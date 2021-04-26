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В каком возрасте пора забыть о диетах, чтобы сохранить здоровье

Лишний вес может стать виновником развития различных заболеваний и усугубить их течение. А когда ненужные килограммы начинают доставлять дискомфорт, хочется от них избавиться, но далеко не всем безопасно прибегать к диетам.

Худеть можно лишь до определенного возраста, иначе можно столкнуться с проблемами со здоровьем, заявил врач-геронтолог Юрий Конев в интервью радио Sputnik.

Различные методики по похудению влияют на обмен веществ в организме, а такие изменения отрицательно скажутся на здоровье пожилого человека: «Изменение обмена веществ приводит к изменению физиологических параметров», — сказал врач.

Специалист считает, если у вас есть лишние килограммы и вы хотите от них избавиться, то похудеть необходимо до 60 лет. Привести себя в форму именно до такого возраста важно для того, чтобы желудок вернулся в нормальное состояние и ваш организм успел восстановиться и ему не требовалось больше еды. «Энергетические потребности с возрастом снижаются, а наша биологическая память, то есть растянутый желудок, все время говорит, что хочется есть. Здесь заложен диссонанс, поскольку желудок нам сигнализирует, что мы голодны, а количество съедаемой пищи надо с возрастом уменьшать», — заключил Юрий Конев.

Фото: freepik.com

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