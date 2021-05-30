Спина колесом: 5 самых сутулых звезд Голливуда и как правильно исправить осанку
Нарушение осанки – это различные искривления позвоночника, такие как круглая и плоская спина, сутулость и т.д. Это не только визуально заметные изменения, которые никого не красят, но и потенциальное появление проблем со здоровьем: развития остеохондроза и нарушения работы внутренних органов. Поэтому очень важно следить за правильной осанкой и не забывать выпрямлять спину. Разберем наглядно основные виды нарушения осанки и способы решения проблемы.
1. Кристен Стюарт
Фото: gettyimages
Если изучить снимкки актрисы, на большинстве из них можно заметить у нее сильный наклон головы вперед и круглую спину. Кристен Стюарт еще очень молода, но подобное нарушение с возрастом может привести к образованию холки. Постоянный наклон шеи, так называемая «компьютерная шея» вперед приводит к перенапряжению воротниковой зоны, и организм начинает это место укреплять соединительной тканью, что как раз и приводит к образованию холки. Существует специальный комплекс упражнений для профилактики и избавления от холки.
Основные упражнения направленны на глубокое расслабление воротниковой зоны:
Исходное положение стоя. На вдохе потянитесь руками через стороны вверх. Сложите ладони перед собой и начните давить ладонями друг на друга (1-2 дыхательных цикла). Затем переплетите пальцы, выверните замок и выпрямите руки и со вдохом потянитесь руками вверх. С выдохом согните руки в локтях, и положите ладони на затылок. Вдох – потянитесь локтями назад, стараясь не давить руками на голову и не опускать ее, макушкой все время тянитесь вверх. Теперь выдох – округлите спину и потянитесь руками вперед. Расслабьтесь. Повторите еще 2 раза.
В результате поэтапного напряжения и расслабления мышц мы получаем хорошее расслабление всей области плеч, грудной клетки и воротниковой зоны, а также улучшаем осанку и избавляемся от холки.
2. Мэри-Кейт Олсен
Фото: gettyimages
У одной из знаменитых сестер Олсен можно отметить яркий пример «закрытой груди». Грудные мышцы, укорачиваясь и спазмируясь, тянут плечи вперед и увеличивая сутулость. Упражнениями можно улучшить эластичность грудных мышц.
Основное упражнение направленно на раскрытие грудной клетки и плеч. Исходное положение лежа. Лягте удобно на бок. Одну ладонь положите под голову, а другую на голову. Раскрывайтесь со вдохом и тянитесь локотком к полу. С выдохом возвращайтесь в исходное положение. Поменяйте бок, и повторите упражнение. Количество повторений: 5-6 раз на каждую сторону.
Упражнение мягко и безопасно улучшает подвижность плечевых суставов, снимает скованность с воротниковой зоны и верхней части спины, улучшает осанку.
3. Кира Найтли
Фото: gettyimages
Сутулость Киры Найтли видна невооруженным взглядом. В СМИ ее регулярно упрекают в том, что ее спина напоминает колесо, и вносят в многочисленные рейтинги звезд со сколиозом. Ей необходимы упражнения на укрепление мышц межлопаточной зоны и мышц, выпрямляющих позвоночник.
Исходное положение лежа на животе. Поставьте ладони рядом с нижними ребрами. Ноги и ягодицы в слегка напряжены. Со вдохом поднимите верхнюю часть тела вверх за счет мышц спины, стараемся раскрыть грудную клетку и отвести плечи назад. Задерживаемся в этом положении на 3 дыхательных цикла.
С выдохом опуститесь вниз, отдохните. Количество повторений: 5-6 раз.
4. Тара Рид
Фото: gettyimages
Эта актриса, взлетевшая на звездный Олимп в 2000-х, знатная обладательница торчащих лопаток. Ей необходимо работать с трапециевидной мышцей и ромбовидными мышцами спины.
Основное упражнение направлено на восстановление нормального тонуса мышц, восстановление правильного положения лопаток.
Исходное положение лежа на боку. Лягте сначала удобно на один бок. Одна рука под головой вторая вытянута вперед, ладонь касается пола. С вдохом скользим кончиками пальцев по полу вверх и очерчиваем полукруг над головой, постепенно разворачиваясь на спину. Вы почувствуете раскрытие грудной клетки, и приятное улучшение подвижности в лопатках. С выдохом плавно вернитесь назад, очерчивая полукруг в обратном направлении. Поменяйте бок, и повторите упражнение. Количество повторений - 5-6 раз на каждую сторону.
Это упражнение хорошо прорабатывает всю область плечевых суставов и лопаток. Улучшает подвижность лопаток и плечевой кости. В результате лопатки станут более плоскими и менее выпирающими.
5. Энн Хэтэуэй
Фото: gettyimages
Энн – великолепная красавицей с ослепительной улыбкой, но и у нее осанка неидеальна. У нее закрытые плечи, поэтому ей необходимы упражнения на разворот плеча.
Основные упражнения направлены на смещение преобладающего тонуса в пользу мышц-супинаторов плеча, это раскроет грудную клетку и уменьшит грудной кифоз.
Исходное положение возможно сидя или стоя с прямой спиной. Положите ладони тыльной стороной на поясницу и с выдохом потянитесь вперед локтями, с вдохом выпрямите руки назад ладонями вверх и постарайтесь поднять руки как можно выше. Как только дойдете до предела, разверните плечи, так чтобы ладони снова смотрели вверх и поднимите вверх руки. С выдохом согните руки в локтях, и положите ладони на верхнюю часть спины и локтями потянитесь назад (не прогибайте поясницу). Со вдохом, выпрямите руки вверх, начните медленно опускать руки через стороны вниз и при этом старайтесь тянуться руками назад. Положите ладони тыльной стороной на поясницу и с выдохом потянитесь вперед локтями. Повторите всю последовательность 2-3 раза.
Это мощное упражнение поможет восстановить положение плечевой кости, улучшит гибкость и силу рук, укрепит межлопаточную область, растянет грудные мышцы, улучшит осанку, а также зарядит бодростью.
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Фото: gettyimages
«Осанка – привычное положение тела, которое человек удерживает в вертикальной позиции. Необходимо, чтобы мышцы оптимально реагировали на силы, действующие на тело, (прежде всего, силу гравитации), минимизируя нагрузку на позвоночник и суставы. Поэтому для осанки очень важна правильная работа мышц кора – основных и второстепенных. К первым относятся мышцы брюшного пресса (прямая и косые, поперечная, диафрагма, мышцы тазового дна и разгибатели позвоночника). Ко вторым – внешний слой мышц спины (широчайшая, в первую очередь), ягодицы и задняя поверхность бедра. Соответственно, для профилактики сутулости необходимо прорабатывать вышеперечисленные мышцы.
Лучше всего мышцы кора тренируют планки – динамические и с использованием нестабильных опор. Поскольку статика для нашего тела нехарактерна, важно, чтобы мышцы умели поддерживать положение позвоночника при движении. Отдельно стоит отметить вертикальные планки. Это упражнения с амортизаторами, на блоке, с гирями и другим инвентарём, направленные на удержание правильного положения тела и стабилизацию позвоночника. Они очень эффективны, поскольку тренируемые движения максимально приближенны к жизни.
Одно из проявлений сутулости – увеличенный кифоз (сгибание) грудного отдела позвоночника. Важно «научить» позвоночник разгибаться и при этом не компенсировать движение в грудном отделе разгибанием поясницы. На помощь придут упражнения из пилатеса (например, всевозможные варианты лебедя). Что касается плеч, которые при сутулости заворачиваются вперёд, то для исправления этого положения необходимо выполнять всевозможные тяговые движения, направленные на укрепление внешних мышц спины и предполагающие сведение лопаток (работа на тренажёрах, с амортизаторами, на TRX). Научившись удерживать правильное положение тела сидя, целесообразно начинать выполнять эти движения стоя, чтобы максимально приблизить тренируемые движения к жизни. Результатом занятий должен стать правильный двигательный стереотип, сохраняющийся вне зала».
Фото: gettyimages
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