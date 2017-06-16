Каждая из нас хоть раз в жизни задумывалась о том, чтобы что-то изменить в своей внешности. Современная косметология предлагает менее радикальный, чем пластическая хирургия, способ коррекции лица. Так, можно изменить форму носа с помощью инъекций. Мы решили копаться в практике, а найти реальную девушку, которая сделала это!

Мне 37 лет, и я с восьмого класса комплексую из-за формы своего носа. С ним вроде бы ничего страшно и нет, но легкая горбинка всегда меня смущала. На ринопластику я, честно говоря, никак не могла решиться, да и не решусь, наверно, никогда. Я очень боюсь наркоза и реабилитации. Моя подруга сделала себе нос, чихнула спустя две недели после операции и сказала, что это была такая боль, какую она никогда не испытывала в жизни. Я, честно говоря, просто не готова такое терпеть! Шли годы, и мой нос раздражал меня все больше. Каждый взгляд в зеркало ухудшал настроение, а фотографии я и вовсе не хотела смотреть. Конечно, надо признаться, что у меня не была самая плачевная ситуация, действительно, бывает и хуже. Но тут стоял вопрос моей неуверенности в себе, мне было важно нравится именно себе.

Что конкретно мне не нравилось? Во-первых, это горбинка. Она не была выражена так очевидно, как например, у некоторых жителей горных районов, но существенно выделялась. Во-вторых, сам кончик носа, на мой взгляд, от природы немного «приплюснутый». Последней каплей стал вопрос моего будущего мужа на нашем пятом свидании: «Марина, а ты ломала в детстве нос?» И тут я совсем забила тревогу!

Я стала мониторить весь интернет в поисках безоперационных альтернатив. В итоге осталось только два варианта – макияж (спасибо, проходили) и филлеры. Последние обещали пробыть со мной не до первой встречи с мицеллярной водой, а аж почти два года. Из противопоказаний у меня ничего не было (диабет, нарушенная свертываемость крови, беременность, недавние серьезные косметологические процедуры – и все те, что относятся и к любой другой контурной пластике). Итак, я собралась с мыслями и деньгами и отправилась к знакомому косметологу. В ее кабинете я провела буквально час. Сначала мне традиционно нанесли обезболивающий крем «Эмла», который подействовал уже минут через 15. Мой косметолог выбрала филлер «Амалайн». Его преимущество в том, что величина частиц гиалуронки в нем составляет 30-100 мкм, когда как в других препаратах эта цифра может доходить до 870. На что это влияет? Такая мелкодисперсная структура исключает возможность формирования каких-либо комочков в тканях. Поэтому после введения косметологу не нужно делать даже легкий массаж для того, чтобы распределить вещество, а значит, это позволяет избежать образования кровоизлияний и усиления отечности. Этого средства мне потребовалось буквально 1 мл, то есть один шприц. Также врач выбрал для меня препарат «Дипросан», который уменьшает хрящевую ткань – как раз для кончика носа.