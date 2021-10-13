Гинекомастия атакует: почему у мужчин начинает расти грудь и как от нее избавиться

Гинекомастия атакует: почему у мужчин начинает расти грудь и как от нее избавитьсяРазбираемся с экспертами, что запускает развитие патологии и способы ее лечения.
Гинекомастия — довольно серьезный симптом, который как минимум говорит о гормональном дисбалансе в организме мужчины. За чрезмерное увеличение молочных желез у тех, кто изначально не создан для вскармливания, ответственен женский половой гормон эстроген. Обычно в мужском организме его уровень бывает намного ниже, чем тестостерона. И поэтому грудь мужчины отличается от женской степенью своего развития. Если баланс нарушается, происходят изменения молочных желез. Если они случились у пациентов в возрасте от 18 до 70 лет, необходимо обратиться за консультацией к специалисту, который установит изначальную проблему.
Астамур Карчаа
Пластический хирург клиники «Время Красоты»
Причины возникновения гинекомастии
Гинекомастия у мужчин — это патологическое увеличение грудных желез. Оно всегда связано с гормональными нарушениями в организме или приемом гормональных препаратов.
Чаще всего гинекомастия появляется в подростковом периоде, когда идет гормональная перестройка, и благополучно проходит сама. В некоторых случаях, особенно при ожирении, проблема остается и во взрослом состоянии.
Вторая, не менее редкая, причина возникновения патологии — прием анаболических стероидов без должного контроля анализов крови. Выраженный избыток мужских половых гормонов трансформируется в женские, из-за этого и начинает расти грудная железа.
К гораздо более редким причинам относятся патологии гипофиза и щитовидной железы, вовремя не диагностированные.
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- Прием некоторых видов диуретиков может вызвать развитие гинекомастии. Это, кстати, частая причина возникновения патологии у мужчин пожилого возраста, так как им такие препараты назначают для коррекции отеков или повышенного давления.
Чем опасна гинекомастия
То, что заставляет заметить данную патологию — в первую очередь эстетические нарушения. И чаще всего мужчины обращаются с целью коррекции именно по этой причине. Однако не стоит забывать, что увеличенные грудные железы имеют достаточно высокий шанс на перерождение в злокачественные опухоли.
Способы лечения гинекомастии
Если обратить внимание на появление патологии в первые 6 месяцев, то лечение возможно медикаментозное: специалисты назначают пациенту прием препаратов, блокирующих женские гормоны. Но если проблема застарелая — способ лечения исключительно хирургический. Так как гинекомастия бывает истинная, ложная и смешанная: выполняют или иссечение железы, или липосакцию груди, или комбинацию методов.
Фото: freepik.com
Возможен ли рецидив гинекомастии? Рецидив после хирургического лечения возможен, но шанс его очень низок. Чаще всего он возникает при недостаточно тщательном удалении железы. И причина рецидива всегда в нестабильном гормональном фоне, что означает, что либо не устранена первопричина гинекомастии, либо продолжился прием препаратов, способствующих развитию патологии.
Любовь Гауэр
Пластический хирург
По каким признакам можно отличить гинекомастию от других заболеваний
Увеличение молочных желез — не единственный симптом, который часто сопровождается болезненностью, чрезмерной пигментацией и укрупнением ареолы соска. Еще один признак — ощущение сдавливания груди и дискомфорт. В редких случаях сюда могут добавиться и выделения из соска.
«Лечение гинекомастии назначается только после установления первопричины патологи. Обычно такого пациента ведут сразу несколько докторов: эндокринолог, кардиолог, терапевт, уролог. После обследования доктор может назначить терапию специальными препаратами — это поможет облегчить симптомы и замедлить дальнейший рост, но не уменьшить грудь. Для достижения лучшего результата обычно сочетаются консервативный и оперативный методы. В случае, если гинекомастия связана с ожирением, обычно назначается липосакция, когда излишки жировой ткани откачиваются при помощи особого аппарата. Если же объем жира слишком большой, то кроме липосакции потребуется классическая маммопластика, во время которой хирург иссечет избыточный кожный лоскут и подтянет ткани».
Сколько потребуется времени для реабилитации
В случае, если требуется только проведение липосакции в небольшой области, ее могут провести под локальным наркозом. Однако если потребовалось значительное вмешательство в виде маммопластики или мастэктомии, их проводят только под общей анестезией. Обычно на первичное восстановление во втором случае потребуется от двух недель, и около месяца необходимо будет носить особый компрессионный жилет, который сможет снизить возможность образования гематом, отеков и прочих осложнений. От занятий спортом придется воздержаться еще полмесяца.