3 действенных упражнений для подтяжки овала лица, которые вам стоит освоить

Для того чтобы гимнастика для лица приносила максимальную пользу нужно ответственно подойти к процессу тренировок. Как и в спорте, здесь важна усидчивость и стремление добиться цели. Соблюдение этих правил является ключевым аспектом в результативности прокачки лица:

Соблюдать технику выполнения упражнений.

Не превышать рекомендованное количество повторений.

Нельзя допускать чрезмерного напряжения мышц лица.

Проводить тренировки регулярно.

Организовать системный подход.

Соблюдать гигиену: руки должны быть чистыми и сухими. Лицо также нуждается в подготовке: полный демакияж и очищение кожи обезопасят от возникновения ряда кожных проблем.

Фейсбилдинг: комплекс из 5 упражнений

Перед выполнением основных упражнений рекомендуется сделать разминку. Разогреть лицевые мышцы важно так же, как и перед тренировкой для тела. Сделайте следующие манипуляции:

Аккуратно похлопайте кончиками пальцев по лицу в течение 1-2 минут.

Произнесите без звука букву «П», словно растираете помаду на губах.

Надуйте щеки, зафиксировав такое положение и почувствовав натяжение.

Наберите в рот воздух и перекатывайте его по часовой стрелке.

Втяните щеки, создайте вакуум и зафиксируйте положение.

Упражнение 1. От нависшего века и синяков под глазами