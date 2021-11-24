Стройное тело после 60: что ест Брижит Макрон, чтобы оставаться стройной и изящной

Еще один источник антиоксидантов и ферментов – это свежие спелые кислые ягоды (вне сезона подойдут замороженные): черная смородина, вишня, слива, клюква, брусника, облепиха. Они также оказывают благотворное влияние на состояние кишечной микрофлоры и желудочно-кишечного тракта.

Еще одна важная категория: продукты, содержащие ценную клетчатку и нерафинированные сложные углеводы. Это овощи (капуста, морковь, свекла, зелень и др.), цельные злаки и бобовые (особенно проростки), семена (лён, амарант, конопля). Таких продуктов в сыром виде должно быть не менее трех порций в день, а в приготовленном – не менее двух. Клетчатка чистит стенку кишечника, связывает и выводит из организма вредные и токсичные вещества, активирует работу пищеварительных органов, улучшает переваривание и всасывание продуктов, «подкармливает» полезную микрофлору, которая, в первую очередь, обеспечивает иммунитет: как местный, так и общий. Сохранить здоровье и уберечь организм от старения просто невозможно без пищевых волокон (клетчатки)! Лучше всего для этого выбирать сырые листья, стебли и корнеплоды растений, и те же проростки.

Полезно в рационе использовать горечи (лук, чеснок, горчицу, хрен), а вот количество добавленной соли, наоборот, уменьшить или даже практически исключить. Тогда будет безопасно увеличить объём выпиваемой чистой воды (лучше маленькими глотками и в горячем виде). И довести хотя бы до 1-1,5 литра в день. А вот вместо чая и кофе следует пить горячие напитки с травами (ромашка, чабрец, липовый цвет), лимоном или цедрой цитрусовых, медом, плодами шиповника и специями (имбирем, куркумой, лавровым листом, веточками гвоздики).

Правильные жиры и белки лучше выбирать из жирной морской рыбы (глубоководной северных морей), яиц с жидким желтком, перемолотых семян, орехов и авокадо. Много белков, ферментов и витаминов (особенно витамина Е) – в проростках бобовых, семян и злаков (чечевица, маш, нут, зеленая греча, киноа, лен, конопля).