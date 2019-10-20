Как выбрать эффективные тренировки в зависимости от возраста: советы экспертов
Общие правила, как правильно тренироваться вне зависимости от возраста
Правило №1: развивайте гибкость
В течение всей жизни необходимо развивать основные физические качества: гибкость, выносливость, силу, ловкость и быстроту. И в зависимости от этого лучше подбирать тренировку, которая по душе и не наскучит в короткие сроки.
Правило №2: дозируйте нагрузку
Необходимо правильное дозирование физических нагрузок – чем взрослее, тем меньше должна быть интенсивность тренировки. Но при условии регулярности занятий спортом и отсутствии противопоказаний можно и в солидном возрасте отдавать предпочтение интенсивным тренировкам – все зависит от подготовленности и тренированности организма.
Правило №3: хорошая тренировка не равна переутомлению
Бытует мнение, если после тренировки ничего не болит, «я не красный» и так далее, значит, эта нагрузка недостаточна и надо ее увеличить. Запомните, к любой тренировке нужно подходить с любовью и заботой к себе и своему телу, тренироваться до потери сознания - не лучший путь. Тем более, если организм постоянно пребывает в состоянии стресса, он начинает заболевать.
Тренировки для разных возрастных групп
Тренировки для возраста 20+
В этом возрасте выбор активности богат. После 20 лет вы полны сил, уверены в себе и своих возможностях, у нас быстрое восстановление и неплохой метаболизм. Вы часто неразборчивы в питании, но у вас высокий уровень метаболизма, так как вы находитесь в постоянном движении, мало спите, много бодрствуете.
Фото: vostock-photo
Молодые люди выбирают в основном современные виды фитнеса и активного отдыха, предпочитают силовой и функциональный тренинг. В таком возрасте гормональный фон улучшен, а значит, трансформация тела может быть более удачной. В основном они работают над мышечным рельефом, силой и выносливостью. Участвуют в уличных тренировках на турниках. Многие идут за увеличением мышечной массы в тренажерный зал и по старинке работают на «массу», чтобы приобрести более мощные линии тела. Девушки выбирают интервальные, функциональные, кардиотренировки, что дает хорошее снижение веса и тренирует физические качества. Работают они и с дополнительным оборудованием для тонуса мышц. И в конечном итоге цель почти у всех одинакова – фигура, привлекательность, быть тренде, стараться правильно питаться. Это относится не ко всем, а к большинству молодых любителей здорового образа жизни. Пробуют абсолютно все, помимо перечисленного, пилатес, йогу, водные программы, бег (он, кстати, очень популярен сейчас у всех возрастов), триатлон, велотренинг ¬– можно перечислять бесконечно.
Тренировки для возраста 30+
Достигнув этого возраста, организм начинает по-другому реагировать на двигательную активность. И многие люди начинают прислушиваться к своему телу. Они слышат, что оно начинает «фонить» – хуже восстанавливаться после тренировки, метаболизм замедляется, усвоение питательных веществ стало хуже, суставы начинают испытывать дискомфорт при выполнении упражнений. И здесь проявляется осознание того, что тренировки и активную жизнь нужно менять, точнее ее нужно пересмотреть, учитывая возрастные особенности.
Таким образом, многие начинают отказываться от больших весов, снижают нагрузку на опорно-двигательный аппарат, следят за пульсом и помимо техники выполнения, начинают изучать и саму методику тренировки, для того чтобы не навредить своему здоровью. У большинства людей остается желание заниматься активными, даже экстремальными видами спорта, как и раньше, и они продолжают это делать, но с иной интенсивностью и отягощением. Начинают рассматривать более спокойные виды тренинга, такие как пилатес, йога, улучшают свою подвижность в суставах, начинают заботиться об искривленном позвоночнике, который заработали в период между 20 и 30 годами.
Также тридцатилетние много плавают, ездят на велосипеде, так как бег (по рекомендациям лечащего врача и тренера в фитнес-клубе) губителен для суставов. В этом возрасте человек становится более подвержен травмам, чаще задумывается перед тем, как сделать приседание с максимальным весом, уже не получается выполнить упражнение «на авось». После 30 отдается предпочтение семейному фитнесу. Это могут быть различные семейные спортивные мероприятия, игровые виды, фитнес-туры.
Фото: vostock-photo
Тренировки для возраста 40+
В этом возрасте уже все прислушались к своему телу и все знают свою норму и возможности организма. Проблемы все вылезли и проводятся постоянные профилактики. В таком возрасте большинство людей стараются насладиться процессом и подходят к выбору тренировки тщательно. Питание попадает на первую позицию в списке, так как с возрастом организм подвержен катаболизму, и замедляются все процессы. Поэтому диета – всегда первое, к чему идет человек, начинающий вести здоровый образ жизни в этом возрасте. Все стараются предотвратить старение, дать возможность организму обновляться за счет двигательной активности, но при этом интенсивность в разы снижается в сравнении с 30-летним возрастом. Почти все начинают переключаться на персональный тренинг, чтобы специалист мой правильно подбирать нагрузку, следить за восстановлением и дать рекомендации. Уже не так интересен взрывной интенсив.
Тренировки для возраста 45+
Здесь можно смело говорить про Vitality Reconditioning – обучении тело правильным и естественным движениям, необходимым в повседневной жизни. Много программ и оборудования разработано для этого контингента людей, для того чтобы улучшить их качество жизни, сократить походы к врачу и помочь им быть самостоятельными и жизнерадостными. Одна из программ и специальное оборудование VIPR. Реабилитационный тренинг. Mobility. Большое количество занимающихся отдают предпочтение водным программам.
Но в целом, конечно, стоит отметить, что нет тренировок только для определенного возраста, есть наши вводные спортивные данные, которые могут влиять на выбор той или иной интенсивности и нагрузки во время тренировки.
Фото: vostock-photo
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