Кольца Венеры: основные признаки старения шеи и способы этого избежать

Что такое кольца Венеры

Кольцами Венеры называют поперечные кожные складки на шее, которые могут появиться уже в юном возрасте. Появление таких морщин связано с особенностью строения мышцы (платизмы), которая располагается в области шеи. Она не крепится к костной ткани и поэтому быстрее теряет эластичность. Собственно говоря, поэтому шея нередко и выдает истинный возраст женщины.

Причины появления колец Венеры

Причина появления колец Венеры кроется не только в естественном старении. Если они заметны в молодом возрасте, то, скорее всего, все дело в генетических особенностях строения шейного отдела, из-за которых возникает так называемая «врожденная сутулость».

Кроме того, могут повысить риски появления поперечных морщин на шее особенности строения кожи, которые также имеют наследственную природу. В зоне риска – женщины с низкой плотностью дермы и тонкой кожей.

Большое значение имеет уход за данной областью. Даже если женщина тщательно следит за лицом, зона шеи и декольте может оставаться без внимания.

Усугубляет ситуацию и фотостарение. Нередко SPF-средства мы наносим только на лицо, забывая защищать шею и зону декольте, на которые также падают солнечные лучи. УФ-лучи разрушают коллаген и эластин, провоцируют образование заломов.

Свой вклад в появление колец Венеры вносят и вредные привычки: курение, алкоголь, нерациональное питание.

Из неочевидного: если вы регулярно опускаете голову вниз читая книгу, смотря на экран телефона, клавиатуру компьютера, и при этом ваша кожа сухая, истонченная, то кольца Венеры появятся у вас с большей вероятностью.