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4 очевидных признака старения, которые выдают ваш возраст

Бывает, идешь по городу и видишь женщин с молодым и ухоженным лицом, а подсознание все же подсказывает, что им гораздо больше лет, чем кажется на первый взгляд. Рассказываем, почему одного ухода за кожей лица в антивозрастной бьюти-практике больше недостаточно, и раскрываем детали, которые первыми выдадут ваш истинный возраст.

Шея

В антивозрастном уходе недостаточно следить только лишь за молодостью кожи лица. При ежедневном нанесении ухаживающей косметики многие женщины игнорируют зону шеи, а это, между прочим, ошибка.

Многие просто забывают о том, что нежная кожа нуждается в усиленном увлажнении. Некоторые жалеют использовать дорогие антивозрастные кремы для зоны, на которую, по их мнению, никто не обращает внимания.

На деле кожа шеи страдает больше всего: из-за часов, проведенных за компьютером, из-за постоянно наклоненной головы и пролистывания ленты соцсетей на смартфоне на шее появляются горизонтальные борозды. Чтобы от них избавиться, вам придется прибегнуть к инъекциям гиалуроновой кислоты и различным филлерам. Или же вы можете потратить три секунды своего времени и нанести на шею обычный увлажняющий крем. Даже этой малости будет достаточно... для начала.

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Лифтинг-бальзам для шеи и декольте, Elemis, 4365 руб.
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Декольте

За зоной декольте никто специально не ухаживает, такое безответственное отношение, конечно, ей на пользу не идет. Первые возрастные изменения, которые легко отследить, — это, конечно, обвисание груди, сила тяжести беспощадна даже к главному женскому достоинству.

Со временем кожа перестает вырабатывать в достаточных количествах коллаген и эластин. На помощь спешат моделирующие кремы, готовые в любое время дня и ночи восполнить недостаток коллагена и вернуть бюст на место.

Руки

Руки первыми страдают от возрастных изменений, ведь именнно они подвержены самому жестокому обращению. Постоянное использование моющих средств и ручная стирка приводят к истончению эпидермиса. Кожа становится тонкой, поэтому она крайне подвержена негативным воздействиям окружающей среды.

Неаккуратная кутикула, грубая кожа и гиперпигментация — вот основные индикаторы того, что вы уже давно перешли черту тридцатилетия. Для борьбы с этими внешними проявлениями советуем завести хороший антивозрастной крем для рук. В составе таких средств часто можно найти компоненты, обладающие выраженным эффектом лифтинга. Крем для рук лучше поставить и на своем рабочем столе, и на прикроватной тумбочке. Главное, не забывать им пользоваться хотя бы два раза в день.

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Антивозрастной крем для рук Retion, Skin Care Cosmetics, 950 руб.
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Неровный цвет лица

Все та же ненавистная нам гиперпигментация не могла обойти стороной и кожу лица. Для решения этой проблемы просто необходим комплексный подход. Крем от пигментных пятен поможет вам бороться с причиной их появления и способствовать обновлению клеток эпидермиса. Для тех, кто не любит наслаивать друг на друга огромное количество различных кремов, мы нашли отличное средство для решения проблемы — осветляющие диски. Пара потраченных секунд каждый день — и пигментных пятен как не бывало.

Замаскировать уже проявившиеся пигментные пятна может цветокорректирующая база для лица. За счет правильно подобранного оттенка неровный тон кожи сглаживается, вы выглядите так, словно только вышли из салона красоты.

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Цветокорректирующий праймер,YSL, 3765 руб.
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Текст: Дарья Солодовникова

Фото: Shutterstock, архивы пресс-служб

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