Голодные игры: как избавиться от приступов неконтролируемого желания есть в ПМС

Заметьте, что и колебания веса в разные фазы цикла у женщин достигают от 2 до 5 кг, если они в этот период перестают следить за тем, что оказывается у них на тарелке и в каких количествах. Эти лишние килограммы обусловлены изменением количества жидкости и жировой массы вследствие переедания в эти дни.

Как правильно бороться с перееданием в ПМС в зависимости от причины

- Снижение уровня серотонина

Серотонин часто называют «гормоном счастья», он повышается во время эйфории и понижается во время депрессии. Это вещество отвечает за приподнятое настроение и ощущение бодрости.

Для повышения серотонина рекомендовано соблюдение режима сна (ложимся спать до 23:00), отдыха и употребление продуктов с высоким содержанием триптофана. К таким относятся: сыр, жирная рыба, орехи, индейка, белки, морепродукты. Нет необходимости объедаться этими продуктами. Достаточно 100 г индейки/рыбы или морепродуктов или 30 г сыра / 20 г орехов на 1 прием пищи.

- Дефицит кальция

Давно не секрет, что молочные продукты — не самые лучшие источники кальция. Выбирайте кунжут, мак, миндаль или брокколи, и с кальцием будет порядок. А значит, и симптомы ПМС будут протекать легче, а может, и вовсе исчезнут.

- Дефицит железа

Ежемесячные женские кровопотери приводят к хроническому дефициту железа и других элементов гемоглобина. Больше 50% женщин живут с железодефицитными состояниями, которые ухудшают качество жизни, приводят к синдрому хронической усталости, гормональным сбоям. Проверьте свой уровень железа, ферритина (оптимальный уровень равен вашему идеальному весу).