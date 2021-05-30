Спина колесом: 5 самых сутулых звезд Голливуда и как правильно исправить осанку

Если изучить снимкки актрисы, на большинстве из них можно заметить у нее сильный наклон головы вперед и круглую спину. Кристен Стюарт еще очень молода, но подобное нарушение с возрастом может привести к образованию холки. Постоянный наклон шеи, так называемая «компьютерная шея» вперед приводит к перенапряжению воротниковой зоны, и организм начинает это место укреплять соединительной тканью, что как раз и приводит к образованию холки. Существует специальный комплекс упражнений для профилактики и избавления от холки.

Основные упражнения направленны на глубокое расслабление воротниковой зоны:

Исходное положение стоя. На вдохе потянитесь руками через стороны вверх. Сложите ладони перед собой и начните давить ладонями друг на друга (1-2 дыхательных цикла). Затем переплетите пальцы, выверните замок и выпрямите руки и со вдохом потянитесь руками вверх. С выдохом согните руки в локтях, и положите ладони на затылок. Вдох – потянитесь локтями назад, стараясь не давить руками на голову и не опускать ее, макушкой все время тянитесь вверх. Теперь выдох – округлите спину и потянитесь руками вперед. Расслабьтесь. Повторите еще 2 раза.

В результате поэтапного напряжения и расслабления мышц мы получаем хорошее расслабление всей области плеч, грудной клетки и воротниковой зоны, а также улучшаем осанку и избавляемся от холки.

2. Мэри-Кейт Олсен