Почему Меган Маркл не вызвала сочувствия во время скандального интервью: комментарий психолога
Почему Гарри выглядит поникшим?
Чтобы не быть голословными, давайте анализировать факты. Вряд ли такую невестку, как Меган, ждали в королевской семье. Разведенная, старше принца, актриса (традиционно не самая подходящая профессия для королевской невестки), мама — афроамериканка, папа не держит язык за зубами и постоянно подбрасывает проблемы. Есть изначальные условия, в которых живут люди, — это их реальность, этого нельзя не учитывать. Этих фактов вполне достаточно, чтобы понять все дальнейшие сложности. Кто-то скажет, что все это штампы, которые не важны для любви, но в чем же тогда смысл королевской семьи, института монархии, если они будут жить, как их подданные? Правила существуют для того, чтобы их соблюдали.
Тем не менее бабушка одобрила выбор Гарри и дала ему жениться на Меган. Судя по всему, он активно на этом настаивал. Не исключено, тогда еще манипулировал возможным уходом из семьи. Он знал, на что идет, и королева Елизавета знала, и вечный принц Чарльз — теперь все они пожинают последствия этого выбора. Гарри поник, как отмечают многие, и на то есть причины. С точки зрения доказательной медицины, на постоянно действующий стимул психики снижается реакция. Эйфория от любых отношений всегда проходит — тут Гарри не исключение. И у Меган то же самое — даже самые яркие и глубокие эмоции со временем идут на спад.
Фото: GlobalLookPress
Пара сознательно пошла на скандал
Гарри при этом не стал автономной фигурой, он не совершил поступков, которые показали бы его в другом свете. Он уже не является полноправным членом своей семьи (с него сняли ряд полномочий, лишили финансирования), но пока так и не стал фигурой, которая самостоятельно привлекает к себе внимание. И не обладает высокой степенью социальной автономии. Есть прошлое, которое связывает, а в будущем все туманно.
В любой семейной жизни новизна ощущений уступает со временем место бытовым будням. Нравится ли Гарри его семейная жизнь? Да, они ждут второго ребенка, но мы ничего не знаем об отношениях внутри их пары — если там есть трения, то они их не выносят на публику. Но вполне возможно, что появились шероховатости, так как люди спустя несколько лет после свадьбы снимают розовые очки и видят друг друга в истинном свете. Это касается и Гарри, и Меган. Конечно, последняя не хочет буллинга в свой адрес — это понятно, но с другой стороны, оба хотят внимания. Иначе зачем давать интервью на весь мир? Тем более что дали они его Опре Уинфри — телеведущей с мощным личным брендом. Женщине, которая несмотря на свой цвет кожи, добилась головокружительного успеха. В пользу обдуманного решения об интервью говорят и сами факты, которые прозвучали во время его. Всем понятно, что обвиняя дворец в расизме и не только, это явно вызовет ухудшение отношений со всеми членами королевской семьи. Но пара на это сознательно пошла.
Фото: GlobalLookPress
Меган и ее амбиции
Жизненный путь Меган говорит о том, что она очень амбициозна. Она явно всегда хотела власти, денег и статуса. Многие девочки мечтали стать актрисами, да не смогли. Многие девушки из правильных, что называется, семей хотели бы выйти замуж за принца, но сделала это именно Меган. Она смогла найти подход к Гарри, который пошел на ряд нетипичных для себя поступков. Он считает ее преданной и проводит параллели с матерью, которую будучи ребенком не мог защитить от нападок прессы. Все это отголоски старой травмы от потери мамы, собственно, принц этого и не скрывает. Добавим, что в отличие от Меган ему не пришлось пробивать себе дорогу в этой жизни — он родился с золотой ложкой во рту. Меган добилась успеха уже в зрелом возрасте. Конечно, она куда более подготовленный боец, нежели мягкий, ни в чем с детства не нуждавшийся, хорошо воспитанный, образованный, лояльный Гарри. В их паре ведущая роль изначально принадлежала Меган. У Гарри было много романов, но женился он именно на Маркл. Она, несмотря на свою силу и характер, смогла убедить его в том, что нуждается в поддержке и помощи. Кому тут стоит сочувствовать?
Фото: GlobalLookPress
И теперь в воздухе висят два вопроса: Меган выходила замуж за принца, но готова ли она жить с непубличным мужчиной, покинувшим дворец и королевскую семью? Второе: Гарри вырвался из дворца, из системы, но доволен ли он своим положением? Эта пара в прошлом году устроила переполох сообщением о том, что покидает дворец, отказывается от всего и уезжает жить в другую страну, но в забвении пробыла недолго. Вообще, у Меган стоит поучиться хватке. Бернард Шоу будто про нее сказал: «Успеха в жизни добиваются люди, которые ищут нужных им условий, а не находя, создают их сами». Мы не знаем, чем закончится эта история публичного противостояния — есть несколько вариантов развития событий. Но то, что пара Меган и Гарри хочет к себе внимания и не привыкла жить приватно, это очевидно. Так что мы о них еще не раз услышим.
Фото: GlobalLookPress.com
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