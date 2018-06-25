Вопреки законам гравитации! 4 простых способа предотвратить обвисание бюста

Почему обвисает грудь?

Во время беременности и кормления грудью в женском организме происходят колоссальные изменения. Сначала бюст набухает и наливается молоком, на коже даже появляются растяжки, а позже грудь теряет былую привлекательность. Виной этому не столько гормоны, сколько неправильное положение во время грудного вскармливания. Если матери приходится дотягивать сосок до ребенка, то грудные мышцы и кожа сильно растягиваются.

Постоянное ношение бюстгальтера отнюдь не способствует поддержанию груди в тонусе. Связки и мышцы, которые должны поддерживать грудь, атрофируются, а форма бюста меняется. Холли Берри, к примеру, даже спит в лифчике, чего мы вам делать не советуем. В корсетах и бюстгальтерах это будет незаметно, однако стоит их снять — и грудь тут же обвиснет.

Неправильное питание, сидячий образ жизни и вредные привычки влияют не только на общее состояние, но и на форму бюста. Если в организм не будет поступать достаточно белка, чистой воды, минералов и витаминов, то грудь быстро потеряет упругость. Без минимальных физических упражнений мышцы грудной клетки перестанут быть эластичными и просто обвиснут.

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