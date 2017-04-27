На этом уроке тренер по фейсбилдингу Ирина Бельская покажет упражнения для мышц жевательной группы. Мы по-прежнему продолжаем работать с нижним контуром лица, включая в работу разные группы мышц, от которых зависит упругость кожи.

Эти упражнения можно назвать комплексом на нижнюю челюсть, ведь она работает активнее всего. Хотелось бы предупредить всех, а особенно тех, у кого есть какие-то проблемы с этой частью лица (хруст при зевоте, трудно широко открывать рот, или было какое-то хирургическое вмешательство): эти упражнения нужно делать очень аккуратно, а еще лучше — проконсультироваться со своим стоматологом. Эти упражнения очень эффективные: когда жевательные мышцы в тонусе, то у вас красиво подчеркнут и хорошо виден так называемый «угол молодости».

Не забывайте и об упражнениях для мышц уголков рта: комплексная работа со всеми мышцами лица — важная часть занятий!