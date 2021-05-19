Как выглядят и чем живут актеры-близнецы, которые стали звездами в детстве
Сестры Моури появились на экранах в 1994 году, когда играли в ситкоме "Сестра, сестра". Затем они снялись в двух частях кино о ведьмах-близнецах под названием Twits, а потом работали над серией собственных книг Twintuition, первая из которых вышла в 2015 году. Тиа и Тамера по сей день появляются в различных фильмах и телешоу, но далеко не в главных ролях.
Фото: GettyImages
Актерская карьера братьев Спроус началась аж через 8 месяцев после рождения. У них случился прорыв после съемок в телесериале "Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди", который вышел на экраны в 2005 году. Дилан сыграл озорника Зака, а Коул превратился в воспитанного умника, в этих же амплуа ребята появились в "Ханне Монтане".
Затем братья сделали перерыв в карьере и отправились получать высшее образование, но не актерское. По окончании они решили вернуться на большие экраны, но уже врозь. Дилан решил заняться бизнесом – открыл свое заведение All-Wise Meadery в Бруклине, а в прошлом году начал выпускать комиксы. А Коул стал главным героем фильма и в получил роль сериале "Ривердейл", съемки которого продолжаются до сих пор.
Фото: GettyImages
Близняшки Мэри-Кейт и Эшли Олсен прославились благодаря фильму "Двое: я и моя тень", который был снят в 1995 году. Их последним совместным фильмом стали «Мгновения Нью-Йорка» в 2004 году. В 2011 году Мэри-Кейт и вовсе прекратила свою актерскую карьеру. Теперь девушки занимаются совместным бизнесом в fashion-индустрии - они выпускают свою линию одежды.
Фото: Globallook, gettyimages
Рыжие Джеймс и Оливер Фелпс сыграли озорных братьев Уизли в серии фильмов о "Гарри Поттере". На момент первых съемок им было по 14 лет. После фэнтези оба брата продолжили актерскую карьеру и появились еще в нескольких кинокартинах. В настоящее время они работают вместе над фильмами "Прошлой ночью в Сохо" и "Мой злейший враг".
Фото: GettyImages
Фото: Globallook, gettyimages
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!