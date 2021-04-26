В каком возрасте пора забыть о диетах, чтобы сохранить здоровье

Худеть можно лишь до определенного возраста, иначе можно столкнуться с проблемами со здоровьем, заявил врач-геронтолог Юрий Конев в интервью радио Sputnik.

Различные методики по похудению влияют на обмен веществ в организме, а такие изменения отрицательно скажутся на здоровье пожилого человека: «Изменение обмена веществ приводит к изменению физиологических параметров», — сказал врач.