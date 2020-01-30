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Вдовий горбик: причины возникновения и способы избавления от холки

С проблемой отложения жира в области шеи по-прежнему сталкивается ряд женщин после 45 лет. Лишний вес, плохая осанка, отсутствие спорта в жизни в период менопаузы тому виной. Как избавиться от некрасивой шишки, чреватой проблемами со здоровьем?

При чем здесь вдовы?

Уже в давние времена подобный горбик стали замечать у женщин старше сорока лет. Это сейчас официально молодыми считаются люди в возрасте до 44 лет, а раньше после сорока многие были уже вдовами. И сейчас в ходе мнение: вдовий горбик формируется у одиноких женщин, которым некому «разбить» жировые отложения.

Обыватели уверены: подобная холка – это некое отложение солей. Но врачи опровергают стереотип: не солей, а жировой ткани в зоне седьмого шейного позвонка (который легко нащупать). Рентгеновские снимки показывают, что изменений в области позвоночника при вдовьем горбике не наблюдается: зато хорошо прослеживается выраженное утолщение подкожно-жировой клетчатки в области перехода шейного отдела позвоночника в грудной. В норме этого быть не должно.

Кто в зоне риска?

Гораздо чаще с вдовьим холмиком сталкиваются именно женщины. Все потому, что у мужчин и женщин типичное отложение жира происходит в разных зонах: по геноидному (у женщин) и андроидному типу. После менопаузы уровень эстрогена и прогестерона существенно снижается. Как правило, «жировик» появляется у дам в период менопаузы, когда происходит гормональная перестройка организма. И тогда жир откладывается не только на бедрах и ягодицах, но и в воротниковой зоне.

Фото: vostock-photo

Проблема горбика далеко не только эстетическая. Ведь жировой воротник препятствует должному кровоснабжению головного мозга. Нередко у женщин с подобной проблемой наблюдается высокое давление. И да, неправильным будет говорить, что холка характерна только для женщин в период менопаузы и с лишним весом. С этой проблемой (реже, но все же) сталкиваются и молодые женщины, даже девушки-подростки. Причиной тому могут быть травмы или все то же разрастание жировой ткани.

Как избавиться от холки?

Самыми популярными способами считаются:

  • курс массажей;
  • диета;
  • физиопроцедуры: ультразвуковая терапия, импульсные токи, ударно-волновая терапия.

Если говорить о последних, то их понадобится не меньше 10-15 – в сочетании с лечебной гимнастикой и ограничениями в питании. И да, некоторые уверены, что поможет липосакция. Многие врачи сходятся во мнении: нет, эффект будет временным, ведь жир нарастет вновь. Только комплекс мер.

Дмитрий Мановицкий
специалист по остеопрактике

«Сейчас придумали множество способов избавиться от этого горбика – применяют даже лазер. Но по своему опыту скажу: нужен курс массажей. Не поленитесь поискать хорошего массажиста, который руками разобьет вам этот холмик. Не сразу- несколько месяцев уйдет. Плюс всегда рекомендую сбросить вес: не нужно голодать, достаточно перестать есть после 19:00, отказаться от мучного. Похудеть нужно, ведь горбик - это отложение жира».

Фото: vostock-photo

Помоги себе сам

Можно попробовать делать массаж дома, попросив кого-либо из близких помочь вам. Как правильно? Женщина садится на стул спиной к массажисту, опустив голову на руки. Можно опираться на подушку – будет удобней. Понадобится разогревающая мазь, например «Капсикан» (обязательно прочитайте инструкцию и список противопоказаний!) Движения должны быть разогревающими, растирающими: по направлению сверху вниз, от шеи к плечам. После массажа не забудьте хорошо смыть мазь с рук.

Как избежать горбика?

Проблему почти всегда проще предотвратить, чем решить. Тем более, ничего сложного не понадобится. Нужно лишь:

  • следить за осанкой;
  • контролировать вес;
  • приобрести ортопедическую подушку;
  • делать гимнастику с акцентом на плевом поясе и воротниковой зоне.

Фото: vostock-photo

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