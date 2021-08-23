Как заметить наступление менопаузы: приливы, бессонница и другие признаки периода

Между тем, как сообщает медицинское издание «‎Медик Форум», можно заметить ранние признаки приближающегося климакса. Одним из первых симптомов считается нерегулярный менструальный цикл и прочие изменения в нем, например, выделения стали обильнее или, наоборот, скуднее, количество критических дней заметно увеличилось или уменьшилось.

Среди распространенных признаков менопаузы отмечают приливы. Они означают внезапное ощущение жара, пота и покраснения, состояние длится несколько минут. Кроме того, из-за снижения уровня эстрогена и прогестерона во время климакса влагалище может потерять часть своей естественной смазки.

Нередко можно столкнуться с бессонницей, частым мочеиспусканием. Также наблюдается снижение либидо: по мере уменьшения уровня эстрогена женщины сообщают, что чувствуют себя менее возбужденными или, из-за сухости влагалища, считают секс болезненным. Еще изменения в выработке гормонов могут привести к перепадам настроения, депрессии и повышенной раздражительности.