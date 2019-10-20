Как выбрать эффективные тренировки в зависимости от возраста: советы экспертов

Молодые люди выбирают в основном современные виды фитнеса и активного отдыха, предпочитают силовой и функциональный тренинг. В таком возрасте гормональный фон улучшен, а значит, трансформация тела может быть более удачной. В основном они работают над мышечным рельефом, силой и выносливостью. Участвуют в уличных тренировках на турниках. Многие идут за увеличением мышечной массы в тренажерный зал и по старинке работают на «массу», чтобы приобрести более мощные линии тела. Девушки выбирают интервальные, функциональные, кардиотренировки, что дает хорошее снижение веса и тренирует физические качества. Работают они и с дополнительным оборудованием для тонуса мышц. И в конечном итоге цель почти у всех одинакова – фигура, привлекательность, быть тренде, стараться правильно питаться. Это относится не ко всем, а к большинству молодых любителей здорового образа жизни. Пробуют абсолютно все, помимо перечисленного, пилатес, йогу, водные программы, бег (он, кстати, очень популярен сейчас у всех возрастов), триатлон, велотренинг ¬– можно перечислять бесконечно.

Тренировки для возраста 30+

Достигнув этого возраста, организм начинает по-другому реагировать на двигательную активность. И многие люди начинают прислушиваться к своему телу. Они слышат, что оно начинает «фонить» – хуже восстанавливаться после тренировки, метаболизм замедляется, усвоение питательных веществ стало хуже, суставы начинают испытывать дискомфорт при выполнении упражнений. И здесь проявляется осознание того, что тренировки и активную жизнь нужно менять, точнее ее нужно пересмотреть, учитывая возрастные особенности.

Таким образом, многие начинают отказываться от больших весов, снижают нагрузку на опорно-двигательный аппарат, следят за пульсом и помимо техники выполнения, начинают изучать и саму методику тренировки, для того чтобы не навредить своему здоровью. У большинства людей остается желание заниматься активными, даже экстремальными видами спорта, как и раньше, и они продолжают это делать, но с иной интенсивностью и отягощением. Начинают рассматривать более спокойные виды тренинга, такие как пилатес, йога, улучшают свою подвижность в суставах, начинают заботиться об искривленном позвоночнике, который заработали в период между 20 и 30 годами.

Также тридцатилетние много плавают, ездят на велосипеде, так как бег (по рекомендациям лечащего врача и тренера в фитнес-клубе) губителен для суставов. В этом возрасте человек становится более подвержен травмам, чаще задумывается перед тем, как сделать приседание с максимальным весом, уже не получается выполнить упражнение «на авось». После 30 отдается предпочтение семейному фитнесу. Это могут быть различные семейные спортивные мероприятия, игровые виды, фитнес-туры.