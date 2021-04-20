Джонни Депп, Моника Беллуччи и другие актеры, так и не получившие «Оскар»

Кира Найтли в 2015 году получила вторую в карьере номинацию на «Оскар» благодаря фильму «Игра в имитацию». В прошлый раз британка имела шанс унести с собой золотую статуэтку в категории «Лучшая актриса» за роль в экранизации книги «Гордость и предубеждение», однако уступила Риз Уизерспун.

Спустя девять лет они снова соперничали друг с другом, но уже в категории «Лучшая актриса второго плана». Но и в этот раз Кире не повезло - премия досталась Патриции Аркетт.