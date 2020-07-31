Короткие тренировки: в чем их плюсы, насколько они эффективны и кому точно подойдут

Короткие тренировки бывают разного типа: от 7 до 15 минут, как правило, они высокоинтенсивные. И чаще всего люди, создающие их, стараются впихнуть в них как можно больше различных упражнений, чтобы задействовать почти все мышечные группы.

Могут ли такие тренировки быть эффективными

Если рассматривать этот вид активности в качестве зарядки по утрам, то да, это вполне подходящий вариант. Проснулись. 15 минут позанимались. Взбодрились и побежали на работу. Какого-то дополнительного эффекта, например, уменьшения объемов или похудения ждать не нужно — это настолько маленькая физическая активность, что она даже не запустит организм в работу, а лишь немного его взбодрит.

Если делать такие тренировки ежедневно, это повысит расход калорий в недельном цикле на процентов 30-40%, что в целом неплохо. Если вы продолжительное время находитесь в дефиците калорий (что не рекомендуется) и выполняете физические нагрузки данного типа (кратковременные и короткоинтенсивные), вес может начать снижаться, но это из-за правильного питания и двигательной активности. Построить тело своей мечты и изменить пропорции путем таких тренировок невозможно — для этого нужен классический фитнес с хорошим тренером.

Основные виды коротких тренировок