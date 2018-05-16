Салонные процедуры, которые бесполезно делать после 35 лет

Медицина (не)бессильна

После 35 в записной книжке каждой женщины должны появиться контакты проверенного косметолога, эндокринолога и гинеколога. Правильная интерпретация анализов, отслеживание состояния здоровья кожи и всего организма, восстановление идеального баланса — главный и решающий момент в антивозрастном уходе.

Прежде чем бежать в салон красоты, необходимо выяснить, в чем нуждается ваша кожа, есть ли у вас недостаток эластина или коллагена. Если до врача никак добраться не получается, запомните хотя бы главные признаки дефицита незаменимых веществ, отвечающих за красоту. Ваша кожа склонна к появлению растяжек или стрий? Скорее всего, в организме не хватает эластина. Если же вы заметили обвисание овала лица, значит нуждаетесь в пополнении запасов коллагена.

Выяснив основные потребности кожи, вы уже можете обращаться за помощью в салон. Только вот не все представленные процедуры будут работать на интенсивное омоложении кожи. Мы собрали небольшой список манипуляций, которые по ошибке называют anti-age.

Лазеры

На волшебство лазерных процедур надеяться не стоит, так как они работают не с антивозрастными изменениями кожи, а лишь с ее дефектами: пигментацией, неровным рельефом и другими. Лазер хорошо уплотняет кожу и подчищает пигментные пятна, поэтому он хорошое дополнение к омолаживающим процедурам, но визуального эффекта anti-age ждать не стоит.

Вы получите мощный эффект и видимые изменения только в том случае, если была проведена правильная подготовка к процедуре, к примеру, пройден курс пилингов или биоревитализации кожи. После прохождения лазерной терапии период реабилитации будет определяющим. Если следовать всем рекомендациям косметолога и использовать крем с пантенолом в течение трех недель после манипуляции, то это позволит сохранить эффект намного дольше.

Важно: лазерную процедуру можно повторять раз (!) в 7-10 лет. И никак не чаще!

Мезотерапия

Мезотерапию после 35 лет делать практически бессмысленно. Почему? Мезотерапия — это способ введения препаратов, обогащенных витаминами или гиалуроновой кислотой, однако их концентрация крайне мала. Если на молодой коже эти инъекции дают неплохой результат, то в более зрелом возрасте кожа просто не воспринимает эти вещества.

Ситуация еще больше усугубляется, если женщина употребляет большое количество алкоголя или курит. Так процесс окисления вводимых веществ ускоряется в десятки раз — и используемые антиоксиданты просто не успевают подействовать.

Конечно, и в мире инъекций есть прекрасная альтернатива мезотерапии: биоревитализация, биорепарацияж, филлеры.

Глубокие пилинги

Женщины выбирают пилинги по своей прихоти, доверившись отзывам подруг или рассказам о волшебных процедурах на женских форумах. Важно помнить, что пилинги различаются по своим свойствам (отшелушивающие и увлажняющие) и глубине воздействия (поверхностные, срединные и глубокие). В погоне за красотой совсем нет времени разбираться в их различиях. Да и зачем, если можно просто потребовать самую агрессивную процедуру в надежде, что после тяжелого периода реабилитации на месте морщин и пигментации по волшебству появится новая безупречная кожа.

Глубокий пилинг дает мощнейшую эксфолиацию и выполняется исключительно под наркозом в клинических условиях, а период реабилитации длится от двух недель до полутора месяцев. Глубокие пилинги показаны достаточно узкому и специфичному кругу лиц: чаще всего профессиональные дерматовенерологи назначают эту процедуру для решения проблемы травм, шрамов или полученных ожогов, но никак не для решения антивозрастных проблем.

Jet pill

Jet pill — еще одна манипуляция, которую предлагают сделать женщинам после 30. Однако эта процедура — хорошее и достаточно универсальное дополнение к антивозрастному криомассажу. Подача специального терапевтического коктейля, содержащего витамины и антиоксиданты, под высоким давлением обеспечивает лимфомассаж, приток кислорода к коже и вызывает трансдермальное состояние: процесс, когда эпидермис способен переносить полезные вещества с поверхности кожи на более глубокии ее слои.

Из-за свой атравматичности среди косметологов она получила название «процедура на выход»: девушки всех возрастов предпочитатют делать ее перед важными событиями, будь то выпускной, свидание или свадьба. Как оказалось, особых показаний для применения ее на возрастной коже нет, да и процедурой anti-age ее едва ли назовешь, так как Jet pill дает непродолжительный результат и нуждается в частом обновлении.

Фототерапия

Еще одна манипуляция, обладающая противоречивым действием. С одной стороны, она уплотняет кожу, уменьшает количество видимых капилляров, сужает поры и сжимает коллаген в клетках, препятствуя гравитационному птозу и потере контуров.

С другой стороны, фотоомоложение обезвоживает верхние слои эпидермиса. Поэтому если перед процедурой не был пройден курс специальной подготовки, к примеру, биоревитализация, то и эффект будет совсем не тем, что вам обещали.

И все же...

Мы считаем, что не совсем корректно утверждать, что эти процедуры абсолютно бесполезны. Успешность применения зависит от их командной работы, и любая антивозрастная процедура нуждается в правильной поддержке. А эти манипуляции прекрасно подходят на роль поддержки anti-age ухода.

Текст: Дарья Солодовникова

Фото: Shutterstock