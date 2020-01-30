Вдовий горбик: причины возникновения и способы избавления от холки

При чем здесь вдовы?

Уже в давние времена подобный горбик стали замечать у женщин старше сорока лет. Это сейчас официально молодыми считаются люди в возрасте до 44 лет, а раньше после сорока многие были уже вдовами. И сейчас в ходе мнение: вдовий горбик формируется у одиноких женщин, которым некому «разбить» жировые отложения.

Обыватели уверены: подобная холка – это некое отложение солей. Но врачи опровергают стереотип: не солей, а жировой ткани в зоне седьмого шейного позвонка (который легко нащупать). Рентгеновские снимки показывают, что изменений в области позвоночника при вдовьем горбике не наблюдается: зато хорошо прослеживается выраженное утолщение подкожно-жировой клетчатки в области перехода шейного отдела позвоночника в грудной. В норме этого быть не должно.

Кто в зоне риска?

Гораздо чаще с вдовьим холмиком сталкиваются именно женщины. Все потому, что у мужчин и женщин типичное отложение жира происходит в разных зонах: по геноидному (у женщин) и андроидному типу. После менопаузы уровень эстрогена и прогестерона существенно снижается. Как правило, «жировик» появляется у дам в период менопаузы, когда происходит гормональная перестройка организма. И тогда жир откладывается не только на бедрах и ягодицах, но и в воротниковой зоне.