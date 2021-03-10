Почему Меган Маркл не вызвала сочувствия во время скандального интервью: комментарий психолога

Пара сознательно пошла на скандал

Гарри при этом не стал автономной фигурой, он не совершил поступков, которые показали бы его в другом свете. Он уже не является полноправным членом своей семьи (с него сняли ряд полномочий, лишили финансирования), но пока так и не стал фигурой, которая самостоятельно привлекает к себе внимание. И не обладает высокой степенью социальной автономии. Есть прошлое, которое связывает, а в будущем все туманно.

В любой семейной жизни новизна ощущений уступает со временем место бытовым будням. Нравится ли Гарри его семейная жизнь? Да, они ждут второго ребенка, но мы ничего не знаем об отношениях внутри их пары — если там есть трения, то они их не выносят на публику. Но вполне возможно, что появились шероховатости, так как люди спустя несколько лет после свадьбы снимают розовые очки и видят друг друга в истинном свете. Это касается и Гарри, и Меган. Конечно, последняя не хочет буллинга в свой адрес — это понятно, но с другой стороны, оба хотят внимания. Иначе зачем давать интервью на весь мир? Тем более что дали они его Опре Уинфри — телеведущей с мощным личным брендом. Женщине, которая несмотря на свой цвет кожи, добилась головокружительного успеха. В пользу обдуманного решения об интервью говорят и сами факты, которые прозвучали во время его. Всем понятно, что обвиняя дворец в расизме и не только, это явно вызовет ухудшение отношений со всеми членами королевской семьи. Но пара на это сознательно пошла.