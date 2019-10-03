Избавление от депрессии, помощь в борьбе с лишним весом и еще 7 проблем, с которыми справится медитация

Польза для физического и душевного здоровья

Занятия медитацией позволяют сократить траты на медицинские услуги. Исследования, проведенные Центром анализа системы здравоохранения, показали, что люди, практикующие медитиацию больше года, тратят на медицинские услуги на 11% меньше. У тех же, кто практикует осознанность свыше 5 лет, счета за услуги врачей на 28% ниже.

Согласно результатом исследования, опубликованного в журнале Хроники семейной медицины, у регулярно медитирующих людей риск заболеть ОРВИ снижается на 40%-50%. Как показал анализ крови участников исследования, ежедневная медитация помогает снизить уровень воспалительных процессов в организме и , соответственно, риск серьезных заболеваний.

Кроме того, регулярные практики медитации нормализуют давление и помогают снизить риск инсульта и инфаркта.