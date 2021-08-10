«Лютая вещь»: Самбурская, Рудова и другие звезды, пережившие гормональный сбой
В одном из предыдущих материалов мы рассказывали, что признаками нестабильного гормонального фона может быть постоянная усталость, прибавка в весе или похудение, ломкость ногтей, выпадение волос, появление отеков, скачки артериального давления, проблемы со сном. А учитывая, что во многих регионах России в воде и пище имеется дефицит йода, который крайне негативно может отразиться на работе щитовидной железы, всем мужчинам и женщинам раз в год рекомендуется определять содержание в крови ТТГ (тиреотропного гормона). Если показатели этого гормона будут выше или ниже нормы, то эндокринолог назначит расширенное обследование щитовидной железы для установления точного диагноза и подбора целенаправленного лечения. Добавим, что ТТГ является скрининговым анализом, поэтому рекомендуется всем даже в отсутствие жалоб. Срок годности гормонального тестирования — 1 год.
Настасья Самбурская
Прелести гормонального сбоя ощутила на себе некоторое время назад Настасья Самбурская. Девушка во всех красках описывала свое незавидное состояние подписчикам. В декабре прошлого года она переболела коронавирусной инфекцией. Затем долгое время боролась с приступами тревоги. Затем начали выпадать волосы, появились высыпания на коже, возникли проблемы со сном, из-за ухудшения аппетита актриса похудела. И все это время она чувствовала упадок сил и перепады настроения. Самбурская сравнивала себя с застоявшейся хризантемой, которая начала осыпаться.
«На усталость накладывалась тревога по любому поводу. Ты просто сидишь дома, а адреналин фигачит так, что ощущение, будто тебе три года, тебя оставили одну в темной комнате и, кажется, что ты умрешь от происходящего ужаса. А на самом деле ничего не происходит. Мужчины вообще этого не понимают, но гормональный сбой — лютая вещь. Словами "успокойся" и объятиями вы своей женщине не поможете. Короче, бегите сдавать анализы и вовремя обращайтесь к грамотному специалисту. Самолечением не занимайтесь и к народным методам не прибегайте, не поняв, каких микроэлементов в вашем организме не хватает», — констатировала Самбурская.
Актриса следовала схеме своего эндокринолога и не переставала работать. В итоге пошла на поправку.
Фото: GlobalLookPress
Илана Юрьева
Гормональный сбой нередко наблюдается у беременных и родивших женщин. Тогда молодой маме сложно нормализовать вес, сон и настроение. С такой проблемой столкнулась участница «Уральских пельменей» Илана Юрьева несколько лет назад. Артистка сильно поправилась и никак не могла вернуться в форму. Обидней всего было слышать критические замечания посторонних людей, которым казалось, что актриса попросту запустила себя. По словам Иланы, она в тот период ела один лишь обезжиренный творог и низкокалорийный кефир, при этом вес не уходил, лицо отекало. «Когда ты не контролируешь свое тело, когда твое лицо становится больше в 5 раз и меняются черты лица. А ты не лопаешь бургеры и не пьешь колу. Но все вокруг тебе говорят: "Хватит жрать"! Вспоминаю как страшный сон. Потом гормоны пришли в норму и вес нормализовался», — вспоминает девушка.
Фото: GlobalLookPress
Мария Кожевникова
Мама троих сыновей не скрывает, как тяжело ей давалось похудение после каждых родов. Она набирала по сорок килограммов за беременность! И речь не только о фигуре, но и таких неприятностях со здоровьем, как одышка, высокое давление, проблемы с венами на ногах и не только. Медленно, но верно Мария каждый раз возвращалась в форму. Правда, хейтеры считают иначе и не раз обвиняли актрису в том, что она делает себя стройнее на фото с помощью специальных приложений.
Кожевникова констатирует: «На данный момент у меня есть гормональный сбой, связанный с щитовидкой. Но даже при +7 кг я ощущаю себя красивой и готова к хейту».
Фото: GlobalLookPress
Наталья Рудова
Актриса также не понаслышке знает о том, что такое гормональный сбой. На заре карьеры она неожиданно для себя поправилась на 10 кг. Виной тому стали постоянные переработки, нехватка сна и неправильное питание. Организм взбунтовался из-за стресса. У Рудовой ушло несколько месяцев на то, чтобы выяснить причину и помочь себе. С тех пор она старается заботиться о себе и тщательно следит за весом, не позволяя себе поправиться больше, чем на один размер.
Фото: GlobalLookPress
Ирена Понарошку
Гормональный сбой может вызвать и какое-либо неприятное событие в жизни, длительный стресс. Ирена Понарошку честно делилась своими мыслями после развода — пережить его было нелегко.
Фото: Instagram @irenaponaroshku
«При расставании разом рушатся все динамические стереотипы (проще говоря, привычки). Раньше вы просыпались вдвоем, покупали еду на двоих, сидели рядом в самолете, в ванной было два полотенца. Когда все резко меняется, мозг кричит об опасности, меняя гормональный фон и погружая вас в пучину страха и отчаяния», — вспоминала блогер и телеведущая.
Восстановиться ей помогло время. Кроме того, Ирена ежегодно делает чек-ап здоровья. На основе этого исследования лечащий врач рекомендует Понарошку принимать те или иные витамины. Девушка настаивает на том, что микроэлементы нельзя принимать хаотично, просто купив модный комплекс в аптеке. Сначала вы должны выяснить, каких именно витаминов не хватает вашему организму. Так что без похода к эндокринологу не обойтись.
_Фото: Globallookpress, Instagram
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