В мае пора менять перебирать косметичку, ведь солнце уже вовсю завладело прогнозом погоды. Делайте упор на питательные и увлажняющие средства, но не забывайте, что нужно уделять внимание не только коже лица, но и всему телу. В нашей подборке — самые интересные новинки и бестселлеры, достойные покупки!

Идеальная улыбка

Омолаживающая отбеливающая программа для зубов Anti-Age Whitening Program, MontCarrote, 3900 рублей



Премиальная косметика от MontCarrote славится своим стильным дизайном и уникальным составом. Начинайте свое утро со специального пилинга, чтобы добиться гладкости зубов. Вечером вместо обычной чистки наносите успокаивающую маску. Финальный этап — крем для чистки. Всего за неделю ваши зубы станут белее, а десна — здоровее.

Гладкая кожа рук

Восстанавливающий крем для рук Repairing Hand Cream, Rilastil, 1525 рублей

Итальянский космецевтический бренд Rilastil появился еще в 1935 году в Милане. Главный принцип компании — больше эластина и коллагена. И это касается не только кожи лица, но и рук. Этот восстанавливающий крем моментально впитывается и быстро питает и увлажняет даже очень сухую и поврежденную кожу рук.

Ароматные банные процедуры

Крем-гель для душа Cherry Blossom And Lotus Escape, Sophys, 900 рублей



Мы часто недооцениваем важность таких бьюти-продуктов, как мыло, гель для душа и шампунь. Да, все они призваны быстро очистить кожу. Но ведь именно эта категория средств может вместе с грязью и ороговевшими клетками смыть и полезные компоненты. Используйте мягкие и деликатные средства, например, гель для душа от Sophys с цветками вишни и лотоса. Его кремообразная текстура очень аккуратно сделает свою главную задачу — очистит кожу, а нежный цветочный аромат заполнит всю душевую и поднимет настроение.