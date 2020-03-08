Зависимость от фитнеса: в чем опасность и как можно этого избежать
Занятия спортом, фитнесом и ежедневная двигательная активность – это, без сомнений, одна из главных составляющих здорового образа жизни. Без физических упражнений невозможно держать тело в тонусе и тем более повысить качество жизни. На сегодняшний день средний показатель уровня активности населения сокращен до 80% по сравнению с тем, что было 100 или даже 50 лет назад. При этом всему нужно знать меру. Существует определенная категория людей, которые даже такую полезную вещь, как спорт, превращают в оружие против своего здоровья.
Кто в группе риска стать фитнес-зависимым
Бодибилдеры
Наверняка многие из нас знают или видели мужчин-качков или женщин, которые буквально живут в спортзале. К этой категории можно отнести тренеров, но в основном это люди, которые участвуют в соревнованиях по бодибилдингу или фитнес-бикини. Практически все, кто принимает участие в данных направлениях, зависимы от спорта и тем самым наносят неисправимый вред своему здоровью. Бодибилдеры в совокупности с тренировками используют огромное количество фармацевтических препаратов, принимают стероиды, гормоны роста, сидят на химических и синтетических спортивных питаниях, таблетках, а также вкалывают инсулин и, соответственно, тренируются по несколько часов каждый день. Такое поведение приводит к тому, что они изнашивают свое тело, сердце, ресурсы организма, у них нарушается мобильность и подвижность суставов. К примеру, среди бодибилдеров очень мал процент тех, кто может завести две руки за спину.
Фото: vostock-photo
Модели фитнес-бикини
Девушки, которые участвуют в соревнованиях, например, по фитнес-бикини, со временем замечают отсутствие менструации, у них преобладают мужские гормоны, меняется голос – все это очень сильно влияет на их фертильность и может привести к бесплодию, у них появляется наличие акне на спине.
Фитнес-неофиты
Вы пришли в спортзал, отдались в руки надежного тренера, увидели в зеркале первые результаты – и пропали. Теперь вам надо больше, выше, сильнее, вы готовы тренироваться каждый день, не думая, насколько это может быть полезно. Если вы замечаете у себя подобные симптомы, самое время насторожиться.
Всем, кто хочет держать свое тело в форме, кто неравнодушен к фитнесу, важно помнить, что идеальной нормой считается поход в спортзал 3 раза в неделю на занятия продолжительностью 1-2 часа. При этом достаточно соблюдать двигательную активность в течение дня, например, не пользоваться лифтом, больше гулять, ходить пешком и не лежать на диване. Никакого спортивного питания вам не потребуется, так как с приемом разрушающих синтетических средств вы только потеряете всю пользу от тренировок и фитнеса. Скорректировать свой рацион и сбалансированно питаться будет более чем достаточно для здоровья организма. Чем разнообразнее ваша физическая деятельность, тем лучших результатов вы достигнете. В вашем расписании обязательно должна быть растяжка, йога, а также силовые и кардиотренировки. Комплексная работа поможет развить здоровое и функциональное тело с правильными пропорциями и не даст вам превратиться в «терминатора».
Проявления зависимости от фитнеса и как с ней бороться Современный образ жизни – это постоянное движение, и прекрасно, что многие люди сегодня выбирают ЗОЖ как единственно верный путь к хорошему самочувствию, красоте и молодости. Но, как известно, у медали две стороны, и даже в вопросе оздоровления можно перегнуть палку. Речь о зависимости от фитнеса! Она имеет довольно конкретные проявления, которые мы разберем на двух случаях.
Фото: vostock-photo
Первый – это когда клиент фитнес-клуба начал ходить на занятия 2-3 раза в неделю и под руководством тренера добился неплохих результатов. Теперь тренер для него настоящий авторитет, его мнение – закон. Минус в том, что «послушание» доходит до фанатизма: это не ешь, туда не смотри, сюда приди и вообще слушай только меня! Появившуюся уверенность в тренере сложно разрушить, так как отражение в зеркале говорит само за себя.
Но если посмотреть на психологическую составляющую, то у клиент потихоньку накапливается стресс, который довольно опасен. Фитнес переходит в зависимость, и появляются жесткие рамки, а это неправильно! Конечно, через подобный этап работы проходят, и это нормально!
Но время идет, и вместе с ним фитнес-сфера сильно развивается, а это говорит, что совсем не нужно есть только «сухие» куриные грудки с гречкой и тренироваться каждый день. Сейчас, благодаря качественным методикам как в тренировках, так и в питании, можно реально достигнуть отличных результатов без запретов: просто нужно стать частью культуры фитнес-сообщества. Благодаря гибким и лояльным установкам и диалогу можно договориться о качественной взаимной работе и при этом знать, что все будут довольны. Для тренера реализовавший свои цели клиент – выше всяких похвал!
Если вы собираетесь начать тренироваться, знайте, что питание и сон – это важные составляющие, но главное – ваш подход: сделайте фитнес частью своей жизни, и вы сможете заниматься в свое удовольствие. Ваш организм будет вам благодарен, а окружение увидит энергичного человека в хорошей физической форме, который не боится выпить стакан вкуснейшего латте.
Фото: vostock-photo
Второй случай – когда мы открываем медиаресурсы и берем оттуда все подряд, получая мешанину в голове: одни источники говорят, что тренироваться можно и даже нужно каждый день, не аргументируя эту позицию, другие твердят, что самое эффективное – это банановая диета. Кому-то мы верим, что-то берем за правило и дотошно выполняем, а наше упорство тем временем превращается в сильнейшую зависимость. Неоднократно повторялось, не стоит приходить в зал каждый день – это неправильно хотя бы со стороны восстановления! Дело в том, что мышечные сокращения запускаются с помощью нервной системы. Как думаете, если она будет работать на максимуме каждый день, что в итоге произойдет? Все просто – случится перегруз, тело перестанет развивать физические качества и будет вечно уставшим. Также есть риск навредить опорно-двигательному аппарату. Помните, мы живые существа, а не роботы! Стоит доверять только грамотным изданиям, где комментатор дает информацию, основанную на анатомии, биомеханике, физиологии и т.д. Но даже такие статьи проверяйте и делайте правильные выводы, а лучше, консультируйтесь с тренером. Тогда занятия будут в удовольствие, а поход в фитнес-клуб или домашняя тренировка будут максимально эффективными и подходящими именно вам.
В заключение хочется сказать о золотой середине: не нужно вести вечную борьбу с самими собой – можно ли мне съесть это или нет? Просто нужно выдерживать соотношение «вкусно + тренировка», а между ними может быть ваш любимый десерт, по которому вы так скучаете.
Прислушивайтесь к организму, общайтесь и не стесняйтесь задавать вопросы, а главное помните, что фанатизм – это рамки, а рамки придуманы для воспитания спортсменов, у которых единственная цель – победа любой ценой!
Фото: vostock-photo
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