Джонни Депп, Моника Беллуччи и другие актеры, так и не получившие «Оскар»
Фото: picture-alliance.com
Несмотря на коронавирус, звезды смогут получить заветные статуэтки на сцене. Когда-то весь мир на протяжении долгих лет переживал из-за отсутствия «Оскара» у Леонардо ДиКаприо, который наконец-то получил заслуженную статуэтку в 2016 году за «Выжившего». Однако есть много талантливых звезд, которых киноакадемики до сих пор упорно продолжают игнорировать.
Фото: picture-alliance.com
Обделили «Оскаром» Джонни Деппа. Он сыграл главные роли в десятках кинолент, а наибольшую известность актеру принесла роль капитана Джека Воробья в серии фильмов «Пираты Карибского моря». Актер трижды номинировался на «Оскар» - за картины «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», «Волшебная страна» и «Пираты Карибского моря: Проклятие "Черной жемчужины"». Однако, ни захватывающие роли, ни огромные кассовые сборы, ни несомненный актерский талант так и не помогли Джонни Деппу получить заветную статуэтку.
Фото: picture-alliance.com
Одного из выдающихся комиков современности, Джима Керри, также не спешат награждать «Оскаром». Актер получил два «Золотых глобуса» за роли в фильмах «Человек на Луне» и «Шоу Трумана», а также десять раз стал лауреатом премии телеканала «MTV», но у Джима до сих пор нет не только «Оскара», но даже номинации на него.
Фото: picture-alliance.com
Кира Найтли в 2015 году получила вторую в карьере номинацию на «Оскар» благодаря фильму «Игра в имитацию». В прошлый раз британка имела шанс унести с собой золотую статуэтку в категории «Лучшая актриса» за роль в экранизации книги «Гордость и предубеждение», однако уступила Риз Уизерспун.
Спустя девять лет они снова соперничали друг с другом, но уже в категории «Лучшая актриса второго плана». Но и в этот раз Кире не повезло - премия досталась Патриции Аркетт.
Фото: picture-alliance.com
Звезда фильмов «Люди в черном», «Я - легенда» и «Семь жизней» Уилл Смит также до сих пор не получил «Оскара». В копилке актера, который блестяще исполняет как комедийные, так и драматические роли, две номинации за лучшую роль - в фильмах «В погоне за счастьем» и «Али».
Фото: picture-alliance.com
Обошла стороной статуэтка и Бенедикта Камбербэтча, который за последние годы снялся в нескольких фильмах, получивших «Оскар» в различных номинациях. Среди них «12 лет рабства» и «Игра в имитацию». За роль в последней британский актер получил номинацию на премию, однако удача ему так и не улыбнулась. Поэтому пока что Бенедикт может похвастаться лишь премиями BAFTA, «Эмми» и TV Choice Awards.
Фото: picture-alliance.com
Блистательную Монику Беллуччи по сложившейся, непонятной традиции обходят стороной всевозможные премии. А ведь хотя бы за один из фильмов итальянки - например, «Матрица» или «Страсти Христовы» - вполне можно было бы номинировать актрису не только на награду MTV. Впрочем, у Беллуччи нет даже ее.
Фото: picture-alliance.com
Рэйф Файнс блестяще сыгравший в фильме «Список Шиндлера», не имеет «Оскара», в его копилке лишь две номинации на него. Райфу в целом не везет на награды: множество номинаций и лишь несколько побед (премии BAFTA и «Тони»).
Фото: picture-alliance.com
Талант Тома Круза очевиден, ежегодно мы видим блокбастеры с его участием, которые пользуются огромным успехом у зрителей. Чего стоит одна «Грань будущего», где он сыграл вместе с Эмили Блант.
Круз был номинирован на «Оскар» в 1990 году за роль в ленте «Рожденный четвертого июля», в 1997 за фильм «Джерри Магуайер» и в 2000 году за картину «Магнолия». Но пока актеру остается лишь мечтать о золотой статуэтке.
Фото: picture-alliance.com
Звезда «Основного инстинкта» Шэрон Стоун могла бы получить «Оскара» в 1996 году за роль в фильме «Казино», которая помогла ей раскрыться как актрисе. Тем не менее, ей достался лишь «Золотой глобус».
Фото: picture-alliance.com
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