SPA-салон на дому: помогает ли сохранить молодость модный массаж гуаша

Несмотря на то, что массаж Гуаша – нетравматичная техника, она имеет ряд противопоказаний. Он запрещен при болезнях лимфатической системы, активных воспалительных процессах и онкологии, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, после инъекций филлеров или ботокса, а также при куперозе или акне в тяжелой стадии. Также стоит воздержаться от процедуры, если вы страдаете от ОРВИ, гриппа и других сезонных недугов, если вы беременны, у вас есть аллергия на компоненты массажного масла или проблемы со щитовидной железой или плохо свертывается кровь.

Массаж гуаша – востребованная косметическая и лечебная техника, которая восстанавливает организм и преображает внешность. Но она очень специфична и оказывается далеко не во всех салонах, поэтому появляется риск попасть на неквалифицированного специалиста, потому будьте внимательны и проверяйте все данные, прежде чем доверять свое лицо в руки первого попавшегося в Интернете специалиста.

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