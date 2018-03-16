Массаж и самомассаж: правила применения и приемы

Если вам требуется нечто большее, чем просто размять болевую точку, то учтите, что правильное направление самомассажа — снизу вверх. Поэтому начинайте со стоп.

Чтобы избавиться от боли и отечности стоп и голени (такое часто бывает у людей, начавших заниматься ходьбой или бегом), надо массировать ступни либо непосредственно перед тренировкой, либо в конце дня, когда после массажа можно будет просто лечь спать.

Смазав лосьоном руку, надавливайте большим пальцем руки на выпуклую часть подошвы около пальцев, затем такими же надавливающими движениями промассируйте наружную сторону стопы (5 минут).

Для того чтобы снизить боль в голенях, вам потребуется гимнастическая лента (резинка). Закрепите ее петлей вокруг ножки шкафа, например. Сядьте на пол, вытянув ноги. Поддев мыском стопы ленту, тяните ее на себя (15 повторений на каждую ногу).

Боль в коленных суставах снимается вытягиванием ноги в сидячем положении. Сжав большой и указательный пальцы рук, нажмите сверху на коленный сустав. Вы услышите щелчок коленной чашечки. Затем другой рукой разотрите ногу под коленом.

Боль в ягодицах после интенсивных упражнений на ноги снимается с помощью теннисного мячика. Лягте на бок, возьмите теннисный мячик и начните катать его вокруг ягодичной мышцы. Найдя болевую точку, прижмите мяч в этом месте на несколько секунд, затем перейдите к следующей болевой точке. Это поможет ослабить боль.

Шейно-воротниковую зону точно так же можно «прокатать» с помощью мяча. Еще эффективнее — лечь на спину, подложив два мяча под лопатки, и покататься по ним спиной.

Некоторые приемы можно осуществлять самостоятельно, однако для достижения максимального эффекта и для снятия сильных болей следует обратиться к опытному специалисту.

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