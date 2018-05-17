«Беременность украшает»: Светлана Лобода показала пышный бюст в тонкой ночнушке

Фанаты Светланы Лободы замечают: во время беременности их любимица расцвела. Певица использует меньше декоративной косметики, а ее формы аппетитно округлились. Сегодня она показала новое фото, которым очаровала подписчиков своего блога.

«Сохрани счастье внутри себя, думай о будущем, мечтай... где есть надежда, там есть жизнь», — написала певица.