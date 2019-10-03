Избавление от депрессии, помощь в борьбе с лишним весом и еще 7 проблем, с которыми справится медитация
Польза для физического и душевного здоровья
Занятия медитацией позволяют сократить траты на медицинские услуги. Исследования, проведенные Центром анализа системы здравоохранения, показали, что люди, практикующие медитиацию больше года, тратят на медицинские услуги на 11% меньше. У тех же, кто практикует осознанность свыше 5 лет, счета за услуги врачей на 28% ниже.
Согласно результатом исследования, опубликованного в журнале Хроники семейной медицины, у регулярно медитирующих людей риск заболеть ОРВИ снижается на 40%-50%. Как показал анализ крови участников исследования, ежедневная медитация помогает снизить уровень воспалительных процессов в организме и , соответственно, риск серьезных заболеваний.
Кроме того, регулярные практики медитации нормализуют давление и помогают снизить риск инсульта и инфаркта.
Фото: vostock-photo
Эффективное средство борьбы со стрессом
Ученые из университета Калифорнии выяснили, что медитативный дзен помогает снизить уровень гормона стресса - кортизола. Участников этого исследования попросили заполнить специальные опросники, проанализировав которые, ученые смогли оценить уровень осознанности респондентов “до и после” интенсивного 3-месячного ретрита. Результаты исследования, опубликованные в журнале Психонейроэндокринология, показали, что у участников, вернувшихся с ретрита с более высоким уровнем осознанности, уровень кортизола был существенно ниже.
Несмотря на то, что исследование длилось долгих 3 месяца, по мнению ученых, снятие стресса с помощью медитации займет гораздо меньше времени. Так, люди, в течение 3х дней посещающие 25-минутные тренинги по медитации, где их обучали сосредотачиваться на дыхании и присутствии в моменте, при выполнении стрессовых заданий чувствовали себя более спокойными и уравновешенными.
Помощь в борьбе с депрессией и чувством тревоги
Медитация эффективно борется с чувством повышенной тревоги и депрессией. К такому выводу пришли ученые из Университета Джона Хопкинса, опубликовавшие результаты своего исследования в журнале Социальная когнитивная и эмоциональная нейробиология . Ученые проанализировали около 20 тысяч исследований о пользе медитации.
Оказалось, медитация воздействует на активность в двух конкретных частях мозга: передней поясной коре, отвечающей за мышление и эмоции, и вентромедиальной префронтальной коре, контролирующей состояние беспокойства. Уже после 20-минутной медитации уровень тревоги участников практики снижался почти на 40%
Фото: vostock-photo
Помощь в борьбе с лишним весом
Поддержание стабильного веса - неожиданное преимущество медитации, особенно в том случае, если вы легкомысленно относитесь к питанию и склонны к “заеданию” стресса.
В исследовании Калифорнийского Университета в Сан-Франциско было установлено, что женщины с пышными формами, которые были обучены сенсорному опыту приема пищи и занимались медитацией 30 минут в день, чаще и легче теряли лишний вес. Становясь на путь осознанности, мы более сознательно подходим к выбору пищи, обращая внимание на ее состав, внешний вид, аромат, текстуру и вкус. Это помогает нам отказываться от бесполезных перекусов и пустых калорий, поддерживая вес в здоровом состоянии.
Преодоление зависимости
Интересное исследование было опубликовано в Трудах национальной академии наук США. Оказывается, с помощью медитации гораздо легче бросить курить. У курильщиков, которые медитировали всего по полчаса в день на протяжении 10 дней, тяга к сигаретам была на 60% меньше чем у тех, кого просто учили расслабляться. Причем, курильщики принимали участие в эксперименте не для избавления от пагубной привычки, поэтому даже не пытались намеренно сократить число выкуренных за день сигарет. Отказ от курения происходил сам по себе, без особых усилий.
Еще одно исследование поведения зависимых людей, проводимое Университетом Висконсин-Мэдисона, показало, что медитация может благотворно сказываться на людях, злоупотребляющих алкоголем и находящихся в стадии ремиссии. Безоценочное осознанное наблюдение позволяет им увидеть и принять проблемы, которые изначально загнали их в угол и привели к зависимости.
Фото: vostock-photo
Здоровый сон
Согласно результатам нового исследования, опубликованного в Журнале Американской медицинской ассоциации, применение техник медитации было более эффективно , чем такие традиционные методы, позволяющие человеку заснуть, как ограничение воздействия света в ночное время и отказ от алкоголя перед сном. Более того, медитация была не менее эффективна, чем снотворные препараты. Помимо полноценного ночного сна, регулярные занятия медитацией помогают меньше уставать в течение дня.
Продуктивный труд
Регулярная практика медитации способна улучшить практически все аспекты вашей профессиональной жизни. Исследования, проведенные Вашингтонским университетом, показали, что после 8-недельного курса медитации офисные сотрудники были более энергичны, менее негативно воспринимали рабочую рутину и эффективнее сосредотачивались как на одном деле, так и на выполнении нескольких задач одновременно.
Самосознание
У всех у нас есть так называемая “слепая зона”, когда дело доходит до наших собственных эмоций, поведения и мыслей. Осознанность и присутствие в моменте, помогают расширить границы нашего внутреннего поля зрения.
Как пишет издание “Перспективы психологии”, осознанность включает в себя наблюдательность и внимание к деталям настоящего момента и делает это без осуждения и оценочного действия. Это помогает всем практикующим не только обнаружить не свои недостатки , но и прекратить неосознанно их отрицать.
Фото: vostock-photo
Лучшая версия себя
Медитация не просто обеспечивает хорошее самочувствие , но и делает нас лучшей версией себя. Результаты эксперимента, опубликованные в журнале Психологическая наука, еще раз подтвердили то, во что всегда верили буддисты - медитация помогает человеку раскрыть в себе способность к состраданию и начать испытывать любовь ко всем живым существам.
После 8-недельного курса медитации , исследователи поместили участников в полную комнату актеров , где оставалось лишь одно свободное место. После того, как все участники расселись, в комнату вошел актер на костылях, изображая сильнейшую боль и страдания. При этом остальным актером дано было задание его игнорировать. Среди участников эксперимента, не практиковавших медитацию, только 15% человек сдвинулись с места, чтобы помочь “страдальцу”. Тогда как среди медитирующих участников , 50 % людей вызвались помочь больному мужчине.
Фото: Vostock-photo
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