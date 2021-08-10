«Лютая вещь»: Самбурская, Рудова и другие звезды, пережившие гормональный сбой

В одном из предыдущих материалов мы рассказывали, что признаками нестабильного гормонального фона может быть постоянная усталость, прибавка в весе или похудение, ломкость ногтей, выпадение волос, появление отеков, скачки артериального давления, проблемы со сном. А учитывая, что во многих регионах России в воде и пище имеется дефицит йода, который крайне негативно может отразиться на работе щитовидной железы, всем мужчинам и женщинам раз в год рекомендуется определять содержание в крови ТТГ (тиреотропного гормона). Если показатели этого гормона будут выше или ниже нормы, то эндокринолог назначит расширенное обследование щитовидной железы для установления точного диагноза и подбора целенаправленного лечения. Добавим, что ТТГ является скрининговым анализом, поэтому рекомендуется всем даже в отсутствие жалоб. Срок годности гормонального тестирования — 1 год.

Настасья Самбурская

Прелести гормонального сбоя ощутила на себе некоторое время назад Настасья Самбурская. Девушка во всех красках описывала свое незавидное состояние подписчикам. В декабре прошлого года она переболела коронавирусной инфекцией. Затем долгое время боролась с приступами тревоги. Затем начали выпадать волосы, появились высыпания на коже, возникли проблемы со сном, из-за ухудшения аппетита актриса похудела. И все это время она чувствовала упадок сил и перепады настроения. Самбурская сравнивала себя с застоявшейся хризантемой, которая начала осыпаться.