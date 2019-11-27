Квашеная капуста и еще 4 полезных ферментированных продукта, которые стоит добавить в свой рацион
Что из себя представляют ферментированные продукты
Процесс ферментации заключается в сбраживании продуктов. На них действуют ферменты, под воздействием которых изменяется их состав. Ферментацию могут запустить различные внешние факторы: солнечный свет, небольшое нагревание. Часто продукты сбраживают с помощью микроорганизмов – грибков и бактерий. Они выделяют особые вещества, благодаря которым и протекает ферментация. Среди них – спирт (дрожжи), уксусная и молочная кислоты (бактерии), пропионовая кислота (плесневые грибки) и т. д.
Какие продукты относят к ферментированным
В кухнях любых культур всегда можно найти ферментированные продукты. Причем раньше к такому способу обработки прибегали не из-за желания получить особый вкус или усилить полезные свойства исходника. Было отмечено, что ферментированные продукты дольше хранятся. К самым известным продуктам, получаемым путем сбраживания, относят кисломолочку и квашеные овощи. Много среди таковых и напитков: квас, вино, пиво, чай пуэр. Относят к ним соевый соус, уксус, чайный гриб. Среди экзотики можно выделить темпе, мисо, комбучо.
Фото: vostock-photo
Пожалуй, одним из самых необычных ферментированных продуктов является кофе сорта Kopi Luwak, который производят из помета небольшого зверька мусанги. Съеденные им плоды кофе ферментируются в желудке и кишечнике и после естественным образом выходят наружу. Считается, что такой кофе обладает уникальным вкусом, но ощутить его по силам только продвинутому кофейному эстету.
В чем польза ферментированных продуктов
По сути, ферментацию можно сравнить с «внешним перевариванием». В процессе сбраживания сложные вещества, из которых состоит продукт, частично расщепляются на более простые. Плюс ко всему меняется их пищевая ценность. Очевидно, что такая еда легче усваивается. Пользы она порой приносит больше. В ряде случаев «побочным» эффектом ферментации является обогащение продуктов витаминами и минералами.
Невероятно полезными считаются ферментированные продукты, в которых содержатся пробиотики – полезные микроорганизмы, улучшающие микробиоту нашего кишечника. О том, что ее состав в значительной степени влияет на наше здоровье, вес, настроение, написано немало. К пробиотическим ферментированным продуктам относятся живые кисломолочные продукты (их срок хранения очень небольшой – 2-3 дня): кефир, йогурты, мягкий сыр, а также квашеная капуста, мисо, хлебный квас.
Фото: vostock-photo
Поскольку все ферментированные продукты содержат кислоты, то они помогают вырабатывать желудочный сок, а потому будут полезны людям, страдающим гипохлоргидрией – пониженной кислотностью желудка. Ферментированная еда отлично подойдет тем, кто сталкивается с тяжестью в желудке, несварением, потерей аппетита.
Людям с повышенной кислотностью желудка, а также в случае обострения гастрита, язвенной болезни двенадцатиперстной кишки и желудка, от употребления ферментированных продуктов лучше воздержаться.
5 самых полезных ферментированных продуктов
Йогурт
Фото: vostock-photo
Один из самых доступных ферментированных продуктов. «Живой» йогурт с коротким сроком хранения содержит те самые полезные пробиотики, которые оздоравливают микробиоту нашего кишечника. Плюс ко всему это источник полноценного белка. Приготовить йогурт можно и в домашних условиях. Для этого можно взять либо молоко и закваску, либо молоко и любой «живой» йогурт. Смешайте компоненты и оставьте в теплом месте на 7-9 часов.
Квашеная капуста
В этом продукте сочетаются как пробиотики, так и пребиотики (клетчатка) – пища для полезных бактерий. А еще в процессе ферментации в капусте увеличивается содержание витамина С практически в два раза! Много в ней железа, магния и кальция. Калорийность продукта при этом очень низкая – всего 19 ккал на 100 г. Она отлично подходит для диетического рациона.
Темпе
Представляет из себя ферментированные соевые бобы. Темпе – отличный источник белка для тех, кто придерживается вегетарианского стиля питания. Много в нем и витаминов группы В, которые участвуют в обмене белков, жиров и углеводов.
Чайный гриб (комбуча)
Фото: vostock-photo
Когда-то банку с этим напитком можно было встретить во многих советских квартирах. Он получается в процессе ферментации чая с сахаром или медом при участии чайного гриба. В результате получается невероятно полезный напиток с большим количеством витаминов группы В, пребиотиками и ферментами (энзимами). Он отлично подходит для стимуляции процессов детоксикации, укрепления иммунитета, снижения аппетита.
Непастеризованный мягкий сыр
Он готовится из свежего коровьего или козьего молока, которое не прошло пастеризацию. В процессе сквашивания в нем образуются полезные кислоты и при этом сохраняются энзимы, способные улучшать пищеварение. Такие сыры обычно готовятся в домашних условиях.
Фото: vostock-photo
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