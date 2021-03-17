Мать Меган Маркл откровенно рассказала о жизни дочери во дворце — «В золотой клетке»

Несмотря на это, новый дом стал для Маркл заточением. Газеты писали, что летом 2019 года Меган захотела изолироваться там со собственному желанию. Дория рассказала, что приезжала к дочери в то время. Она хотела прогуляться с ней по городу, чтобы развеяться, однако дворец запретил им выходить на публику. Изолированная жизнь дочери очень беспокоило мать.

«Она приехала к Меган во Фрогмор-хаус летом и была поражена тому, что ни ей, ни герцогине не разрешили выйти в Виндзор за кофе. Тогда Дория с ужасом сказала дочери: «Ты взаперти», - сообщил биограф герцогини изданию.

Напомним, Меган и Гарри обвинили королевскую семью в расизме. Как оказалось, свадьба Гарри и Меган состоялась еще за три дня до официальной свадьбы. Знаменитая брюнетка призналась, что из-за жуткой травли ее посещали мысли о самоубийстве. Герцог и герцогиня Сассекские ждут второго малыша, об этом стало известно 14 февраля.