4 простых упражнения для идеальной осанки и предотвращения боли в спине

Важнее всего поддерживать хорошую осанку – это поможет снизить нагрузку на мышцы спины, ведь именно перенапряжение может привести к болезненным спазмам. «Будучи прямоходящими обезьянами, мы, люди, обладаем уникальной связью с гравитацией, – объяснила руководитель студии пилатеса Кьяра Бекути. – Когда сила тяжести тянет нас вниз, плечи начинают округляться вперед, а грудь – опускаться. Ромбовидные мышцы между лопатками перенапрягаются, что приводит к кифозу, а мышцы верхней части спины, груди и плеч имеют тенденцию сжиматься, что приводит к согнутой вперед позе. Потому важно укрепить заднюю часть спины и одновременно расслабить грудные мышцы». Первое упражнение, которое поможет в этом – угловая растяжка. Встаньте лицом в угол и положите руки на стену так, чтобы плечи были опущены. Вдохните, опуская плечи вниз и одновременно выталкивая предплечья вперед. Выдохните и сделайте шаг назад, делая выпад правой ногой в сторону угла. Смотрите перед собой, тело продвигайте вперед и дышите. Поднимите грудь и потянитесь ею в угол. Подышите и повторите на другой ноге.

Второе упражнение – сядьте прямо, руки перед собой в молитвенном положении. Глубоко вдохните, разводя руки в стороны. Продолжайте делать глубокие вдохи, грудь и плечи должны открываться. Сведите лопатки и повторите. Третье упражнение – морская звезда. Встаньте в дверной проход, широко раскинув руки, прижмите руки к дверной коробке чуть ниже уровня плеч. Это отличная растяжка для грудных мышц. И последнее – настенный ангел. Встаньте спиной прямо к стене, прижмите запястья, локти, голову, плечи, спину, ягодицы и пятки к спине. Медленно поднимите руки, пока они не окажутся над головой, а затем медленно опустите их до уровня плеч. Повторите 5-10 раз.

Фото: depositphotos

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