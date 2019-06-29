Синдром перетренированности: симптомы, основные причины и способы лечения

Главными признаками перетренированности являются:

Остановка прогресса тренировок, ваши рабочие веса уменьшаются, темп бега снижается.

Мышцы не растут – у организма кончились ресурсы.

Снижение выносливости.

Высокий пульс в состоянии покоя.

Нехватка энергии в начале тренировки и в течение всего дня.

Плохой сон, снижение аппетита, раздражительность, конфликтность.

Боль в мышцах до следующей тренировки, тело ноет сильнее обычного после тренинга. Появляются болезненные ощущения в суставах.

Снижение иммунитета, частые простуды.

Отсутствие мотивации и желания тренироваться, на тренировку вы идете через силу.

Нарушение менструального цикла.

В чем причина возникновения синдрома перетренированности?

Она лежит на поверхности: вы слишком много и усердно тренируетесь. Организм не успевает восстановиться до следующей нагрузки, и мышцы испытывают дефицит питательных веществ и аминокислот. Из-за переизбытка молочной кислоты в них повышается кислотность и снижается сократительная способность белков. Это приводит к замедлению работоспособности и утомлению: мышцы набухают, но уже не способны выдерживать былые нагрузки. Происходит дисбаланс между анаболическим (восстановительными) и катаболическими (разрушительными) процессами. Ведь наши мышцы после нагрузок разрушаются, а потом во время отдыха их клеточная структура восстанавливается, «строится» заново – именно так они растут и развиваются. Если не давать мышцам передышку, в какой-то момент процесс восстановления прекращается, микротравмы не заживают – проявляется синдром перетренированности.

Важно! Не спутайте свое состояние с хронической перетренированностью! В таком случае восстановление займет от 30 дней до нескольких месяцев, а диагноз сможет поставить только врач!