Как выглядят и чем живут актеры-близнецы, которые стали звездами в детстве

Актерская карьера братьев Спроус началась аж через 8 месяцев после рождения. У них случился прорыв после съемок в телесериале "Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди", который вышел на экраны в 2005 году. Дилан сыграл озорника Зака, а Коул превратился в воспитанного умника, в этих же амплуа ребята появились в "Ханне Монтане".

Затем братья сделали перерыв в карьере и отправились получать высшее образование, но не актерское. По окончании они решили вернуться на большие экраны, но уже врозь. Дилан решил заняться бизнесом – открыл свое заведение All-Wise Meadery в Бруклине, а в прошлом году начал выпускать комиксы. А Коул стал главным героем фильма и в получил роль сериале "Ривердейл", съемки которого продолжаются до сих пор.