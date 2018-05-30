4 очевидных признака старения, которые выдают ваш возраст

Шея

В антивозрастном уходе недостаточно следить только лишь за молодостью кожи лица. При ежедневном нанесении ухаживающей косметики многие женщины игнорируют зону шеи, а это, между прочим, ошибка.

Многие просто забывают о том, что нежная кожа нуждается в усиленном увлажнении. Некоторые жалеют использовать дорогие антивозрастные кремы для зоны, на которую, по их мнению, никто не обращает внимания.

На деле кожа шеи страдает больше всего: из-за часов, проведенных за компьютером, из-за постоянно наклоненной головы и пролистывания ленты соцсетей на смартфоне на шее появляются горизонтальные борозды. Чтобы от них избавиться, вам придется прибегнуть к инъекциям гиалуроновой кислоты и различным филлерам. Или же вы можете потратить три секунды своего времени и нанести на шею обычный увлажняющий крем. Даже этой малости будет достаточно... для начала.