в неделю и под руководством тренера добился неплохих результатов. Теперь тренер для него настоящий авторитет, его мнение – закон. Минус в том, что «послушание» доходит до фанатизма: это не ешь, туда не смотри, сюда приди и вообще слушай только меня! Появившуюся уверенность в тренере сложно разрушить, так как отражение в зеркале говорит само за себя.

Но если посмотреть на психологическую составляющую, то у клиент потихоньку накапливается стресс, который довольно опасен. Фитнес переходит в зависимость, и появляются жесткие рамки, а это неправильно! Конечно, через подобный этап работы проходят, и это нормально!

Но время идет, и вместе с ним фитнес-сфера сильно развивается, а это говорит, что совсем не нужно есть только «сухие» куриные грудки с гречкой и тренироваться каждый день. Сейчас, благодаря качественным методикам как в тренировках, так и в питании, можно реально достигнуть отличных результатов без запретов: просто нужно стать частью культуры фитнес-сообщества. Благодаря гибким и лояльным установкам и диалогу можно договориться о качественной взаимной работе и при этом знать, что все будут довольны. Для тренера реализовавший свои цели клиент – выше всяких похвал!

Если вы собираетесь начать тренироваться, знайте, что питание и сон – это важные составляющие, но главное – ваш подход: сделайте фитнес частью своей жизни, и вы сможете заниматься в свое удовольствие. Ваш организм будет вам благодарен, а окружение увидит энергичного человека в хорошей физической форме, который не боится выпить стакан вкуснейшего латте.