Сон, легкий ужин и еще 7 правил, которые помогут грамотно восстановиться после тренировки

Сам процесс восстановления можно разделить на две группы: физиологическую и психо-эмоциональную.

Во время физиологического восстановления важно, чтобы структуры тканей тела стали лучше. Профессионалы называют это суперкомпенсацией.

Главный совет – соблюдайте баланс между тренировками и отдыхом

Известно, что тело начинает восстанавливаться сразу после окончания занятия. Этот период может занимать разное время в зависимости от вида спорта. Например, если это базовый фитнес, чтобы тело отдохнуло, хватит и трех дней. Если речь идет о профессиональном спорте, где нагрузки в разы больше, порой требуются недели. На этом этапе задача тренера – правильно подобрать систему отдыха и не только. Возможно, следует добавить спортивное питание, необходимое для качественного и быстрого возвращения организма в норму.

Исследований на эту тему психо-эмоционального восстановления организма гораздо меньше. В зале мы можем устать от многих вещей. Утомляет и сам поход на спорт, одни и те же упражнения, сложность, климат, общее настроение — факторов великое множество. Для правильного психо-неврологического восстановления важны две вещи.

Предотвратите раздражение во время тренировки

То есть тренеру следует разнообразить упражнения, чтобы клиенту не было скучно.

После работы в зале давите на свою психику и не позволяйте это делать никому

Не надо настаивать на необходимости тренироваться интенсивней, чаще. Человеку важно переключиться на дела, не связанные со спортом.

Итак, не так важно каким видом спорта вы занимаетесь: бодибилдинг, аэробные нагрузки, шейпинг. Главное — знать меру в нагрузке. И если ваш тренер настаивает на отдыхе, следует довериться его словам.