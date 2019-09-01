Кольца Венеры: основные признаки старения шеи и способы этого избежать

Что такое кольца Венеры
Кольцами Венеры называют поперечные кожные складки на шее, которые могут появиться уже в юном возрасте. Появление таких морщин связано с особенностью строения мышцы (платизмы), которая располагается в области шеи. Она не крепится к костной ткани и поэтому быстрее теряет эластичность. Собственно говоря, поэтому шея нередко и выдает истинный возраст женщины.
Причины появления колец Венеры
Причина появления колец Венеры кроется не только в естественном старении. Если они заметны в молодом возрасте, то, скорее всего, все дело в генетических особенностях строения шейного отдела, из-за которых возникает так называемая «врожденная сутулость».
Кроме того, могут повысить риски появления поперечных морщин на шее особенности строения кожи, которые также имеют наследственную природу. В зоне риска – женщины с низкой плотностью дермы и тонкой кожей.
Большое значение имеет уход за данной областью. Даже если женщина тщательно следит за лицом, зона шеи и декольте может оставаться без внимания.
Усугубляет ситуацию и фотостарение. Нередко SPF-средства мы наносим только на лицо, забывая защищать шею и зону декольте, на которые также падают солнечные лучи. УФ-лучи разрушают коллаген и эластин, провоцируют образование заломов.
Свой вклад в появление колец Венеры вносят и вредные привычки: курение, алкоголь, нерациональное питание.
Из неочевидного: если вы регулярно опускаете голову вниз читая книгу, смотря на экран телефона, клавиатуру компьютера, и при этом ваша кожа сухая, истонченная, то кольца Венеры появятся у вас с большей вероятностью.
Фото: vostock-photo
Что делать, если кольца Венеры уже появились
Для начала отметим, что никакие упражнения из фейсфитнеса, массажи, маски и патчи не помогут убрать заломы на шее, если они уже стали очевидными. Это все профилактические меры. Косметологические методики (аппаратные процедуры и инъекции) также не всесильны…. Если кольца Венеры уже появились, полностью стереть их нельзя, а вот сделать практически незаметными – можно. Для этого применяется комплекс процедур.
Пилинги
Как химические, так и аппаратные (лазерные). Эффект первых спрогнозировать гораздо сложнее, да и побочных эффектов у них больше. Неслучайно косметологи предпочитают работать с заломами на шее с помощью лазерных методик. Суть их действия – в контролируемом травмировании кожи, которое запускает процесс регенерации – образования новых волокон коллагена и эластина. Доктор сам может настроить параметры аппарата под особенности кожи конкретной женщины. Поэтому и эффект от лазерных шлифовок более предсказуемый. В зависимости от возраста женщины, выраженности проблемы, исходного состояния кожи ей подбирается вид лазерного воздействия (аблятивный или неаблятивный лазер). Для коррекции колец Венеры понадобится 1-2 процедуры. А повторять лазерные шлифовки рекомендуют один раз в год.
Важно отметить, что, если кожа шеи сильно истощена, обезвожена, лазерную шлифовку сразу вам вряд ли сделают. Для образования новых клеток кожи понадобится строительный материал, а если у кожи нет ресурсов, их нужно восполнить. И делают это с помощью процедур мезотерапии или плазмотерапии.
Инъекционные методики
Проводятся курсом из 3-4 процедур. Для области шеи используют препараты с гиалуроновой кислотой средней плотности, а также препараты на основе гидроксиаппатитов кальция. Их вводят непосредственно в залом, в результате чего он выравнивается с поверхностью кожи. Эффект сохраняется в течение 8-14 месяцев.
Ботулинотерапия
Эту процедуру можно рекомендовать, если у женщины ярко выражен гипертонус каких-либо мышц нижней трети лица и шеи. Они делают кольца Венеры более заметными. Подобную коррекцию проводят раз в 6-8 месяцев.
Фото: vostock-photo
Профилактика колец Венеры
Общий совет можно сформулировать следующим образом: все процедуры, которые вы делаете в кабинете косметолога или дома для лица, повторяйте для зоны шеи и декольте. В этом случае кольца Венеры будут менее заметными, даже если они уже появились.
Какие процедуры домашнего ухода могут подойти в данном случае? Очищение, пилинги, нанесение кремов, сывороток, масок, использование патчей. Необязательно покупать какие-то специальные средства именно для кожи шеи, за исключением тех случаев, когда вы пользуетесь лечебной косметикой для лечения проблемной кожи. Все, что подходит для лица, можно смело использовать и в зоне шеи и декольте. Обязательно наносите SPF-средства, если эта область будет подвергаться действию УФ-лучей. По возможности, находясь на открытом солнце в экваториальной зоне, закрывайте шею и декольте шарфами или шляпой с широкими полями.
Следите за положением шеи во время работы. Обустройте свое рабочее место таким образом, чтобы шея сохраняла прямое положение. В случае сидячей работы хорошо, если у вас есть возможность регулярно посещать массажиста.
А теперь несколько слов о модном направлении – фейсфитнес. С профилактической точки зрения к подобного рода гимнастике нужно относиться с осторожностью. Ни одна женщина не сможет на глазок определить, какие мышцы находятся у нее в гипертонусе и нуждаются в расслаблении, а какие, наоборот, расслаблены и необходимо их тонизировать. Бездумное выполнение упражнений может лишь усугубить ситуацию в этой зоне. Поэтому, если вы хотите эффективно практиковать данное направление, проконсультируйтесь для начала с косметологом, который владеет данной техникой. Он изучит особенности вашей анатомии и подберет подходящие упражнения индивидуально.
Шея может выглядеть хуже лица и груди из-за анатомического расположения, а также из-за того, что многие забывают за ней ухаживать. В этой области происходят такие же атрофические и дегенеративные изменения, как и во всем организме.
Старение эпидермиса, нарушение барьерной функции и коммуникации клеток — все это тоже происходит с кожей шеи. Она преждевременно стареет также потому, что часто нарушен кровоток в шейном отделе из-за остеохондроза, протрузий, нарушения движения, неправильной осанки, походки, изменения скелета, зажатия верхнего плечевого пояса. Это частая проблема жителей мегаполисов. Если проблема заключается в нарушении кровотока в шейном отделе, советую проконсультироваться у вертебролога. Он должен посмотреть состояние позвоночника и на основе осмотра может посоветовать йогу, а также поход к кинезитерапевту или остеопату.
С преждевременным старением кожи шеи можно бороться с помощью инъекций. Самые эффективные из них – мезотерапия, биоревитализация и микротоковая терапия, которые улучшают микроциркуляцию.
Но самое главное для предотвращения появления колец Венеры — это ежедневные бьюти-привычки, которые заключаются в правильном уходе. Во время умывания нельзя забывать про шею. Ее нужно также тонизировать и увлажнять средствами для лица. Существуют специальные кремы для шеи с более сильной концентрацией компонентов. В этой области нужно улучшать тургор кожи и регенерировать ее с помощью гиалуроновой кислоты и генистеина, которые улучшают состояние коллагена и эластина, а также с помощью кигелии африканской, которая регулирует дифференцировку фибробластов. Все это эпигенетические ингредиенты, которые необходимы для использования дома.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo, предоставлены брендами
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