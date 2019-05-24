Массаж лица — неоценимая польза или деньги, выброшенные на ветер?

Массаж также помогает работать с пациентами с нервным тиком, болезненным невритом, напряженным лицом. Причем напряженное лицо может быть как следствием гипертонуса, так и показателем проблем с нервным окончанием. Грань очень тонкая. Соединение между мышечным слоем и соединительной тканью идет через нервные импульсы. Если мышцы в напряжении, то и кожа также в напряжении. Человек не сможет улыбаться, у него не будет полного раскрытия улыбки, он может говорить с затруднением. О таких обычно говорят: «наговорился так, что болит лицо». В ходе курса массажа задействуются определенные точки, в результате чего снимается нервное напряжение.

Оптимальная продолжительность курса

Ни один специалист никогда не сможет гарантировать, что за 10 сеансов он восстановит лицо: у всех разная чувствительность, разная мышечная память. Для одного достаточно один раз проработать мышцу, другим потребуется длительный курс. Как правило, после 2-5 сеансов уже понятно, как реагирует лицо, и можно говорить о каких-то сроках.

Кстати, быстрее отреагируют на массаж мышцы, которых не касался ботокс, так что легче и результативнее работать с лицом, которое находится под хорошим присмотром косметолога.