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Вопреки законам гравитации! 4 простых способа предотвратить обвисание бюста

Грудь – одно из главных женских достоинств, но если за ней не ухаживать, то она может очень быстро потерять упругость, провиснуть, а на коже могут появиться растяжки. Passion.ru выяснил, как обмануть время и силу гравитации, чтобы главный атрибут женской сексуальности оставался желанным даже спустя годы.

Почему обвисает грудь?

Во время беременности и кормления грудью в женском организме происходят колоссальные изменения. Сначала бюст набухает и наливается молоком, на коже даже появляются растяжки, а позже грудь теряет былую привлекательность. Виной этому не столько гормоны, сколько неправильное положение во время грудного вскармливания. Если матери приходится дотягивать сосок до ребенка, то грудные мышцы и кожа сильно растягиваются.

Постоянное ношение бюстгальтера отнюдь не способствует поддержанию груди в тонусе. Связки и мышцы, которые должны поддерживать грудь, атрофируются, а форма бюста меняется. Холли Берри, к примеру, даже спит в лифчике, чего мы вам делать не советуем. В корсетах и бюстгальтерах это будет незаметно, однако стоит их снять — и грудь тут же обвиснет.

Неправильное питание, сидячий образ жизни и вредные привычки влияют не только на общее состояние, но и на форму бюста. Если в организм не будет поступать достаточно белка, чистой воды, минералов и витаминов, то грудь быстро потеряет упругость. Без минимальных физических упражнений мышцы грудной клетки перестанут быть эластичными и просто обвиснут.

Домашние методики

Существует три стадии обвисания груди, кремы и упражнения могут спасти только на первой. При второй и третьей стоит обратиться к пластическому хирургу.

Во-первых, нужно нарастить мышечную массу в районе груди и тем самым ее подтянуть. Помочь в этом могут отжимания, однако всю нагрузку с ног нужно перенести на грудную клетку и плечи. Махи руками по часовой стрелке закрепят результат и проработают грудную мускулатуру. Также можно держать перед собой на уровне бюста разные предметы – лучше всего мячик – до тех пор, пока руки не затекут. Повторять такое упражнение нужно 15 раз. Упражнение «кобра»: поднимается только грудина, руки скрещены сзади в замок. При правильном выполнении этого упражнения задействованы грудные мышцы. При условии, что вы будете его повторять ежедневно, не менее пяти раз в сутки.

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В дополнение к спорту, который прорабатывает мышцы изнутри, кожу нужно питать и снаружи, так как она является каркасом, придерживающим вашу грудь. Лучшие средства мы как раз собрали в нашей мини-галерее.

Аппаратные методики и правильно подобранные бюстгальтеры

Услуги пластических хирургов вовсе не ограничиваются столом и скальпелем, сегодня врачи-косметологи изобрели огромное количество методик, которые помогают подтянуть мышцы и насытить кожу на коллагеном.

Массаж струей воды или холодные ванночки для груди рассчитаны на то, чтобы пробудить клетки кожи при мощи холода и разбить застои. При LPG-массаже вырабатывается коллаген, кожа укрепляется и подтягивается, а грудь поднимается на несколько сантиметров. Биоревитализацию можно делать как в виде инъекций, так и как лазером: она обеспечивает общий тонус декольте. Мезотерапия помогает привести грудь в порядок после похудения и операций, шрамы, рубцы и растяжки становятся менее заметными. Химический пилинг внешне приводит кожу в порядок: убирает морщинки и мелкие складки. Обертывания и лимфодренаж имеют ярко выраженный, но кратковременный эффект. Наш фаворит – подтяжка при помощи нитей – грудь значительно приподнимается, кожа омолаживается. Эффект от процедуры длится минимум два года, а если воспользоваться золотыми или платиновыми нитями, то эффект обещает быть еще заметнее.

Однако ни одна методика вам не поможет, если после процедуры вы будете надевать неудобный и слишком тесный бюстгальтер. Главная функция лифчика – поддерживать грудь снизу, но не менять ее форму. Так что бюстгальтеры с китовыми усами, пуш-апом и прочими жесткими корректорами придется оставить для особых случаев или вечера. Иначе вы рискуете не только натереть нежную кожу груди, но и заработать опухоль.

Личный опыт Passion

Редакция Passion вспоминает собственный опыт и наблюдения. Царская осанка обеспечит правильное кровообращение и позволит держать мышцы груди в тонусе. Если увлечься диетами и резко похудеть, то первой уйдет как раз-таки грудь, которая состоит по большей части из жировых тканей, кожа растянется и бюст быстро обвиснет. Пропагандировать body positive или нет – решать вам, но ни для кого не секрет, что у полненьких красивая грудь. Так что если у организма есть резерв в два-три килограмма, то можно этим воспользоваться. Частые горячие ванны делают нежную и чувствительную кожу на груди дряблой. Как и солнце: если загорать топлес, то ультрафиолетовое излучение пересушит кожу, разрушит коллаген в клетках и ускорит процессы старения.

На обвисание груди влияют очень многие факторы, и поднять бюст можно комплексным уходом. Спорт и правильное питание кажутся совсем безобидными по сравнению с аппаратными методиками, но с этими процедурами лучше не экспериментировать дома, так как вы рискуете потянуть мышцы или застудить молочные железы. Если ситуация запущена и грудь слишком сильно опустилась, то данные методики помочь уже не смогут – нужно обращаться к хирургу. Оптимальный вариант: начать следить за зоной декольте до того, как бюст начнет провисать.

Текст: Дарья Гавриленко

Фото: Shutterstock, Globallookpress

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