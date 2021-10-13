Гинекомастия атакует: почему у мужчин начинает расти грудь и как от нее избавиться

Прием некоторых видов диуретиков может вызвать развитие гинекомастии. Это, кстати, частая причина возникновения патологии у мужчин пожилого возраста, так как им такие препараты назначают для коррекции отеков или повышенного давления.

Чем опасна гинекомастия

То, что заставляет заметить данную патологию — в первую очередь эстетические нарушения. И чаще всего мужчины обращаются с целью коррекции именно по этой причине. Однако не стоит забывать, что увеличенные грудные железы имеют достаточно высокий шанс на перерождение в злокачественные опухоли.

Способы лечения гинекомастии

Если обратить внимание на появление патологии в первые 6 месяцев, то лечение возможно медикаментозное: специалисты назначают пациенту прием препаратов, блокирующих женские гормоны. Но если проблема застарелая — способ лечения исключительно хирургический. Так как гинекомастия бывает истинная, ложная и смешанная: выполняют или иссечение железы, или липосакцию груди, или комбинацию методов.