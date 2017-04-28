Идеальная улыбка
Омолаживающая отбеливающая программа для зубов Anti-Age Whitening Program, MontCarrote, 3900 рублей
Премиальная косметика от MontCarrote славится своим стильным дизайном и уникальным составом. Начинайте свое утро со специального пилинга, чтобы добиться гладкости зубов. Вечером вместо обычной чистки наносите успокаивающую маску. Финальный этап — крем для чистки. Всего за неделю ваши зубы станут белее, а десна — здоровее.
Гладкая кожа рук
Восстанавливающий крем для рук Repairing Hand Cream, Rilastil, 1525 рублей
Итальянский космецевтический бренд Rilastil появился еще в 1935 году в Милане. Главный принцип компании — больше эластина и коллагена. И это касается не только кожи лица, но и рук. Этот восстанавливающий крем моментально впитывается и быстро питает и увлажняет даже очень сухую и поврежденную кожу рук.
Ароматные банные процедуры
Крем-гель для душа Cherry Blossom And Lotus Escape, Sophys, 900 рублей
Мы часто недооцениваем важность таких бьюти-продуктов, как мыло, гель для душа и шампунь. Да, все они призваны быстро очистить кожу. Но ведь именно эта категория средств может вместе с грязью и ороговевшими клетками смыть и полезные компоненты. Используйте мягкие и деликатные средства, например, гель для душа от Sophys с цветками вишни и лотоса. Его кремообразная текстура очень аккуратно сделает свою главную задачу — очистит кожу, а нежный цветочный аромат заполнит всю душевую и поднимет настроение.