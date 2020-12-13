«Текстовая шея»: 3 упражнения, которые помогут избавиться от ненавистной «холки»
Если вы сутулы или у вас гиперлордоз шейного отдела, имеется компьютерное выдвижение шеи (к слову, это печальная стигма цифровой эпохи). В среднем голова человека весит 5 кг, но от наклона в 15 градусов, который нужен, чтобы посмотреть на экран смартфона, нагрузка на шею увеличится до 12 кг, от наклона на 30 градусов — до 18 кг, а это вес 6-летнего ребенка. Попробуйте повесить себе на шею пятикилограммовую гантелю и походить с ней целый день.
Чем опасен синдром «текстовой шеи»
Ухудшается осанка
Синдром «текстовой шеи» негативно влияет на осанку. Плечи, шея и голова неестественно выдвигаются вперед, позвоночник искривляется, появляется сутулость. Кроме этого, кожа шеи становится дряблой, может появиться двойной подбородок. Львиная доля нагрузки при этом придется на 7-й шейный позвонок, который является довольно хрупкой конструкцией. Что делать организму, как избежать потенциальной травмы? Укрепить эту зону. В этом случае организм начинает наращивать соединительную ткань. Она разрастается вокруг 7-го позвонка, формируя своеобразную «броню».
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Появляется «вдовий горбик»
Следующий этап — в области холки образуется жировая «подушка», пропитанная лимфой, которая скапливается вследствие блокады лимфатических путей. Далее начинается кальциноз или минеральная дистрофия, которая возникает при усиленном транспорте кальция из крови в межклеточное пространство. И все это в условиях постоянного воспаления затвердевает, становится жестким. Многие всерьез считают, что холка — это затвердевший жир. Кто-то убежден, что причина его образования в отложении солей. Как мы видим, это комплексное явление, связанное с изменением статики шеи, крово- и лимфообращения в этой области и метаболических изменений.
«Холка» — это не возрастной признак и не следствие избыточной массы тела. В действительности это результат компенсаторной деятельности организма, который стремится сохранить вертикальное положение тела при неправильном положении головы. Поясним: наш организм «сконструирован» очень умно. В частности, позвоночный столб, имеет прогибы, которые называются лордозы (прогиб сегмента позвоночника внутрь — к передней поверхности тела), и кифозы — прогиб сегмента позвоночника назад. Кифозы и лордозы чередуются, и если в одном сегменте позвоночника происходит усиление прогиба (например, сутулость, как кифоз грудного отдела), то организм, чтобы сохранить вертикаль и не дать человеку упасть, компенсирует это изменение статики, усиливая поясничный лордоз.
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К каким проблемам может привести «холка»
«Холочная» масса блокирует нормальный кровоток и нарушает прохождение нервного импульса, пережимая кровеносные сосуды и нервные окончания. Это крайне негативно отражается как на иннервации, так и на кровоснабжении лица, а, значит, и на его молодости и эстетике. Обратите внимание: холка может возникнуть в любом возрасте и при любой массе тела, так как, повторимся, является компенсаторной реакцией организма на неправильное положение шейного отдела позвоночника.
Но есть и хорошая новость! Эта проблема решаема. Причем сделать это можно самостоятельно, без дорогостоящего оборудования и посещения массажного салона. При помощи всего нескольких упражнений.
3 упражнения для коррекции «холки» и «текстовой шеи»
Упражнение 1. Коррекция «текстовой шеи»
Упражнение позволяет: шаг за шагом восстановить правильный шейный прогиб; снять нагрузку со всех передних структур шеи; уменьшить напряжение и отек в области гортани; удлинить заднюю поверхность шеи.
Как выполнять. Голову держите прямо. Пальцы обеих рук сцепите в замок и положите на затылочную область, большие пальцы рук располагаются на границе волосяного покрова. Задержитесь в этой позиции до ощущения плотного контакта рук с затылочной областью примерно на 5-10 секунд. Далее мягко надавите затылочной областью на руки и зафиксируйтесь в этой позиции по меньшей мере на 1 минуту. Выполняем от 1 до 3 раз в день
Сколько выполнять: 1 минуту.
Противопоказания: все заболевания щитовидной железы (гипотиреоз, гипертиреоз, аутоиммунный тиреоидит, узловой зоб, кисты, узлы).
Упражнение 2. «Пиление холки»
Техника «пиление» разогревает ткани, увеличивает скорость кровотока по кровеносным и лимфатическим капиллярам, обеспечивает отток солей и токсичных продуктов клеточного метаболизма от тканей, стимулирует дренаж из «холочной» области.
Как выполнять. Кладем руки по бокам от «холки» и собираем весь массив в складочку. Перетираем полученную складку между ребер ладоней или кулаков. Когда массив жировой складки выскользнул из рук, собираем новую складку и снова перетираем. И так не менее одной минуты. Чем больше «холочный» массив, тем больше времени надо уделить перетиранию и больше усилий приложить в процессе!
Сколько выполнять: 3–5 подходов в день по 1 минуте.
Обратите внимание! Голову стараемся держать прямо! Самая частая ошибка — запрокидывание головы, при котором укорачивается задняя поверхность шеи и перекрывается кровоток. Если сильно устают руки при выполнении приема, встряхните их, дайте отдохнуть, а затем продолжайте массаж.
Упражнение 3. Прием «Размягчение холки»
Как выполнять. Растираем спину сверху вниз от седьмого шейного позвонка, пока не устанут руки. При проходке расправляйте ткани глубоким скользящим движением, разминайте все жесткие участки. Немного толкайте ткани вниз — против их деструктивной возрастной тяги вверх. Разминайте все неподвижные и «склеенные» между собой мышечные пучки. Можете немного наклонить голову вниз, но не сильно. Движение должно быть очень глубоким! Если вы будете просто проглаживать спину, то просто накачаете руки, но холку не уберете.
Сколько выполнять: утром 5-10 раз и столько же вечером.
Залог успеха — регулярность выполнения приемов! И самое главное — контроль положения шеи. Не выдвигайте ее вперед при работе за компьютером, использовании гаджетов. Если вы читаете информацию с телефона, избегайте наклона головы вниз — поднимите экран телефона до уровня глаз. Такое положение не навредит ни вашему лицу, ни шее. Успехов вам!
Фото: depositphotos
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