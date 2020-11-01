SPA-салон на дому: помогает ли сохранить молодость модный массаж гуаша
Китайская медицина до сих пор пользуется спросом в современной косметологии. Гуаша по форме похож на лапку животного, а само название означает «очищать все плохое» («гуа» – движение в одну сторону, а «ша» – плохое). Лимфодренажный массаж этим камнем позволяет вывести шлаки и токсины из организма, избавить от отеков. А курс для лица – это целый процесс гармоничного и постепенного омоложения. Активное воздействие на биологические точки совместно с эфирными маслами оказывает мощный оздоровительный эффект для организма.
По задумке, такой массаж направлен на устранение застойной энергии Ци. Именно она, согласно китайской философии, ответственна за жизненные силы, перемещающиеся по организму.
Что массаж гуаша?
Это древний метод китайской методики, который воздействует на кожу «скребущими» движениями. Процедура выполняется с помощью специальных пластин или скребков, которые стимулируют различные зоны на теле и лице, убирая очаги застоя в тканях.
Фото: depositphotos
Какая эффективность и результаты массажа гуаши
Уменьшаются морщины, заломы и остальные признаки возрастных изменений, запускается процесс регенерации тканей, после курса наблюдается выраженный лифтинг-эффект.
Улучшается тонус лица, оно приобретает более скульптурный вид.
Освежается цвет лица.
Снимаются отеки, что происходит из-за ускорения кровотока и лимфотока.
Пигментация, высыпания, покраснения, рубцы становятся меньше, кожа очищается.
Общий уровень иммунитета повышается из-за расслабления мышц.
Снимается психическое напряжение, активизируется выработка гормонов серотонина, эндорфина, дофамина.
«Массаж гуаша принесет невероятный результат, если совмещать его с правильным рационом питания, с прогулками и равномерными физическими нагрузками и соблюдать водный баланс».
Противопоказания к массажу гуаша
Несмотря на то, что массаж Гуаша – нетравматичная техника, она имеет ряд противопоказаний. Он запрещен при болезнях лимфатической системы, активных воспалительных процессах и онкологии, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, после инъекций филлеров или ботокса, а также при куперозе или акне в тяжелой стадии. Также стоит воздержаться от процедуры, если вы страдаете от ОРВИ, гриппа и других сезонных недугов, если вы беременны, у вас есть аллергия на компоненты массажного масла или проблемы со щитовидной железой или плохо свертывается кровь.
Массаж гуаша – востребованная косметическая и лечебная техника, которая восстанавливает организм и преображает внешность. Но она очень специфична и оказывается далеко не во всех салонах, поэтому появляется риск попасть на неквалифицированного специалиста, потому будьте внимательны и проверяйте все данные, прежде чем доверять свое лицо в руки первого попавшегося в Интернете специалиста.
3 основные техники проведения массажа
Для начла стоит отметить, что ранее тонкие пластины из дерева, кости или натурального камня – нефрита, оникса или агата – применялись для лечебного массажа как всего тела при патологиях, уже позднее его стали применять для омоложения. Методика гуаша незаменима при борьбе с ненавистной утренней отечностью, эффективно запускает обменные процессы в тканях, улучшает цвет лица и помогает очертить четкий овал. На сегодняшний день существует 3 основые техники.
Фото: depositphotos
Бу-гуа – мягкие движения с небольшой силой надавливания.
Се-гуа – интенсивное нажатие и быстрые движения камня.
Пинь-бу пинь-се – плавные движения с высокой силой надавливания.
Каждое движение, как правило, повторяется 7 раз, из-за чего длительность процедуры в среднем составляет полчаса, а результат виден уже после первого раза. Массаж гуаша рекомендуется проходить курсом не менее 10 процедур, по два-три сеанса в неделю, затем для поддержания эффекта раз в семь-десять дней. Данная техника заметно преображает кожу без применения филлеров или других уколов красоты, в буквальном смысле заставляя ее сиять.
Подводные камни и осложнения
Интенсивные нажатия могут вызывать царапины, кровоподтеки и синяки, особенно при грубом воздействии на нежную кожу лица, поэтому доверять такую сложную технику стоит только опытному сертифицированному специалисту. Иначе вместо желаемого эффекта можно навредить себе – занести инфекцию, вызвать воспаления или спровоцировать сильные гематомы.
Фото: depositphotos
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!