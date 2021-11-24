Стройное тело после 60: что ест Брижит Макрон, чтобы оставаться стройной и изящной

Стройное тело после 60: что ест Брижит Макрон, чтобы оставаться стройной и изящнойОсобенности и сбалансированность антивозрастной диеты первой леди Франции.
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Фото: Globallook
Алина Губанова
Гастроэнтеролог-нутрициолог медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье
Основной акцент в системе питания Брижит Макрон сделан на овощах и фруктах: они содержат большое количество разнообразных витаминов и микроэлементов. Современные исследования подтверждают: следует употреблять не менее пяти различных овощей и фруктов в день, чем больше и разнообразнее – тем лучше. Секрет бодрости и внутреннего ощущения молодости – сочетать их с продуктами, богатыми белками и углеводами, например, орехами, бобовыми, нежирной птицей и рыбой, цельнозерновыми крупами, а также готовить еду щадящим способом, без жарки и фритюра. Высыпаться, заниматься спортом, заботиться о своем психологическом комфорте, избегать перееданий – эти здоровые привычки также рекомендованы специалистами по питанию и важны в любом возрасте. Поэтому диетологи в целом приветствуют такую систему питания, однако прежде, чем приступать к какой-либо диете, следует проконсультироваться с врачом. Специалист поможет подобрать оптимальный для вас режим питания без вреда для здоровья — проконсультироваться с ним можно онлайн.
Для поддержания молодости также необходима физическая активность, а положительные эмоции украшают жизнь любого человека. Считается, что средиземноморский тип питания, богатый не только овощами и фруктами, но и растительными маслами и рыбой, хорошо влияет на стареющий организм. Требуется строго следить за поступлением питательных веществ, особенно белка: с возрастом мышечная масса поддерживается сложнее.
Фото: Globallook
Что касается конкретных продуктов, то их значение преувеличено. Лучший подход – разнообразие и баланс питательных веществ. К сожалению, полностью остановить процесс старения мы пока не в состоянии.
Инесса Царькова
Врач-диетолог, специалист направления фитнес-тестирования X-Fit в России
В юности часто кажется, что молодость будет вечной и организм «стерпит» и компенсирует все наши неправильные действия. Однако рано или поздно (чаще после 45-50 лет) приходится расплачиваться за неразумный образ жизни и необдуманное питание, вредные привычки и безответственное отношение к своему организму. Расплачиваться здоровьем, пышностью волос, свежестью кожи... Поэтому к зрелости стоит готовиться заранее, уделяя внимание полноценному сну, состоянию сосудов и мышечной ткани, своему психологическому и душевному здоровью и, конечно, рациону.
Во-первых, надо позаботиться, чтобы питательные вещества лучше усваивались. Для этого принимать пищу лучше в определенные часы, следить за объёмом порций, сочетанием продуктов и способом их кулинарной обработки. По составу следует уделить внимание легко усваиваемым продуктам с высоким содержанием ферментов и антиоксидантов. Например, включать в рацион овощные соки и/или смузи с добавлением молотых семян (лен, кунжут, семена тыквы и подсолнуха), размоченных и размолотых орехов, проростков и водорослей. Отлично подойдут ферментированные продукты (квашенная капуста без соли, капустный квас, моченые яблоки, чайный гриб и другие).
Фото: GettyImages
Еще один источник антиоксидантов и ферментов – это свежие спелые кислые ягоды (вне сезона подойдут замороженные): черная смородина, вишня, слива, клюква, брусника, облепиха. Они также оказывают благотворное влияние на состояние кишечной микрофлоры и желудочно-кишечного тракта.
Еще одна важная категория: продукты, содержащие ценную клетчатку и нерафинированные сложные углеводы. Это овощи (капуста, морковь, свекла, зелень и др.), цельные злаки и бобовые (особенно проростки), семена (лён, амарант, конопля). Таких продуктов в сыром виде должно быть не менее трех порций в день, а в приготовленном – не менее двух. Клетчатка чистит стенку кишечника, связывает и выводит из организма вредные и токсичные вещества, активирует работу пищеварительных органов, улучшает переваривание и всасывание продуктов, «подкармливает» полезную микрофлору, которая, в первую очередь, обеспечивает иммунитет: как местный, так и общий. Сохранить здоровье и уберечь организм от старения просто невозможно без пищевых волокон (клетчатки)! Лучше всего для этого выбирать сырые листья, стебли и корнеплоды растений, и те же проростки.
Полезно в рационе использовать горечи (лук, чеснок, горчицу, хрен), а вот количество добавленной соли, наоборот, уменьшить или даже практически исключить. Тогда будет безопасно увеличить объём выпиваемой чистой воды (лучше маленькими глотками и в горячем виде). И довести хотя бы до 1-1,5 литра в день. А вот вместо чая и кофе следует пить горячие напитки с травами (ромашка, чабрец, липовый цвет), лимоном или цедрой цитрусовых, медом, плодами шиповника и специями (имбирем, куркумой, лавровым листом, веточками гвоздики).
Правильные жиры и белки лучше выбирать из жирной морской рыбы (глубоководной северных морей), яиц с жидким желтком, перемолотых семян, орехов и авокадо. Много белков, ферментов и витаминов (особенно витамина Е) – в проростках бобовых, семян и злаков (чечевица, маш, нут, зеленая греча, киноа, лен, конопля).
Фото: Globallook
А вот избегать (особенно людям в возрасте) следует продуктов с добавленным рафинированным сахаром и сахарозаменителями, мукой (особенно с повышенным содержанием глютена), маргарином и различной химией (красителями, консервантами, ароматизаторами, усилителями вкуса). Не стоит увлекаться консервами и пастерилизованными промышленными молочными продуктами (особенно из коровьего молока).
Для сохранения здоровья и молодости гормональной системы и всего организма очень важно вовремя ложится спать, много гулять на свежем воздухе и делать посильную зарядку.
Для молодости мозга и души полезно отгадывать кроссворды, учить стихи и песни, ходить в гости к приятным и веселым людям, посещать театры и выставки, узнавать новое, иметь любимые хобби и увлечения!
Не поддавайтесь разрушительному влиянию времени – оставайтесь молодыми! Все в наших силах!
Фото: globallook, GettyImages