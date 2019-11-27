Квашеная капуста и еще 4 полезных ферментированных продукта, которые стоит добавить в свой рацион

Пожалуй, одним из самых необычных ферментированных продуктов является кофе сорта Kopi Luwak, который производят из помета небольшого зверька мусанги. Съеденные им плоды кофе ферментируются в желудке и кишечнике и после естественным образом выходят наружу. Считается, что такой кофе обладает уникальным вкусом, но ощутить его по силам только продвинутому кофейному эстету.

В чем польза ферментированных продуктов

По сути, ферментацию можно сравнить с «внешним перевариванием». В процессе сбраживания сложные вещества, из которых состоит продукт, частично расщепляются на более простые. Плюс ко всему меняется их пищевая ценность. Очевидно, что такая еда легче усваивается. Пользы она порой приносит больше. В ряде случаев «побочным» эффектом ферментации является обогащение продуктов витаминами и минералами.

Невероятно полезными считаются ферментированные продукты, в которых содержатся пробиотики – полезные микроорганизмы, улучшающие микробиоту нашего кишечника. О том, что ее состав в значительной степени влияет на наше здоровье, вес, настроение, написано немало. К пробиотическим ферментированным продуктам относятся живые кисломолочные продукты (их срок хранения очень небольшой – 2-3 дня): кефир, йогурты, мягкий сыр, а также квашеная капуста, мисо, хлебный квас.